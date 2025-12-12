Сустрэча са спецпасланнікам ЗША ў Беларусі Джонам Коўлам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу са спецпасланнікам ЗША ў Беларусі Джонам Коўлам.

"Я рады вас бачыць", - сказаў Джон Коўл пры сустрэчы з беларускім лідарам.

"Я таксама", - адказаў Прэзідэнт.

"Джон, я віншую цябе з новым назначэннем (спецпасланнікам ЗША ў Беларусі. - Заўвага). Ты цяпер галоўны па Беларусі ў нас. Перадайце Трампу, што мы нешта павінны зрабіць у сувязі з гэтым. І мы зробім", - адзначыў на сустрэчы Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама даў станоўчую ацэнку дзеянням свайго амерыканскага калегі - Прэзідэнта ЗША: "Кажуць, што Трамп любіць ліслівасць. Але я не дзеля ліслівасці. Хачу сказаць, што апошнім часам ён мне вельмі падабаецца сваімі дзеяннямі".

"У нас шмат пытанняў. Свет мяняецца вельмі хутка, з'яўляюцца новыя праблемы, якія мы з вамі павінны абмеркаваць. А магчыма, і вырашыць такія-сякія пытанні", - дадаў Прэзідэнт, апярэджваючы асноўную размову.

Астатняя частка сустрэчы, як звычайна, прайшла за зачыненымі дзвярамі.

