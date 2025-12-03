Замежная камандзіроўка Прэзідэнта прадоўжыцца ў Амане

Далей у Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі прадаўжаецца рабочая праграма ў Амане.

У бліжэйшыя дні запланаваны шэраг сустрэч для абмеркавання ў практычнай плоскасці важнейшых праектаў з комплексу двухбаковага супрацоўніцтва Беларусі і Амана. Гэта работа ў развіццё перагавораў на вышэйшым узроўні, праведзеных у панядзелак, 1 снежня.

Запланавана таксама яшчэ адна сустрэча Прэзідэнта Беларусі з Султанам Амана, якая адбудзецца 6 снежня і падвядзе вынік усіх праведзеных перагавораў.