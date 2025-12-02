Сустрэча са спікерам Нацыянальнай народнай асамблеі Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Ібрагімам Бугалі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2 снежня правёў сустрэчу са спікерам Нацыянальнай народнай асамблеі Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Ібрагімам Бугалі.

"Апошнія гады дынаміка нашых адносін значна ўзмоцнена, і ў гэтым напрамку нам трэба рухацца. Але той тавараабарот, які мы маем на сённяшні дзень, зусім не адлюстроўвае патэнцыялу нашых краін. Мы правялі тут форум дзелавых колаў Беларусі і Алжыра, устанавілі адносіны непасрэдна паміж кампаніямі. Думаю, нам удасца значна павялічыць тавараабарот. Мы адказныя людзі і будзем няўхільна выконваць нашы дамоўленасці. Тармажэння з нашага боку не будзе", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь - машынабудаўнічая краіна з развітой сельскай гаспадаркай. "Многія напрамкі нам удалося развіць. Мы гатовы з вамі гэтым дзяліцца, - запэўніў беларускі лідар. - Навучанне кадраў у рамках гэтых тэхналогій - гэта будзе наша задача".

"Парламенты абавязаны будуць адыграць важнейшую ролю ў рэалізацыі нашых дамоўленасцей", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што нядаўна дэлегацыя дэпутатаў з Алжыра наведала Беларусь і візіт прайшоў вельмі добра. "Гэты абмен дэлегацыямі трэба падтрымліваць. Мы заўсёды будзем чакаць вас і дэпутатаў парламента ў любы час у Беларусі і гатовы аказаць вам усялякае садзейнічанне ў мэтах азнаямлення з нашымі магчымасцямі", - сказаў ён.

У сваю чаргу Ібрагім Бугалі выказаў упэўненасць, што афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі будзе спрыяльны для абодвух бакоў. Сімвалічна, што ён праходзіць у год 30-годдзя ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Беларуссю і Алжырам.

Спікер парламента павіншаваў беларускі бок з дасягненнямі ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы і іншых галінах. "Ваша палітычная сістэма вельмі добрая, таму што дабратворная для вашай краіны, - сказаў ён. - Ваша эканамічная сістэма вельмі падобная да алжырскай. Яна забяспечвае незалежнасць краіны".

Ібрагім Бугалі канстатаваў рост інтэнсіўнасці супрацоўніцтва і тавараабароту, праведзены абмен шэрагам візітаў.

"Мы можам дасягнуць вельмі добрых вынікаў і ў сельскай гаспадарцы, і ў прамысловасці. У вас вельмі добрая вытворчасць трактароў. Гэта нас вельмі цікавіць, таксама як і іншыя тавары, якія вырабляюцца ў Беларусі", - дадаў спікер парламента.

Ібрагім Бугалі заявіў, што і на парламенцкім узроўні адносіны добра развіваюцца, і падзякаваў за цёплы прыём у Беларусі парламенцкай дэлегацыі з Алжыра. Беларускім парламентарыям таксама накіравана запрашэнне зрабіць візіт у Алжыр.

Спікер парламента падкрэсліў, што бакі аб'ядноўвае супадзенне поглядаў па ключавых пытаннях. "Спадзяёмся, што мы ўмацуем гэтыя адносіны ў будучым. Каб у нас былі сумесныя праекты, якія мы рэалізуем у бліжэйшы час", - рэзюмаваў ён.