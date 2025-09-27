Рабочая паездка ў Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 верасня зрабіў рабочую паездку ў Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці.

Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся са станам спраў на аб'ектах прадпрыемства ЗАТ "ААБ-Агра Гарадзец", заслухаў даклад аб ходзе асенніх палявых работ у раёне, вобласці і па краіне ў цэлым. Прэзідэнту прадэманстравалі новую тэхналогію спецыяльнай хімічнай апрацоўкі сельгаскультур.

Развіццю Шклова і Шклоўскага раёна Кіраўнік дзяржавы ўдзяляе асаблівую ўвагу, паколькі яны павінны стаць узорна-паказальнымі, стаць прыкладам для тыражавання ў іншых рэгіёнах краіны. Менавіта на развіццё рэгіёнаў у Беларусі робіцца асноўная стаўка на будучыню. "Чаму пачынаем са Шклоўскага раёна рэанімацыю, аднаўленне - таму што я ведаю тут кожны метр. Уся краіна будзе капіраваць гэты вопыт. Не можа раён развівацца без гэтай базы", - падкрэсліваў беларускі лідар у час рабочай паездкі ў рэгіён у красавіку гэтага года.

Прывесці ў парадак і эфектыўна задзейнічаць неабходна кожны кавалачак зямлі. У першую чаргу гэта датычыцца аб'ектаў аграпрамысловага комплексу. Яны пастаянна знаходзяцца ў полі зроку Прэзідэнта ў час яго рабочых паездак у рэгіён, аб іх ідзе размова ў час дакладаў Кіраўніку дзяржавы кіраўнікоў вобласці і раёна, Кіраўніка спраў Прэзідэнта.

Вясной гэтага года Аляксандр Лукашэнка наведваў аб'екты самага буйнога прадпрыемства раёна - холдынга "Купалаўскае". Акрамя канкрэтных задач, якія датычацца менавіта яго, былі дадзены даручэнні па комплексным развіцці, у тым ліку па будаўніцтве і рэканструкцыі масларобнага і камбікормавага заводаў.

Першым пунктам на маршруце Прэзідэнта стаў машынны двор ЗАТ "ААБ-Агра Гарадзец". Кіраўнік дзяржавы крытычна ацаніў убачанае. Гэта датычыцца і памяшканняў, дзе захоўваюцца аўтамабілі, іншая сельгастэхніка, запчасткі, і ўласна самога стану тэхнікі. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на безгаспадарчыя адносіны і адсутнасць парадку, што, паводле яго слоў, у негатыўным рэчышчы характарызуе не толькі работу кіраўніцтва прадпрыемства, але таксама і недапрацоўкі кіраўніцтва Шклоўскага раёна і Кіраўніцтва справамі, у структуры якога знаходзіцца "Гарадзец". Усё гэта прывяло да таго, што яны фактычна загубілі гаспадарку, якая стала хоць і не горшай, але адной з горшых. "Шкада, вядома. Гэта горшая гаспадарка, якую я бачыў за апошнія два гады", - заўважыў Прэзідэнт.

Аднак у большай ступені гэтыя словы адносіліся да арганізацыі работы, банальнай безгаспадарчасці, ад якой даўно трэба было пазбавіцца і навесці парадак. Прычым зрабіць гэта даўно і не чакаючы візіту Кіраўніка дзяржавы. А ўвогуле патэнцыял для развіцця ў "Гарадца" ёсць. І цяпер важна ўсім мабілізавацца, каб выправіць сітуацыю. На гэтым Прэзідэнт неаднаразова акцэнтаваў увагу ў час рабочай паездкі як у размове з чыноўнікамі, так і ў размове з мясцовымі жыхарамі.

Дарэчы, даведаўшыся аб прыездзе Прэзідэнта, мясцовыя жыхары і работнікі прадпрыемства сабраліся недалёка ад машыннага двара ў надзеі паразмаўляць з Кіраўніком дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка цёпла ўсіх прывітаў і пазнаў некаторых з тых, з кім у свой час працаваў у "Гарадцы". У шчырай размове Прэзідэнт расказаў, што яму часта ўспамінаюцца тыя часы і нават сніцца работа ў "Гарадцы", таму ён даўно хацеў асабіста пабываць тут і на месцы азнаёміцца са станам спраў. "У мінулым годзе неяк не атрымалася і ў першай палове бягучага года. А тут думаю, з Масквы буду ляцець, прызямліўся - заеду, пагляджу. Можа, сніцца не будзе", - з доляй гумару расказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прадаўжаючы размову аб праблемах прадпрыемства і іх прычынах, Прэзідэнт падкрэсліў, што ў першую чаргу калектыву не хапае дысцыпліны, прычым пачынаючы ад самога кіраўніка гаспадаркі. "Важна дысцыпліна. У вас тут сёння дысцыпліны няма, - сказаў Прэзідэнт. - Кіраўнік павінен быць валявым, настойлівым". Галоўная прычына таго, што адбываецца, паводле яго слоў, - у нестараннасці. У гэтым плане Прэзідэнт арыентаваў мясцовую вертыкаль і цяперашняга маладога кіраўніка гаспадаркі быць больш патрабавальнымі ў адносінах да работнікаў. Не лічыць да трох, вобразна кажучы, у чаканні выканання пастаўленых задач або даручэнняў, заахвочваць тых, хто добра працуе і, наадварот, караць рублём за недахопы. "Трэба, каб працавала сістэма: ты за гэта адказваеш, ты - за гэта. Трэба, каб людзі варушыліся", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

"Не будзе дысцыпліны - нічога не будзе. Будзеш траціць грошы, якія нехта будзе гарбаціцца і зарабляць, і ўсё гэта будзе ўпустую, калі не будзе дысцыпліны", - звярнуў увагу Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт паставіў задачу кіраўніку "Гарадца", мясцовым уладам і кіраўніцтву Кіраўніцтва справамі да вясны навесці ідэальны парадак. "Тут ёсць магчымасць для таго, каб мець добрую гаспадарку", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Можна, вядома, спасылацца на тое, што якасць глебы тут не такая, як у іншых рэгіёнах, але ў сучасных умовах гэта нельга лічыць вызначальным фактарам. Пры належным узроўні выканальніцкай і тэхналагічнай дысцыпліны цалкам рэальна збіраць добры ўраджай. Тым больш Беларусь мае каласальны вопыт у развіцці аграпрамысловага комплексу і ўжо экспартуе яго за мяжу. Адзін са свежых прыкладаў - Зімбабвэ, дзе дзякуючы беларускай сельгастэхніцы і трансферу тэхналогій упершыню за доўгія гады ўдалося забяспечыць харчовую бяспеку, сабраць больш чым дастатковы для ўласных патрэб ураджай пшаніцы. Кіраўніцтва Зімбабвэ цяпер рэгулярна выказвае ўдзячнасць беларускаму боку: "Дзякуй вам, мы накармілі свой народ".

"Не скажу, што мы тут супербагатыя, але ў нас, у Беларусі, хто хоча зарабіць - ён можа зарабіць. Не толькі на зямлі. Таму - толькі праца", - падкрэсліў беларускі лідар.

З гэтым сцверджэннем Кіраўніка дзяржавы пагадзіліся ўсе прысутныя мясцовыя жыхары і работнікі прадпрыемства. А тыя, хто ў свой час працаваў тут пад кіраўніцтвам Аляксандра Лукашэнкі, яшчэ і звярнулі ўвагу, наколькі за апошні час змяніліся ўмовы працы - у лепшы бок. Раней, на думку многіх, было значна складаней але людзі пры гэтым працавалі, імкнуліся нешта палепшыць.

"Калі я сюды прыйшоў, гаспадарка была горшая ў Савецкім Саюзе. Нам ніхто не прыходзіў тут і саломку не падсцілаў, каб было зручна. Выкарабкваліся самі", - заўважыў наконт гэтага Прэзідэнт. А цяперашняе маладое пакаленне даходзіць да таго, што нават у такой асабістай справе, як нараджэнне дзяцей, разлічвае не столькі на сябе, колькі на падтрымку дзяржавы.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што з боку дзяржавы за гады незалежнасці было нямала зроблена для таго, каб стварыць умовы для жыцця людзей, сацыяльную інфраструктуру. "А як бы вы жылі, калі б дзяржава не дапамагла? Я намякаю на тое, што за вамі даўжок (у сэнсе адказнай работы дзеля будучыні сваёй і сваёй краіны)", - дадаў беларускі лідар.

Патрабаванне навесці парадак датычыцца ў аднолькавай ступені ўсіх аб'ектаў прадпрыемства, уключаючы машынны двор, малочнатаварны комплекс і сельскагаспадарчыя ўчасткі. Наконт апошніх Аляксандр Лукашэнка выказаўся асабліва эмацыянальна. Яму як былому кіраўніку гэтай гаспадаркі цяжка было заставацца абыякавым да таго, як цяпер выглядаюць асобныя ўчасткі ўрадлівых зямель. Асабліва гэта датычыцца аддаленых ад асноўных дарог тэрыторый Шклоўскага раёна (напрыклад, у раёне вёскі Крывель), дзе, адхіліўшыся ад загадзя запланаванага маршруту, праехаў Прэзідэнт.

Акрамя безгаспадарчасці на зямлі, Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на беспарадак у лесе - да гэтага часу не вывезены пасля буралому завалы, і запатрабаваў усё прыбраць, пакуль не згніло, а таксама перапрацаваць адпаведным чынам. Тым больш што дзяржава накіроўвае значныя фінансавыя рэсурсы ў дрэваперапрацоўчую прамысловасць.

"Лепш працаваць на зямлі, чым ваяваць, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Таму давайце працаваць, каб была эканоміка. І жалезная павінна быць дысцыпліна. Сістэму трэба стварыць такую, дзе ўсе павінны быць дысцыплінаванымі: сказаў гэта - трэба зрабіць. Не трэба нічога больш. Толькі вось гэта зрабіць".

Тым больш, гэта важна ў цяперашняй няпростай сітуацыі. Пра яе, дарэчы, ішла размова падчас шматгадзінных перагавораў з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, якія адбыліся напярэдадні ў Крамлі.

Паводле слоў Кіраўніка дзяржавы, разам з расійскім лідарам яны абмяркоўвалі сумесныя рашэнні і крокі ў цяперашняй няпростай сітуацыі: "Думалі, як жа нам выжыць у гэты складаны час".

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што абстаноўка ў свеце прымушае нават такія вялізныя, багатыя на рэсурсы краіны, як Расія, задумвацца аб тым, як дзейнічаць, не кажучы ўжо аб такіх невялікіх краінах, як Беларусь, дзе тым больш неабходна эфектыўна працаваць, каб развівацца і жыць на сваёй зямлі.

"Свет падзелены на кавалкі, ірвуць кавалкамі: гэта маё, а гэта маё. І пачынаюць душыць. Ад нас не адчэпяцца. А я вас павінен угаворваць працаваць", - заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

У ходзе рабочай паездкі Кіраўніку дзяржавы паказалі тэхналогію дэсікацыі дронамі. Гэта працэс перадуборачнага высушвання раслін, які дазваляе мінімізаваць страты і аптымізаваць збор ураджаю. Дроны выкарыстоўваюцца для дэсікацыі рапсу, сланечніку, кукурузы, соі, збожжавых і зернебабовых, што дае магчымасць раўнамерна наносіць дэсіканты нават на вільготнай глебе.

Тэхналогія дэсікацыі мае шэраг пераваг. Сучасныя аградроны гарантуюць дакладнасць апрацоўкі без пашкоджання пасеваў, што дае магчымасць скараціць час да ўборкі і палепшыць якасць ураджаю. Дзякуючы сваёй манеўранасці і кампактнасці дроны могуць дабрацца да месцаў, якія недаступны для традыцыйнай тэхнікі.

Кіраўнік дзяржавы падрабязна распытаў спецыялістаў пра характарыстыкі дрона, такія, напрыклад, як час работы. Ён таксама пацікавіўся меркаваннем намесніка Кіраўніка спраў Прэзідэнта Мікалая Шарснёва.

"Цудоўная рэч", - сказаў Мікалай Шарснёў.

"Гэта ж не толькі дэсіканты, можна ўносіць што хочаце", - заўважыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама выказаўся пра тэхналогію дэсікацыі ў цэлым. Паводле яго слоў, гэты напрамак трэба развіваць, калі ён сапраўды перспектыўны.

Кіраўнік дзяржавы наведаў таксама малочнатаварны комплекс прадпрыемства "Гарадзец", кукурузнае поле гэтай гаспадаркі, дзе Прэзідэнту далажылі аб ходзе асенніх палявых работ. Аляксандр Лукашэнка ўдакладніў, як ідзе ўборка бульбы, цукровых буракоў, лёну.

Размова зайшла аб тым, якія плошчы аптымальныя для вырошчвання цукровых буракоў у рэгіёне. Гэта пытанне даволі вострае з улікам таго, што цукровыя заводы ў асноўным працуюць з бліжэйшымі рэгіёнамі. У сувязі з гэтым узнікае праблема дастаўкі буракоў з тых раёнах краіны, якія знаходзяцца "на перыферыі".

"Давайце паглядзім. У нас у цэнтры, на захадзе чатыры цукраперапрацоўчыя заводы. Тут, на ўсходзе, няма. Але калі мы бачым (перспектыву. - Заўвага), маленькі заводзік можна тут пабудаваць. Мы гэта ўмеем рабіць, гэта нескладанае збудаванне. Калі мы ў Магілёве недзе вось тут паставім гэты завод, затрацім грошы..." - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым, дадаў ён, павінна быць разуменне, што гэты завод удасца забяспечыць буракамі. "Гэта значыць трэба сесці за зіму і прадумаць гэта", - дадаў ён.

Прэзідэнт указаў на недахопы, на якія звярнуў увагу па дарозе ў гаспадарку. У прыватнасці, Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што каля дарогі расце добрая кукуруза, у той час як на адлегласці справы ў палях ідуць значна горш. Акрамя таго, заўважыў Кіраўнік дзяржавы, вышыня пасеваў рапсу сведчыць аб тым, што рэгулятары росту там не прымяняліся.

"Не навядзём парадак - галоднымі будзем хадзіць!" - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Немалаважнай тэмай стаў ураджай кукурузы ў цэлым па краіне. Паводле слоў Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава, кукурузай засеяна амаль 1 млн 300 тыс. га, большую частку якой убіраюць на сілас.

Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся разлікамі на ўраджай і гэтай сельгаскультуры. Як далажыў Юрый Горлаў, ураджай кукурузы на зерне плануецца прыкладна каля 2 млн 200 тыс. т.

"Гэта значыць дзве дзвесце - гэта мінімальнае, што мы можам атрымаць? - удакладніў Прэзідэнт і атрымаў сцвярджальны адказ. - Карацей кажучы, табе трэба два дзвесце - два з паловай атрымаць зерня. Гэта і плюшчыць, і сушыць будзем. Астатняе - у сілас".

Міністр пацвердзіў, што пасля неабходнай дапрацоўкі гэта зерне кукурузы ў дастатковай колькасці будзе выкарыстана на корм для буйной рагатай жывёлы, свіней, а таксама птушкі. "А ўвогуле нам трэба выходзіць на 3 млн т зерня кукурузы", - адзначыў Юрый Горлаў.

"Значыць, тры мільёны мы пры нармальнай тэхналогіі папросту можам атрымаць. Вось трэба і ставіць задачу. Лічы, ты яе сам сабе на будучыню паставіў", - рэзюмаваў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы даручыў да 3 кастрычніка завяршыць усю сяўбу па поўдні краіны, а па іншых абласцях - да 1 кастрычніка.

"Трэба да трэцяга ў Гомельскай вобласці і Брэсцкай вобласці - на поўдні - закончыць. Да першага ў астатняй частцы краіны ўсё трэба закончыць. Якасна, як належыць", - даручыў Прэзідэнт.

Фінальнай кропкай у час рабочай паездкі Кіраўніка дзяржавы стаў нядаўна рэканструяваны камбікормавы завод у Шклове.

Як далажылі Прэзідэнту, ён працуе ўжо, запушчаны новыя аўтаматызаваныя тэхналагічныя лініі, наладжаны працэс дасушвання і перапрацоўкі ў камбікорм розных відаў збожжа, уключаючы кукурузу і рапс. Вырабляюць тут камбікармы для птушкі, буйной рагатай жывёлы і свіней, што дае магчымасць істотна павялічыць эфектыўнасць у жывёлагадоўлі. Больш таго, з сыравіны робяць не толькі камбікорм, але і па-гаспадарску выкарыстоўваюць спадарожную прадукцыю. Напрыклад, пры вытворчасці камбікорму з рапсу тут жа адціскаюць рапсавы алей. "Вельмі разумна і так, як трэба", - даў сваю ацэнку Аляксандр Лукашэнка.

Асобную ўвагу Прэзідэнт звярнуў на забяспечанасць завода сыравінай і рэнтабельнасць, неабходнасць знаходзіць разумны баланс паміж інтарэсамі самога прадпрыемства, якое хацела б набываць збожжа па больш нізкіх цэнах, і пастаўшчыкоў, якія імкнуцца атрымаць максімальную выручку за сваю прадукцыю. "Не абдзірай людзей, - папярэдзіў Прэзідэнт кіраўніка прадпрыемства. - Галоўнае - не крыўдзі вытворцаў".

Аляксандра Лукашэнку запэўнілі, што завод працуе з прыбыткам і сыравіна паступае ў дастатковых аб'ёмах. Напрыклад, каб прыцягнуць пастаўшчыкоў, завод прымяняе схему ўзаемазалікаў.

Яшчэ адзін аспект, на які ўказаў Прэзідэнт, - гэта работа прадпрыемства не толькі пад патрэбнасці Шклоўскага раёна, але і суседніх рэгіёнаў.

Цяпер на тэрыторыі прадпрыемства завяршаецца мадэрнізацыя адміністрацыйнага комплексу, дзе размесціцца ў тым ліку і кафэ, якое будзе адкрыта для ўсіх жадаючых. "Усё правільна зрабілі. Трэба яшчэ нешта зрабіць - можа, недзе дапаможам. Калі трэба для людзей нешта, што грошы будзе прыносіць, трэба рабіць", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

"А так - добра выглядае, - ацаніў убачанае Прэзідэнт. - У адрозненне ад "Гарадца" добра выглядае гэты комплекс. З розумам (усё зроблена. - Заўвага). Ідэальна".