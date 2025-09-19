Наведванне Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 19 верасня наведаў Свята-Успенскі Жыровіцкі мітрапаліцкі мужчынскі манастыр, размешчаны ў аграгарадку Жыровічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці.

У Свята-Успенскім саборы Кіраўнік дзяржавы прыняў удзел у кароткім набажэнстве і запаліў свечку перад Жыровіцкім абразом Божай Маці. Менавіта яму манастыр абавязаны сваім з'яўленнем 505 гадоў таму. У гэтым годзе споўнілася 555 гадоў цудоўнаму з'яўленню гэтага абраза, які ўваходзіць у сотню самых шануемых святынь праваслаўнага свету.

Мітрапаліт Веніямін, звяртаючыся да Прэзідэнта, выказаў словы асаблівай удзячнасці за дапамогу з боку дзяржавы ў правядзенні рэканструкцыі і рэстаўрацыі комплексу. "Дзякуй, што да 555-годдзя мы асілілі гэты аб'ём работ, усё абнавілі, зрабілі маштабна, прыгожа", - сказаў ён.

"Але да вясны яшчэ будзем працаваць. І асабліва вясной. Да Дня Перамогі, святы дзень, каб на зямлі парадак быў і ў вёсцы. Калі ўжо сяло тут (у непасрэднай блізкасці. - Заўвага), трэба яго ў парадак ідэальны прыводзіць", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы. Тым больш што менавіта ў Жыровічах размешчаны адзін з буйных праваслаўных цэнтраў. Прэзідэнт адзначыў, што і ў Полацку, вядома, ёсць важныя праваслаўныя святыні, але менавіта ў Жыровічах - душа беларускага праваслаўя. "Калі вы згодныя, тады трэба яго рабіць, каб Гасподзь на нас не раззлаваўся", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён арыентаваў на тое, каб у краіне развіваліся рэлігійныя цэнтры розных канфесій, і дзяржава ў гэтым плане гатова аказваць садзейнічанне. "Я хачу, каб наша пакаленне дзецям пакінула гэтыя цэнтры духоўныя, - сказаў беларускі лідар. - Будзем дапамагаць. Дапамагаць мы павінны, мы не павінны ні за кога нічога рабіць. Гэта важна".

"Трэба пакрыху дапамагаць усім, каб захаваць мір і спакой у плане рэлігіі на беларускай зямлі. Паколькі мы, дапамагаючы адной канфесіі, пакрыўдзім іншых. І пачнуцца непаразуменні. Нам гэта патрэбна? Нам гэта не патрэбна. Таму зыходзіць трэба з таго, дзе і што нам неабходна зрабіць для таго, каб захаваць мір і спакой на гэтай зямлі. А рэлігійны мір і спакой - гэта адзін са складнікаў нашага ўсеагульнага міру", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што праваслаўнай канфесіі вельмі сур'ёзна дапамаглі ў Жыровічах, дапамаглі католікам з Будслаўскім касцёлам, дзе Прэзідэнт таксама мае намер пабываць. Аналагічна хочуць свае рэлігійныя цэнтры прыводзіць у парадак і развіваць паслядоўнікі мусульманства і іўдаізму, іншыя больш дробныя канфесіі.

Але, як падкрэслівае Аляксандр Лукашэнка, трэба зыходзіць з чарговасці, таго, што сапраўды неабходна зрабіць, паколькі дзяржава нясе яшчэ і сацыяльныя функцыі, уключаючы будаўніцтва жылля і іншыя напрамкі. "У нас ёсць агульнадзяржаўных мноства праблем. Адна з іх - гэта жыллё. Ды і па дарогах праблем нямала. Людзі скардзяцца на ахову здароўя, жыллёва-камунальную гаспадарку. Мноства пытанняў, якія трэба вырашаць. Але я не бачыў, каб людзі паскардзіліся, што ім няма куды ў храм схадзіць памаліцца", - сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы таксама канстатаваў, што часам наогул пустуюць тыя ці іншыя храмы розных канфесій. Гэта значыць, людзям ёсць куды схадзіць памаліцца. "Давайце разбяромся, дзе трэба прыйсці душу адвесці або сэрца, дзе трэба пакланіцца, - заклікаў Аляксандр Лукашэнка. - А жыллё? У храмах людзі жыць не будуць рэлігійных, як бы гэта ні гучала непрыемна для мяне. Тое трэба, жыллё трэба. Для другога дзіцяці (размова пра дадатковую падтрымку пры нараджэнні другога дзіцяці ў сям'і. - Заўвага) - ужо ставіць моладзь пытанне. Усюды "трэба, трэба, трэба!". Я адкрыта сказаў, што за другое дзіця мы не гатовы яшчэ плаціць. Ну, мабыць, не гатовы мы аднавіць усе цэрквы і цэркаўкі, якія некалі былі. А, па-другое, ці патрэбна".

"Трэба вызначаць прыярытэты. А прыярытэты - каб дах над галавой быў у чалавека", - падкрэсліў беларускі лідар.

Знаходзячыся ў Свята-Успенскім саборы, Прэзідэнт звярнуў увагу на новы іканастас і спытаў, дзе цяпер стары. Кіраўніку дзяржавы растлумачылі, што ён знаходзіцца на рэстаўрацыі. Прэзідэнт папярэдзіў, каб гэты працэс быў на асаблівым кантролі, паколькі там - сапраўдныя творы мастацтва беларускіх майстроў іканапісу, і іх трэба абавязкова захаваць.

Аляксандру Лукашэнку таксама далажылі аб гісторыі манастыра і пераўтварэннях, якія адбываліся тут за апошнія гады, аб рэканструкцыі і рэстаўрацыі асноўных аб'ектаў, а таксама аб планах на будучыню. У прыватнасці, размова ішла аб будаўніцтве інтэрната для паломнікаў на тэрыторыі комплексу. Прэзідэнт даручыў у бліжэйшы час разабрацца з гэтым аб'ектам і завяршыць яго: "Калі попыт на гэта ёсць, дык трэба гэта зрабіць".

У размове са свяшчэннаслужыцелямі, у тым ліку з Мітрапалітам Веніямінам, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што праваслаўная канфесія самая вялікая і шматлікая ў Беларусі, але важна дапамагаць і іншым. "Храмы - давайце будзем будаваць, калі ёсць грошы. Калі няма грошай - недзе нешта дапаможам, - сказаў ён. - Але ў аснову трэба пакласці жыллё. Сюды будзем фінансаваць. Дарогі - ёсць яшчэ (месцы. - Заўвага): ні заехаць, ні праехаць. У сялян не хапае тэхнікі - ужо не ўсюды, але ёсць месцы. Трэба дапамагаць, таму што накарміць чалавека трэба. І іншае, іншае, іншае".

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу адказных асоб на недахопы ў пытаннях добраўпарадкавання і навядзення парадку, што даручалася раней.

"Некаторыя элементы, якія акружаюць гэты манастыр, сведчаць аб тым, што тут сёе-тое рабілі на скорую руку зусім нядаўна і па-ваеннаму. Так, каб далажыць па-караеўску (гаворка пра старшыню Гродзенскага аблвыканкама Юрыя Караева, які мае ваеннае мінулае. - Заўвага). Не ўсё зроблена, абсалютна не ўсё. Запомніце: гэта - жамчужына праваслаўя. Каб тут ніводнага ўчастка не было недагледжанага. Мы для праваслаўных павінны тут зрабіць ідэальнае месца, - падкрэсліў беларускі лідар. - Тут вясной у вас будзе падагульняючы экзамен. Усюды - гэты аграгарадок Жыровічы. Усё навокал павінна быць ідэальна. Менавіта так ставілася пытанне".

Кіраўнік дзяржавы, у прыватнасці, згадаў аб праведзеных работах па меліярацыі вакол Жыровіч. "Вясной мы паглядзім, як ты засееш гэтыя ўчасткі, як ты прывядзеш у парадак тое, на што я звяртаў увагу, - той парк, у выглядзе балота які застаўся", - папярэдзіў ён.

Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што не трэба бяздумна тыя ці іншыя работы ўключаць у дзяржпраграмы, а шукаць сродкі з іншых крыніц на тое, што сапраўды неабходна зрабіць.

Прэзідэнт разлічвае на дапамогу царквы ў адраджэнні традыцый талакі ў пытаннях добраўпарадкавання, і не толькі ў тым, што датычыцца рэлігійных аб'ектаў.

"Трэба падключаць усіх. І перш за ўсё я вельмі разлічваю на царкву, што мы адродзім добрае з савецкіх часоў, калі мы не грошы прасілі, а талакой усе збіраліся і сёе-тое рабілі. Я ўпэўнены, што тут шмат людзей, якія гатовы падключыцца", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Ён заклікаў, каб у гэтым пытанні свяшчэннаслужыцелі дзейнічалі больш актыўна і ў адным ключы з уладамі. "Мы з гэтага будзем зыходзіць", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

"Калі мы не зробім, якімі нашы дзеці святымі ні былі б, якая моладзь у нас добрая ні была б, без нас ужо ніхто не зробіць", - дадаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу прывесці ўсё ў ідэальны парадак у тэрмін да вясны наступнага года. Дзяржава, паводле яго слоў, будзе аказваць садзейнічанне, дапамагаць. Асабліва ў тым, што датычыцца ўзаемадзеяння з моладдзю, далучэння сучаснага маладога пакалення да традыцыйных каштоўнасцей і да працы, а таксама ў культывацыі зямель, вядзенні сельскай гаспадаркі.

Цяпер манастыр займае плошчу 909 га, з якіх 360 га - ворныя землі і каля 400 га - лугавыя. Прэзідэнт адзначыў зацікаўленасць з боку дзяржавы ў тым, каб у веданні манастыра было больш зямлі - колькі яны гатовы апрацоўваць, наводзіць парадак, выкарыстоўваць для вядзення сельгасработ. У сваю чаргу дзяржава гатова аказваць неабходную дапамогу, у тым ліку з закупкай сельгастэхнікі.

Кіраўнік дзяржавы ў час размовы з Мітрапалітам Веніямінам закрануў тэму выхавання маладога пакалення на традыцыйных каштоўнасцях і далучэння моладзі да рэлігіі. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што нікога не трэба прымушаць хадзіць у царкву. "Гнаць нікога не трэба, але ўмовы неабходна ў царкве ствараць, каб моладзь (прыходзіла ў храмы. - Заўвага)", - сказаў Прэзідэнт. Важнае значэнне царквы ў тым, каб яна закладвала духоўныя, маральныя асновы. Але разам з тым трэба праяўляць і гібкасць у асобных пытаннях, улічваць сучасныя рэаліі, каб быць бліжэй да людзей. "Мы ж яе (моладзь. - Заўвага) не пераробім. У нечым перарабіць вы павінны, але ўжо радыкальна не пераробім, таму недзе трэба крыху і прыладзіцца, каб людзі былі нашы, каб яны былі ў царкве", - арыентаваў Кіраўнік дзяржавы.

"Не трэба перарабляць, але карэкціраваць", - пагадзіўся Мітрапаліт Веніямін.

Прэзідэнт на гэта заўважыў, што ў Беларусі на цяперашнім этапе атрымліваецца спраўляцца з гэтай задачай. "Пакуль атрымліваецца. У Беларусі - як нідзе. Але ў гэтым наша і бяда - зайздрасць і іншае", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў царкоўнаслужыцеляў, у маладзёжным асяроддзі ў Беларусі, напрыклад, набірае папулярнасць такі напрамак, як манастырынг, ён распаўсюджаны і ў іншых краінах. Гэта калі людзі прыязджаюць у манастыр, каб, як сказаў Мітрапаліт Веніямін, "адарвацца ад інтэрнэту, тэлефона, пажыць, папрацаваць".

"Толькі каб яны не адрываліся па-свойму тут", - заўважыў Прэзідэнт, намякаючы на значэнне гэтага слова на маладзёжным слэнгу.

"У гэтым плане ўсё строга", - запэўнілі Кіраўніка дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка, знаходзячыся на тэрыторыі Свята-Успенскага Жыровіцкага мітрапаліцкага мужчынскага манастыра, наведаў месца пахавання Мітрапаліта Філарэта. У знак павагі да асобы Мітрапаліта Філарэта, які аддаў нямала сіл справе стварэння і адраджэння Жыровіцкага манастыра, Кіраўнік дзяржавы ўсклаў букет белых руж - кветак, якія пры жыцці любіў Філарэт, - да месца яго пахавання.

Прэзідэнту з нагоды святкавання 555-годдзя з'яўлення Жыровіцкага абраза Прасвятой Багародзіцы і 505-годдзя заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра падарылі карціну "Свята ў Жыровічах".

Аўтар жывапіснай работы, перададзенай у дар Кіраўніку дзяржавы, - беларускі мастак, заслужаны дзеяч мастацтваў Уладзімір Барабанцаў. На карціне адлюстравана свята Вербнай нядзелі на фоне Свята-Успенскага сабора Жыровіцкага манастыра.

У ходзе рабочай паездкі ў Слонімскі раён Гродзенскай вобласці Прэзідэнт закрануў тэму сельскай гаспадаркі. Перш за ўсё Кіраўнік дзяржавы пацікавіўся ў старшыні Гродзенскага аблвыканкама Юрыя Караева, як сітуацыя ў рэгіёне з ураджаем бульбы.

"Менш, чым ва ўсе гады, але свае патрэбнасці мы закрываем", - сказаў Юрый Караеў.

Ён таксама запэўніў, што ёсць і дадатковыя аб'ёмы для паставак, напрыклад, у Мінск: "Мінску таксама мы даём. На 90% дагаворы заключаны ўжо, вызначана, хто захоўвае, хто будзе браць".

"Глядзі, каб у нас не было праблем з агароднінай і бульбай", - папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік рэгіёна ў сувязі з гэтым далажыў, што Гродзенская вобласць таксама гатова падзяліцца ўраджаем яблыкаў. "Калі ёсць лішні яблык - аддай, - сказаў на гэта Прэзідэнт. - Падыдзі з дзяржаўных пазіцый, а не толькі з пазіцый вобласці".

"Галоўнае, каб у цябе былі ачышчаны ўсе сховішчы і падрыхтаваны для таго, каб пакласці агародніну, садавіну, бульбу. Гэта па-ваеннаму трэба рабіць", - даручыў беларускі лідар.

"Па кукурузе аналіз не правялі, дзе будзеце на зерне, дзе будзеце на сілас касіць. Я баюся, што ў нас атрымаецца так, што мы разлічваем атрымаць зерне кукурузы, а кукуруза не паспее. І мы страцім час, каб яе ўбраць на сілас. Не ўбяром на сілас - кукуруза перасохне, і зерне не атрымаем ад кукурузы", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што напярэдадні абмяркоўваў гэту тэму з кіраўніком Мінсельгасхарча: "Я яго дапытваў учора: "Ты мне растлумач, дзе, што і як, ці паспее кукуруза?". Пачынаюцца агульныя фразы філасофскія".

"Таму паглядзіце", - паставіў задачу Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка арыентаваў Гродзенскую вобласць на завяршэнне асенніх пасяўных работ да 1 кастрычніка. "Я здзіўляюся (зразумела, зрушылі тэрміны) - усюды салома на палях. І нават салома там, дзе ў вас будзе пад траву", - выказаў ён нараканне ў адрас старшыні Гродзенскага аблвыканкама.

На запэўненні, што салому яшчэ ўбяруць, Кіраўнік дзяржавы адрэагаваў не менш крытычна: "Дык убяром, але там палосы ўжо. Там ужо трава не ўзышла. Салому трэба ўбраць. Не ўбяром салому - немагчыма нічога рабіць на гэтым полі".

Затым Аляксандр Лукашэнка спытаў, што пасеяна па збожжавых.

Юрый Караеў далажыў, што на гэты момант пасеяна 30% плошчаў. У кожным раёне вобласці засталося пасеяць прыкладна па 8 тыс. га. "Тэмпы за апошнія два дні павысілі ўдвая - па 500 га (штодзённа. - Заўвага) у кожным раёне сеем", - сказаў ён.

"Да 1 кастрычніка ў цябе ўсё павінна быць пасеяна. Далей няма чаго ўлазіць у пасяўную. Трэба пасеяць. Але не ўбярэш салому - не пасееш", - даручыў Аляксандр Лукашэнка.