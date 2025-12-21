Сустрэча з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным

Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін 21 снежня правялі сустрэчу ў Санкт-Пецярбургу.

"Дзякуй, што запрасілі. Мы традыцыйна ў Піцер прыязджаем. Я, шчыра кажучы, рыхтаваўся да гэтай паездкі, камандзіроўкі... Падумаў: ну, напэўна, вы правялі прамую лінію, я - УНС (другое пасяджэнне VII Усебеларускага народнага сходу. - Заўвага), напэўна, мы асноўныя мерапрыемствы закончылі, ужо можна неяк расслабіцца. А нічога падобнага - жыццё не дае нам асабліва расслабіцца. Можа, і добра, што мы ў тонусе", - сказаў Кіраўнік беларускай дзяржавы.

"Мы з вамі яшчэ ў Бішкеку (на палях саміту АДКБ у канцы лістапада бягучага года. - Заўвага) дамовіліся, што не будзем перагружацца практычнымі пытаннямі двухбаковых адносін. Па-першае, правільна, іх зусім няшмат, урады нядрэнна працуюць. Мы, як дамовіліся, калі ўжо нешта не вырашаць, дык наверсе няхай выцягваюць пытанні. Такіх адно-два пытанні, якія трэба ўзгадніць", - заявіў беларускі лідар.

Ён падкрэсліў, што Беларусь і Расія рэалізуюць усе дамоўленасці, пачынаючы ад ваенна-тэхнічнага, ваеннага, абароннага супрацоўніцтва да эканомікі. Пры гэтым, адзначыў ён, пытанняў тут практычна няма.

"Мы ўзялі такі трэнд з Вамі - лакаматыў інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы. Нікому нічога не навязваем. Хочаце - улічвайце ў сваёй унутранай палітыцы. Не хочаце - не бярыце. Але прыклад добры, калі нехта настроены на сумесную работу, на інтэграцыю", - сказаў Кіраўнік беларускай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў расійскаму калегу за ацэнку, якую ён выказаў наконт прэзідэнцкага Паслання, што адбылося на пасяджэнні Усебеларускага народнага сходу. "У нас гэта вельмі станоўча ўспрынята - тое, што Прэзідэнт Расіі бачыў, чуў", - адзначыў ён.

Прэзідэнт Беларусі таксама даў высокую ацэнку прамой лініі, праведзенай Уладзімірам Пуціным 19 снежня.

"Віншую Вас з гэтым мерапрыемствам. Гэта знакавае мерапрыемства. Асабліва цяпер. І, павінен сказаць як Прэзідэнт, такое смелае мерапрыемства ў цяперашняй сітуацыі. Добра, што Вы не абыходзілі ніякія вострыя пытанні. Мы паглядзелі, прааналізавалі, агульныя пытанні вычленілі, над якімі нам трэба працаваць", - сказаў Кіраўнік беларускай дзяржавы.

Уладзімір Пуцін у час сустрэчы пацвердзіў, што ў прамым эфіры глядзеў выступленне Аляксандра Лукашэнкі на УНС. "Вельмі глыбокае і, як у такіх выпадках кажуць, збалансаванае", - канстатаваў расійскі лідар.

"Лішняга не сказаў нічога", - заўважыў наконт гэтага Прэзідэнт Беларусі.

"Вы ўвесь час самі вызначаеце, што вам гаварыць. Але мне здаецца, было яно і глыбокім, рознабаковым, збалансаваным. І па знешніх справах, і па ўнутраных. З усіх бакоў паглядзелі ўсе праблемы. Я з задавальненнем і цікавасцю слухаў. І хачу вам падзякаваць за высокую ацэнку якасці нашых расійска-беларускіх адносін. Звярнуў увагу на тую цеплыню, з якой вы гаварылі пра Расію, пра нашы адносіны. Упэўнены, што і ў Расіі многія на гэта звярнулі ўвагу", - падкрэсліў Уладзімір Пуцін.

Наконт парадку дня цяперашняй сустрэчы і саміту ЕАЭС Прэзідэнт Расіі адзначыў, што ён уключае і пытанні развіцця саюза, і двухбаковых адносін Беларусі і Расіі.

"Хоць урады працуюць паміж сабой вельмі цесна", - звярнуў увагу Уладзімір Пуцін. Ён расказаў, што перад прыездам у Санкт-Пецярбург сустракаўся са Старшынёй Урада Расіі, які падрабязна праінфармаваў яго аб ходзе міжурадавага ўзаемадзеяння абедзвюх краін. "Фактычна ніякіх (нявырашаных. - Заўвага) пытанняў, якія патрабуюць нашай увагі, практычна няма. Але тым не менш заўсёды знаходзіцца тое, аб чым можна пагаварыць", - сказаў Прэзідэнт Расіі.