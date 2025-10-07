Сустрэча з Султанам Амана Хайсамам бен Тарэкам Аль Саідам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Султан Амана Хайсам бен Тарэк Аль Саід прадоўжылі пачатыя напярэдадні перагаворы ў нефармальнай дамашняй абстаноўцы. Кіраўнік беларускай дзяржавы запрасіў высокага аманскага госця дадому.

Сумесная праца прадоўжылася спачатку ў фармаце сустрэчы, а затым - рабочы сняданак.

"Сёння з раніцы я ўжо вітаю Вас у сябе дома. Дзякуй, што Вы заехалі да мяне. Я думаю, што пасля ўчарашніх Вашых перагавораў у Вас ужо быў час прыняць нейкія рашэнні, магчыма, абдумаць якія-небудзь пытанні нашага супрацоўніцтва. Але Вы павінны ведаць, што Вы - жаданы госць у Беларусі, у тым ліку ў маім доме", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

"Шчаслівы быць у Вас дома!" - сказаў Султан Амана.

"Вось такая ў нас Беларусь. Лес, лес, дрэвы, - адзначыў Прэзідэнт, гаворачы пра навакольную прыроду. - Тое, чаго не хапае ў Амане, ёсць у нас".

"Вельмі прыгожа. Так, Ваша праўда", - пагадзіўся Хайсам бен Тарэк Аль Саід.

На сустрэчы ён яшчэ раз падкрэсліў, што сапраўды рады быць у Беларусі: "Вялікі дзякуй за вашу гасціннасць. Мы ўражаны прыгажосцю вашай краіны і Мінска. І з учарашняга дня Вы гаварылі і я гаварыў са сваімі людзьмі аб многіх праектах, якія будуць узаемавыгадныя для нашых краін".

"Учора, спадар Прэзідэнт, вы прапанавалі абмяняцца пасольствамі ў Мінску і Маскаце. Мы вітаем гэта", - сказаў Султан Амана.

Аляксандр Лукашэнка наконт гэтага сказаў: "Мы прынялі рашэнне. І мы абавязкова рэалізуем гэту задуму. Гэта цалкам прагматычна. Не таму што мы з вамі старыя сябры. А таму, што гэта прагматычна. Мы пачынаем сур'ёзнае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. І паслы будуць тут як лакаматывы, маторы развіцця нашага супрацоўніцтва".

Пасля завяршэння сустрэчы Аляксандр Лукашэнка асабіста праводзіў Хайсама бен Тарэка Аль Саіда ў аэрапорце.