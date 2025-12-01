Сустрэча з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам
- 8
- 1:30
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 снежня ў Маскаце правёў перагаворы з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам.
Лідары дзвюх краін абмеркавалі ход рэалізацыі важнейшых праектаў двухбаковага супрацоўніцтва, абмяняліся ацэнкамі сітуацыі ў рэгіёне і на міжнароднай арэне.
Быў падкрэслены высокі ўзровень узаемаразумення ў беларуска-аманскіх адносінах, а таксама значны прагрэс, дасягнуты ў выніку серыі ўзаемных візітаў на вышэйшым і высокім узроўнях.
На перагаворах, у прыватнасці, ішла размова аб ходзе выканання дарожнай карты супрацоўніцтва, падпісанай у кастрычніку 2025 года ў Мінску, з акцэнтам на канкрэтныя праекты ў сферы харчовай бяспекі і прамысловасці. Лідары дзвюх краін асобна спыніліся на развіцці ўзаемадзеяння ў сельскагаспадарчай сферы.
Абмяркоўваліся і магчымасці па сумеснай рабоце для развіцця ўзаемавыгадных экспартных паставак прадукцыі, у тым ліку на рынкі краін Азіі і Афрыкі.
Асаблівая ўвага была ўдзелена яшчэ аднаму значнаму буйному сумеснаму інвестыцыйнаму праекту - па стварэнні ў Беларусі цэлюлозна-папяровага камбіната - у развіццё мемарандума, падпісанага ў кастрычніку бягучага года ў Мінску ў час візіту Султана Амана.
Беларускім бокам вылучаны яшчэ шэраг прапаноў па рэалізацыі сумесных праектаў, у тым ліку ў сельскагаспадарчай сферы і гарантаванні харчовай бяспекі. У прыватнасці, размова ішла аб пастаўках беларускіх прадуктаў харчавання і стварэнні сумесных вытворчасцей на тэрыторыі Беларусі.
На парадку дня перагавораў таксама было развіццё ўзаемадзеяння ў турыстычнай сферы - яна ўяўляе ўзаемны інтарэс.
Прэзідэнт Беларусі і Султан Амана ў цэлым адзначылі прагрэс па ўсіх пытаннях двухбаковага супрацоўніцтва з часу іх апошняй сустрэчы ў Мінску ў кастрычніку гэтага года.