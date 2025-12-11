Сустрэча з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Венесуэлы ў Расіі Хесусам Рафаэлем Саласарам Веласкесам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 снежня правёў сустрэчу з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Венесуэлы ў Расіі Хесусам Рафаэлем Саласарам Веласкесам.

"Зусім нядаўна мы з Вамі абмяркоўвалі шэраг праблем у нашых узаемаадносінах, аб сітуацыі вакол Венесуэлы. Тады дамовіліся аб тым, што Вы павінны ўзгадніць некаторыя пытанні з кіраўніцтвам Венесуэлы - Нікаласам Мадурам. Мы дамовіліся, што пасля ўзгаднення некаторых праблем, пытанняў Вы знойдзеце час для таго, каб прыехаць да мяне, яшчэ раз сустрэцца і каб мы маглі прыняць ужо адпаведнае рашэнне, якое знаходзіцца ў нашай кампетэнцыі. А калі патрэбна, потым мы падключым Прэзідэнта Венесуэлы", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

