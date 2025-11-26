Сустрэча з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным

Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі 26 лістапада сустрэчу ў Бішкеку.

"Па-першае, дзякуй, што знайшлі час выканаць абяцанне. Мы дамовіліся загадзя з Вамі, што ў гэты час сустрэнемся. Ведаю, што ў Вас нялёгкія былі дні. Усё ж такі афіцыйны візіт (Прэзідэнта Расіі ў Кыргызстан. - Заўвага) - гэта заўсёды нагрузка вялікая", - адзначыў беларускі лідар.

"Тым не менш, як Вы правільна сказалі, заўсёды ёсць не проста аб чым-небудзь пагаварыць. Ёсць пытанні, якія трэба абмеркаваць. І для далейшага прыняцця рашэння параіцца па некаторых пытаннях. Хоць іх менш не становіцца. І ўсё больш сур'ёзныя. Таму я гатовы да таго, каб абмеркаваць пытанні, якія злабадзённыя для Расіі і Беларусі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік беларускай дзяржавы пацвердзіў гатоўнасць аднавіць мірныя перагаворы па Украіне на мінскай пляцоўцы.

"Калі ў Вас будзе жаданне вярнуцца ў Мінск ізноў (гэта будзе дарэчы), Вы ведаеце, мы заўсёды гатовы. Што датычыцца Украіны, нас часта папракаюць… Вы ведаеце, мы вядзём дыялогі і з заходнікамі, і з амерыканцамі. Калі яны пачынаюць аб гэтым гаварыць, я ім задаю пытанне: "Вы што, не ведалі, што мы не проста родныя людзі (народы Беларусі і Расіі. - Заўвага)? У нас юрыдычна абгрунтаваныя дзеянні, мы ж саюзнікі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"Таму нават амерыканцы, трэба ім аддаць належнае, ніколі не ўздымаюць гэта пытанне. Адзін раз адсеклі - усё, гэта за вялікімі дужкамі. І ніякіх размоў тут быць не павінна. Я спадзяюся, што ўсё ж такі ўсё будзе нармальна. Зыходзячы з апошніх падзей. Калі амерыканцы сябе будуць (публічна ўжо скажу тое, што я ім сказаў) акуратна паводзіць, разумеючы, што гэта няпростае пытанне і патрабуе няпростых рашэнняў", - сказаў Кіраўнік беларускай дзяржавы.

У сваю чаргу Прэзідэнт Расіі ў пачатку сустрэчы з беларускім лідарам выказаў намер абмеркаваць тэму забеспячэння бяспекі Саюзнай дзяржавы і бягучага стану спраў па ўрэгуляванні ўкраінскага канфлікту мірнымі сродкамі.

"Я Вас з задавальненнем праінфармую, што ў нас адбываецца на напрамку дасягнення прымальных для нас вынікаў, шукаемых для нас вынікаў мірнымі сродкамі на ўкраінскім напрамку. Я ведаю, што Вы заўсёды ў курсе, Вас заўсёды гэта непакоіць. І Вы таксама адзін з тых людзей, які імкнецца да таго, каб гэты канфлікт быў завершаны", - сказаў Прэзідэнт Расіі.

"Мы памятаем аб вашым укладзе ва ўрэгуляванне гэтага канфлікту. Прычым, нагадаю, літаральна з першых дзён усе намаганні, якія рабіліся Беларуссю па гэтым напрамку, мелі добры вынік. І першыя нашы кантакты па гэтым пытанні з кіеўскім рэжымам праходзілі менавіта на беларускай зямлі, пры Вашым непасрэдным удзеле і падтрымцы", - звярнуў увагу расійскі лідар.

Гаворачы аб развіцці двухбаковых адносін Беларусі і Расіі, Уладзімір Пуцін звярнуў увагу на дадатную дынаміку ўзаемнага гандлю. Аб'ём тавараабароту і раней быў значным - звыш $50 млрд, і цяпер дэманструе добрую дынаміку. Расія лідзіруе сярод краін інвестараў у беларускую эканоміку. Бакі сістэматычна рэалізуюць планы па ўдасканаленні і будаўніцтве Саюзнай дзяржавы. "Гэта вельмі важна", - падкрэсліў Прэзідэнт Расіі.

"У энергетыцы прадаўжаюцца ў нас дыскусіі. Мне здаецца, плённа ідуць", - дадаў ён.

У цэлым, як адзначыў расійскі лідар, развіваюцца адносіны і з іншымі краінамі - партнёрамі па ЕАЭС. Напрыклад, з Кыргызстанам, дзе праходзіць саміт АДКБ, дынаміка гандлёва-эканамічных адносін таксама дадатная. "У цэлым у рамках Еўразійскага эканамічнага саюза ў нас, па-мойму, справы ідуць добра, тэндэнцыі вельмі добрыя", - сказаў Прэзідэнт Расіі.