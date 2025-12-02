Сустрэча з Прэм'ер-міністрам Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Сіфі Грыебам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2 снежня сустрэўся з Прэм'ер-міністрам Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Сіфі Грыебам.

"Мы абавязкова павінны выпрацаваць абсалютна працаздольны план нашых адносін, нашых дзеянняў", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы, гаворачы аб неабходнасці распрацоўкі дарожнай карты развіцця супрацоўніцтва.

"Я добра разумею, што такое Алжыр для Афрыкі. Мы супрацоўнічаем з многімі краінамі Афрыканскага кантынента. Таму што за Афрыкай будучыня", - падкрэсліў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ўся прадукцыя, якая вырабляецца ў Беларусі, патрэбна ў Алжыры. Ён звярнуў увагу, што гэта краіна, як і многія іншыя на Афрыканскім кантыненце, арыентуецца перш за ўсё на набыццё тэхналогій. "Мы гатовы прадаставіць вам тэхналогіі ў галіне машынабудавання, нафтахіміі, хіміі, сельскай гаспадаркі, IT-тэхналогій. Мы гатовы з вамі супрацоўнічаць у сферы ваенна-прамысловага комплексу. Словам, закрытых тэм у нашых адносінах няма", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён прапанаваў спецыялістам з Алжыра і Прэм'еру асабіста прыехаць у Беларусь, вывучыць існуючыя магчымасці і прыняць рашэнне ў рамках таго, што трэба ўзяць з Беларусі. "І ў гэтым напрамку мы будзем працаваць, - запэўніў Кіраўнік дзяржавы. - Прыязджайце ў Беларусь, вызначыцеся, што вам выгадна, што вам патрэбна. Калі мы штосьці зможам зрабіць для вас, мы будзем толькі рады".

Прэзідэнт адзначыў, што спецыялісты з Беларусі дапамогуць наладзіць тэхналагічнае супрацоўніцтва, але ў рэшце рэшт у Алжыры павінны працаваць мясцовыя людзі. "Мы павінны навучыць вашых людзей гэтым тэхналогіям і за кошт гэтага павялічыць наш тавараабарот", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы таксама звярнуў увагу на адзін важны момант: "Грошы сёння, а заўтра тым больш, нічога не значаць. Вы бачыце, што адбываецца. Жудасная інфляцыя па асноўных рэзервовых валютах у свеце. Таму нас жыццё падштурхоўвае да таго, каб інвесціраваць, укладваць гэтыя грошы ў канкрэтныя праекты".

"Калі алжырскі бок жадае з намі супрацоўнічаць (а я ведаю, што жадае, - у нас вялікі вопыт супрацоўніцтва перш за ўсё ў рамках Савецкага Саюза), у нас ёсць гэты вопыт, і нам трэба выкарыстоўваць яго і рухацца ў гэтым напрамку, вырашаючы надзённыя задачы, якія хвалююць ваш народ і наш народ. Трэба спяшацца. Ні ў якім разе нельга марудзіць, час такі", - рэзюмаваў Кіраўнік дзяржавы.

У сваю чаргу Сіфі Грыеб адзначыў, што афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі праходзіць якраз пасля таго, як краіны адзначылі 30-годдзе ўсталявання дыпламатычных адносін.

Ён канстатаваў узрастаючую дынаміку адносін Беларусі і Алжыра пасля шэрага папярэдніх візітаў на высокім узроўні. "Мы змаглі ўжо вызначыць, па якіх напрамках можна развіваць супрацоўніцтва. У сферах прамысловасці, сельскай гаспадаркі, фармацэўтыкі, па стартапах", - адзначыў Прэм'ер.

Сіфі Грыеб упэўнены, што праведзены ў Алжыры напярэдадні афіцыйнага візіту Прэзідэнта Беларусі бізнес-форум і дасягнутыя на ім дамоўленасці нададуць новы імпульс двухбаковым адносінам.

"Алжыр - дзверы для Афрыкі. Гэта дае магчымасць для гандлю з афрыканскімі дзяржавамі. Можна скласці базіс для двухбаковых адносін і скласці дарожную карту", - сказаў Прэм'ер-міністр Алжыра.