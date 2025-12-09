Сустрэча са спікерам Сената Рэспублікі Кенія Амазонам Джэфа Кінгі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 9 снежня сустрэўся са спікерам Сената Рэспублікі Кенія Амазонам Джэфа Кінгі.

Вітаючы замежнага госця, Кіраўнік дзяржавы ў пачатку сустрэчы адзначыў: "Добра, што Вы прыехалі. Народная дыпламатыя на самым высокім узроўні мае заўсёды вялікае значэнне". У сувязі з гэтым Прэзідэнт успомніў пра свой візіт у Кенію, што адбыўся ў снежні 2023 года, і перагаворы з Прэзідэнтам гэтай краіны Уільямам Рута. "Я вельмі добра памятаю свой візіт у Кенію. Перадайце самыя добрыя пажаданні Прэзідэнту Кеніі. Як мне падалося, гэта вельмі добры і прыстойны чалавек. Няхай гэта быў кароткі візіт, але я памятаю нават дэталі", - сказаў беларускі лідар.

"Я абяцаў Прэзідэнту: калі нешта зможам для вас зрабіць, мы гатовы зрабіць", - дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што Кенія, нараўне з іншымі дзяржавамі Афрыканскага кантынента, ужо добра знаёмая для Беларусі краіна. Ён прапанаваў больш актыўна дзейнічаць, каб падпісаць дарожную карту супрацоўніцтва (яе праект знаходзіцца на разглядзе кенійскага боку) і выпрацаваць адпаведны план. "Нам трэба на аснове гэтай дарожнай карты распрацаваць адпаведны план нашых дзеянняў. Гэта значыць, актуалізаваць дарожную карту з улікам патрэбнасцей дзвюх дзяржаў. Калі ёсць план, ёсць адказныя людзі за рэалізацыю тых ці іншых пунктаў, напрамкаў, тады будзе і вынік", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Тым больш, што ў Беларусі ўжо ёсць станоўчыя прыклады развіцця ўзаемаадносін з краінамі Афрыкі. Зусім свежы прыклад - Алжыр, дзе кіраўнік дзяржавы нядаўна пабываў з афіцыйным візітам. "Алжыр - велізарная краіна, якая з задавальненнем гатова з намі супрацоўнічаць, і мы ўжо маем канкрэтныя напрацоўкі, канкрэтныя кантракты, не толькі намеры, мемарандумы", - заўважыў Прэзідэнт.

"Словам, мы вельмі зацікаўлены ў супрацоўніцтве з вашай краінай. Вопыт ужо ёсць (супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі. - Заўвага), - падкрэсліў беларускі лідар. - Думаю, што з Кеніяй, калі ёсць добрыя прыклады, мы будзем супрацоўнічаць гэтак жа аператыўна і хутка, як з Зімбабвэ, Экватарыяльнай Гвінеяй, Нігерыяй, Алжырам, Егіптам і гэтак далей. Словам, мы адкрыты для вашай краіны".

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што Кенія - вельмі важная краіна з вялікай колькасцю насельніцтва, якая знаходзіцца на ўсходзе Афрыкі. "Гэта своеасаблівы фарпост для любой краіны пры ўваходзе на Афрыканскі кантынент", - заўважыў Прэзідэнт.

Асобны акцэнт Аляксандр Лукашэнка зрабіў на сферы сельскай гаспадаркі, якая даволі дынамічна развіваецца. "Але тым не менш у нас ёсць магчымасць і адпаведныя тэхналогіі для таго, каб рухацца наперад, - падкрэсліў Прэзідэнт. - Мы гатовы вам дапамагаць у станаўленні новых напрамкаў у сельскай гаспадарцы. Мы гатовы дапамагаць вам спецыялістамі, пастаўляць адпаведную тэхніку".

Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што патэнцыял для ўзаемадзеяння ёсць і ў іншых галінах эканомікі. Напрыклад, у машынабудаванні, дзе пазіцыі Беларусі даволі моцныя яшчэ з савецкіх часоў. "Мы вырабляем усю неабходную тэхніку, у якой вы маеце патрэбу. І тую, у якой не маеце патрэбу сёння, але яна будзе патрэбна вам заўтра. Думаю, у галіне машынабудавання, нафтаздабычы, нафтаперапрацоўкі, а таксама сельскай гаспадаркі мы змаглі б знайсці агульную мову і развіваць супрацоўніцтва", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"Вельмі важна, каб вы, не спяшаючыся, паглядзелі на нашы магчымасці", - дадаў Кіраўнік дзяржавы.

Амазон Джэфа Кінгі ў сваю чаргу падзякаваў Аляксандру Лукашэнку за магчымасць сустрэчы. "Ад сябе асабіста, ад нашай дэлегацыі, ад усяго кенійскага народа хацеў бы Вам выказаць словы шчырай удзячнасці за той цёплы прыём, які Вы нам аказалі, - сказаў парламентарый. - Народ Беларусі вельмі дружалюбны. А вось надвор'е, на жаль, не".

"Ну, вам карысна, для разнастайнасці", - з гумарам адрэагаваў Прэзідэнт. Ён расказаў, што нядаўна, у час вялікай замежнай камандзіроўкі, якраз знаходзіўся прыкладна ў тым жа рэгіёне, дзе размешчана Кенія. "Там вельмі-вельмі сонечна, і мы сумавалі па гэтым надвор'і", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

У працяг размовы Амазон Джэфа Кінгі ўспомніў пра візіт Прэзідэнта Беларусі ў Кенію ў снежні 2023 года і праведзеныя тады перагаворы лідараў дзвюх краін. "Я вельмі шчаслівы, што вам удалося наведаць нашу краіну. Дазвольце перадаць самыя лепшыя пажаданні ад Вашага брата, Прэзідэнта нашай краіны Уільяма Рута", - сказаў ён.

Парламентарый таксама адзначыў высокую прадукцыйнасць свайго візіту ў Мінск і сустрэч з беларускімі калегамі. "Перш за ўсё з сенатарамі мы абмяркоўвалі сферы двухбаковага ўзаемадзеяння, а таксама магчымасці для ўзаемадзеяння паміж парламентамі нашых краін. Я вельмі рады, што мы падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні, які дакладна акрэслівае тыя сферы ўзаемадзеяння, па якіх мы будзем рухацца далей", - падкрэсліў ён.

Акрамя таго, у час візіту абмяркоўваліся магчымасці беларуска-кенійскага ўзаемадзеяння за межамі народнай дыпламатыі. "На самай справе паміж нашымі краінамі існуе вялікі патэнцыял і мноства магчымасцей для супрацоўніцтва, уключаючы сельскую гаспадарку, ахову здароўя, высокія тэхналогіі і турызм", - звярнуў увагу Амазон Джэфа Кінгі.