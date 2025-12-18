Другое пасяджэнне VII Усебеларускага народнага сходу (УНС) адкрылася 18 снежня.

Пасля прыбыцця Прэзідэнта і Старшыні УНС Аляксандра Лукашэнкі мерапрыемства пачалося з выканання Дзяржаўнага гімна Беларусі.

Галоўная падзея першага дня чарговага пасяджэння ВНС, якое праходзіць 18-19 снежня, - зварот Прэзідэнта з Пасланнем да беларускага народа і парламента.

"Мы дамовіліся: ніякіх спасылак на санкцыі! Не было часу мусоліць гэтыя тэмы, трэба было змагацца за кожны экспартны рубель. У 2020 годзе мы паставілі планку па нарошчванні экспарту - да $50 млрд. У выніку не проста атрымалі гэту лічбу, але і прадоўжылі весці гандлёвыя адносіны амаль са 190 краінамі свету", - падкрэсліў беларускі лідар.

"Захад не ўлічыў аднаго - свет велізарны! Ніхто пад неакаланіяльную дудку больш танцаваць не будзе. Глабальны Поўдзень і Азія сталі новай рэальнасцю. Сёння ў краіны Блізкага Усходу і Афрыку, Кітай і Лацінскую Амерыку едуць нашы сельгастэхніка і грузавікі, малочная і мясная прадукцыя, шыны і камплектуючыя. Спіс тавараў вялікі", - канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што 2025 год - падагульняючы ў бягучай пяцігодцы. "Значны для нас з улікам таго, што бягучая Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны распрацоўвалася і прымалася ў перыяд беспрэцэдэнтна агрэсіўнага глабальнага парадку дня, у перыяд палітычнага і эканамічнага перадзелу свету, які да гэтага часу ідзе і набірае абароты.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў пра шэраг падзей, праз якія давялося прайсці за вельмі кароткі час. Сярод іх кавідны лакдаўн - пандэмія, калі паўсюдна найважнейшыя эканамічныя працэсы - пастаўкі тавараў, вытворчыя ланцужкі, адпрацаваная лагістыка, транспартныя патокі - былі пастаўлены на зацяжную паўзу.

Затым былі ўведзены Захадам нелегітымныя санкцыі супраць Беларусі. Гэта і закрыццё Еўрасаюзам неба для "Белавія", адключэнне ад SWIFT, блакіроўка доступу да марскіх партоў, гандлёвае эмбарга і закрыццё граніц.

"Усё разам - не лепшы фон для амбіцыйных задач", - адзначыў Прэзідэнт.

"Мы зламалі ствараемы Захадам міф аб закрытасці і ізаляванасці нашай краіны, што пацвярджаюць любыя сусветныя рэйтынгі. Беларусь увайшла ў топ-50 самых наведваемых турыстамі краін (48-е месца)", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што толькі ў бягучым годзе больш як 250 тыс. еўрапейцаў, якія прыехалі па бязвізе, асабіста пераканаліся ў бяспецы, утульнасці і прыгажосці Беларусі. "І гэта пры закрытых - больш за палову - пагранічных пунктах", - канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

"Мы захавалі і прымножылі моцны рэальны сектар эканомікі, нічога не загубіўшы і не растраціўшы з савецкай спадчыны. У сусветным рэйтынгу канкурэнтаздольнасці прамысловасці займаем 56-ю пазіцыю сярод паўтары сотні краін", - сказаў Прэзідэнт.

Разам з тым, заўважыў кіраўнік дзяржавы, над прадукцыйнасцю працы яшчэ трэба сур'ёзна папрацаваць.

"У такі няпросты час айчынныя прадпрыемствы прадаўжалі актыўна ўкладваць у тэхналагічнае развіццё і мадэрнізацыю. Гэта зачын на будучыню. У бягучай пяцігодцы мы завяршылі рэалізацыю амаль 1 тыс. вытворчых праектаў. Прытым, што ў неабходных аб'ёмах будаваліся і жыллё, і дарогі, аб'екты сацыяльнай і спартыўнай інфраструктуры", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

"Апярэджваючы выпады скептыкаў аб макраэканамічных дысбалансах, скажу: у нас стабільная нармальная эканоміка. Даўгавая нагрузка зніжаецца, золатавалютныя рэзервы знаходзяцца на гістарычным максімуме, заслужана вырас давер да нацыянальнай валюты", - заявіў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што, улічваючы зыходныя ўмовы ў ходзе пяцігодкі, якая завяршаецца, вынікі для прывычнага жыцця людзей у цэлым прымальныя - забяспечаны стабільная занятасць, дастойны ўзровень даходаў і, самае галоўнае, бяспека.

"За гэтыя гады рэальная заработная плата вырасла на 40%, дасягнуўшы сярэдняга значэння Br2700. На працягу ўсяго пяцігоддзя двойчы ў год павышаліся пенсіі", - прывёў даныя беларускі лідар.