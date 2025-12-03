Замежная камандзіроўка Прэзідэнта прадоўжыцца ў Амане

    Далей у Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі прадаўжаецца рабочая праграма ў Амане.

    У бліжэйшыя дні запланаваны шэраг сустрэч для абмеркавання ў практычнай плоскасці важнейшых праектаў з комплексу двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Амана. Гэта работа ў развіццё перагавораў на вышэйшым узроўні, праведзеных у панядзелак, 1 снежня.

    Запланавана таксама яшчэ адна сустрэча Прэзідэнта Беларусі з Султанам Амана, якая адбудзецца 6 снежня і падвядзе вынік усіх праведзеных перагавораў.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 37
    • 3
    Перагаворы з Прэзідэнтам Алжыра Абдэльмаджыдам Тэбунам
    • 8
    • 5:10
    Сустрэча з Прэм'ер-міністрам Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Сіфі Грыебам
    • 7
    • 5:05
    Сустрэча са спікерам Нацыянальнай народнай асамблеі Алжырскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі Ібрагімам Бугалі