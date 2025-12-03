Перагаворы з Прэзідэнтам Алжыра Абдэльмаджыдам Тэбунам

Перагаворы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Алжыра Абдэльмаджыдам Тэбунам прайшлі 3 снежня ў палацы "Эль-Мурадыя" ў сталіцы краіны.

Афіцыйным перагаворам у вузкім і пашыраным складах папярэднічала цырымонія сустрэчы з выкананнем гімнаў дзвюх краін і ўдзелам роты ганаровай варты.

"У мінулым годзе мы напрацавалі $50 млн тавараабароту. Для такога патэнцыялу, якім мы з Алжырам валодаем, гэта смешная лічба. Мы павінны ў бліжэйшыя год-два (мы з Прэзідэнтам аб гэтым дамовіліся) выйсці на тавараабарот хаця б паўмільярда долараў", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

"З упэўненасцю магу канстатаваць, што перагаворы з маім калегам былі канкрэтныя. Мы абмеркавалі ўвесь двухбаковы парадак дня, а таксама актуальную міжнародную сітуацыю, - сказаў Прэзідэнт Беларусі. - У асноўным па ўсіх пытаннях міжнароднага парадку дня нашы пазіцыі супадаюць. Нашы сённяшнія перагаворы, калі яны некага хвалююць (а як я зразумеў са слоў Прэзідэнта, некага яны хвалююць), абсалютна не накіраваны супраць трэціх краін. Мы вялі перагаворы ў раўнапраўным ключы ў інтарэсах нашых народаў".

"Алжыр - гэта глабальныя вароты ў Афрыку. У гэтым наш прагматызм. І я свайму сябру і таварышу - Прэзідэнту Алжыра - пра гэта сказаў. Мы шмат аб чым перагаварылі. Але на вышэйшы ўзровень няма чаго цягнуць усе гэтыя пытанні. Мы правялі тут два дні таму цудоўны форум, на якім сустрэліся кіраўнікі нашых кампаній і карпарацый. Яны бачаць канкрэтныя пытанні і шмат аб чым дамовіліся. Закрытых тэм няма абсалютна. Гэта не толькі гуманітарныя пытанні, сельская гаспадарка, але і ваенна-прамысловы комплекс", - падкрэсліў беларускі лідар.

У гэтым плане Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што не з'яўляецца сакрэтам той факт, што Алжыр у асноўным валодае зброяй, тэхналогіі якой з савецкіх часоў і якая цяпер набываецца ў постсавецкіх краінах. "А ў плане рамонту і мадэрнізацыі гэтай зброі канкурэнтаў на постсавецкай прасторы сёння няма. Але мы сёння можам ужо не толькі мадэрнізаваць узбраенні, рамантаваць, але мы можам вырабляць многія віды зброі самастойна", - заўважыў беларускі лідар.

"Што датычыцца машынабудавання (а Беларусь - машынабудаўнічая краіна), Прэзідэнт сказаў, што яны зацікаўлены ў будаўніцтве сумесных прадпрыемстваў па вытворчасці трактароў і аўтамабіляў. Наша тэма. Мы гатовы тут працаваць. Канкурэнты наўрад ці ў нас будуць у плане цаны і якасці, - запэўніў Прэзідэнт. - Мы гатовы дзяліцца з вамі тэхналогіямі. Пад гэтыя тэхналогіі пастаўляць і разам вырабляць адпаведную тэхніку. А абучаць вашых людзей, калі трэба, гэтым тэхналогіям".

Паводле яго слоў, Алжыру, у прыватнасці, вельмі патрэбны беларуская сельскагаспадарчая тэхніка і сельгастэхналогіі. Паколькі без гэтага немагчыма вырашыць пытанне харчовай бяспекі. Адзін з буйных такіх праектаў Аляксандр Лукашэнка прапанаваў рэалізаваць утраіх, сумесна з Аманам, у сферы вытворчасці ўгнаенняў.

"Што мяне прыемна здзівіла - у Прэзідэнта Алжыра цудоўныя адносіны з Султанам Амана і гэтай дзяржавай. Яны вельмі цесна супрацоўнічаюць. Гэта нашы сябры. Мы з Султанам Амана 20 гадоў ведаем адзін аднаго. І, як многія заўважылі, у нас добрыя адносіны, - сказаў Кіраўнік беларускай дзяржавы. - З'явілася вельмі цікавая тэма. Прэзідэнт сказаў, што ў бліжэйшы час у яго фасфатаў будзе столькі, што няма куды дзяваць. А мы ўмеем вырабляць фосфарныя ўгнаенні. Мы вырабляем велізарную колькасць азотных угнаенняў. Алжыр, напрыклад, гэта краіна, якая займае лідзіруючыя пазіцыі па здабычы і экспарце прыроднага газу. Краіна, якая ўваходзіць у ОПЕК. Значыць, вырабляе вялікую колькасць нафты. Але калі ёсць газ, значыць, ёсць азотнае ўгнаенне".

"У нас ёсць вялікая колькасць калійных угнаенняў. І калі з'явяцца ўласныя фасфаты (у Алжыры. - Заўвага), з іх можна і трэба рабіць угнаенні. Мы па ўсіх пазіцыях мінеральных угнаенняў маем тэхналогіі. Мы можам у тым жа Амане (гэта скрыжаванне ўсіх гандлёвых шляхоў) пабудаваць на траіх, як я сказаў Прэзідэнту, прадпрыемства. Праінвесціраваўшы, пабудаваць прадпрыемства па вядомых тэхналогіях. Вырабляць вялікую колькасць мінеральных угнаенняў, якія патрэбны і ў Алжыры, і ў гэтым рэгіёне, асабліва ў Афрыцы", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў актуальнасць гэтага пытання ў сувязі з неабходнасцю вырашэння праблемы голаду ў шэрагу краін і забеспячэння харчовай бяспекі на Афрыканскім кантыненце. "Без угнаенняў і тэхналогій гэта немагчыма, таму гэта наша тэма. І ў гэтым напрамку мы можам выдатна супрацоўнічаць", - упэўнены беларускі лідар.

Прэзідэнт таксама адзначыў, што Алжыр цікавіць вытворчасць малочнай і мясной прадукцыі. "Гэта наша тэма. Мы заўсёды можам і пачалі ўжо супрацоўнічаць у гэтым плане", - падкрэсліў ён.

Яшчэ адзін перспектыўны напрамак - супрацоўніцтва ў адукацыі. Алжыр кожны год выпускае з ВНУ вялікую колькасць спецыялістаў, а ўрачы менавіта з гэтай краіны займаюць вельмі вялікую долю сярод медработнікаў у Францыі. "Гэтым усё сказана. Нездарма змагаліся з французскім каланіялізмам", - заўважыў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў Алжыры добра памятаюць часы супрацоўніцтва з Савецкім Саюзам і цяпер дэлегацыю з Беларусі прымаюць як добрых і надзейных сяброў.

Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што Алжыр за мінулыя гады зрабіў значны рывок у сваім развіцці, дасягнуў поспеху па многіх напрамках. "Сюды імкнуцца ўсе. Зразумела, Алжыр выбірае. Ён супрацоўнічае перш за ўсё з дзяржавамі, дружалюбнымі да яго. Усе хочуць тут працаваць і працуюць ужо. Выдатныя адносіны ў Алжыра з Іспаніяй, Германіяй, Італіяй, - адзначыў Прэзідэнт. - Таму я так засумняваўся: думаю, дзе ж наша месца ў Алжыры. Калі Прэзідэнт прадоўжыў расказ, я зразумеў, што мы заўсёды ў сваіх сяброў можам знайсці сваё месца для работы".

Аляксандр Лукашэнка на перагаворах запрасіў прадстаўнікоў Алжыра прыязджаць у Беларусь, каб вывучыць існуючыя магчымасці. "Дзверы адчынены для алжырцаў як надзейных, добрых нашых сяброў. Калі вам нешта падыдзе і спадабаецца, мы гатовы з вамі супрацоўнічаць і працаваць. Але не так, як некалі каланіялісты. Мы гатовы супрацоўнічаць як з сябрамі, блізкімі людзьмі, - запэўніў Кіраўнік дзяржавы. - 47 мільёнаў чалавек, велізарная краіна з вельмі вялікім патэнцыялам. Тут трэба працаваць. Мы шмат аб чым дамовіліся. І гэта не пачатак. Мы выводзім нашы адносіны на больш высокі ўзровень. А далей мы яшчэ нямала зробім".

Абдэльмаджыд Тэбун таксама расказаў аб выніках перагавораў: "Мы ацанілі нашы крокі ў ходзе двухбаковых адносін. Гаварылі аб асноўных пытаннях, абмеркавалі наш план на 2026-2027 гады. Мы дамовіліся падтрымліваць інвестыцыі ў сферах сельскай гаспадаркі, машынабудавання, фармацэўтыкі, навуковых даследаванняў. Нашы міністры абмеркавалі ўсе пытанні па гандлі".

Прэзідэнт Алжыра адзначыў перспектывы росту тавараабароту паміж дзвюма краінамі.

Абдэльмаджыд Тэбун заявіў, што ў ходзе перагавораў прэзідэнты таксама абмеркавалі шэраг міжнародных пытанняў, у тым ліку адносна сітуацыі ў Палесціне і Лівіі. Абмяркоўвалася таксама пытанне вырашэння канфлікту ва Украіне. Кіраўнікі дзяржаў сышліся на думцы, што яго неабходна вырашыць мірным шляхам з дапамогай перагавораў.

Па выніках сустрэчы Прэзідэнтамі падпісана сумесная заява аб умацаванні адносін дружбы і партнёрства паміж Беларуссю і Алжырам.

У прысутнасці лідараў краін падпісаны таксама шэраг дакументаў, галоўны з якіх - дарожная карта па развіцці супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Алжырам на перыяд 2026-2027 гадоў.

Раней у гэты дзень Аляксандр Лукашэнка ў ходзе афіцыйнага візіту ў Алжыр усклаў вянок у мемарыяльным комплексе "Помнік славы і пакутніцтва" і наведаў Нацыянальны музей пакутнікаў (музей "Эль-Муджахід").

Мемарыяльны комплекс "Помнік славы і пакутніцтва" - адзін з сімвалаў барацьбы народа Алжыра за незалежнасць і памяці аб ахвярах вайны з Францыяй (1954-1962 гг.).

У музеі, які з'яўляецца часткай мемарыяльнага комплексу, размяшчаецца экспазіцыя аб руху нацыянальнага вызвалення з фатаграфіямі, дакументамі, зброяй і дыярамамі. Наглядна прадэманстраваны сцэны барацьбы і рэпрэсіі ў адносінах да алжырцаў у перыяд Вайны за незалежнасць.