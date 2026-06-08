Сустрэча з намеснікам Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Хань Чжэнам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 чэрвеня сустрэўся з намеснікам Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Хань Чжэнам.

"Добра, што Вы прыехалі ў гэты час да нас. У вас ёсць магчымасць бліжэй на практыцы пазнаёміцца з нашай краінай. Што датычыцца нашых адносін, яны складваліся на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. У Беларусі пра Кітай вельмі шмат гавораць. За гэтымі размовамі, палітычнымі нашымі адносінамі настаў вельмі бурны рост гандлёва-эканамічных адносін. І мы вельмі задаволены, што ў свой час Гасподзь дапамог нам сарыентавацца менавіта на Кітайскую Народную Рэспубліку", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён падкрэсліў, што вынікам дасягнення паміж краінамі ўзроўню ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства стала ўсёабдымнае супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.

"Выбачайце за нясціпласць, але смею сказаць аб тым, што Кітайская Народная Рэспубліка, кіраўніцтва рэспублікі, нават калі і хацела б нам прад'явіць якія-небудзь прэтэнзіі, не змагло б. Таму што мы свята выконваем усе нашы дамоўленасці, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Любыя перагаворы, з кім бы ні вялі - з расіянамі, еўрапейцамі або амерыканцамі, - КНР заўсёды выводзіцца за дужкі. Нашы адносіны не падлягаюць нават абмеркаванню".

"Вы на нас можаце разлічваць як на самых надзейных сяброў і прыхільнікаў", - запэўніў беларускі лідар.

Хань Чжэн у сваю чаргу падзякаваў беларускаму лідару за магчымасць сустрэчы. "Дзякуй, што ўдзялілі час у вашым шчыльным графіку, за сардэчны прыём і пільную арганізацыю (знаходжання кітайскай дэлегацыі ў Беларусі. - Заўвага)", - сказаў Хань Чжэн.

Ён таксама перадаў Аляксандру Лукашэнку шчырае прывітанне і найлепшыя пажаданні ад Старшыні КНР Сі Цзіньпіна.

Хань Чжэн выказаў згоду з тым, як Прэзідэнт Беларусі ахарактарызаваў узровень узаемадзеяння паміж дзвюма краінамі. "Як вы толькі што правільна сказалі, пад кіраўніцтвам кіраўнікоў дзяржаў адносіны дасягнулі высокага ўзроўню - усепагоднага ўсебаковага стратэгічнага партнёрства".

Ён падкрэсліў, што лідары краін у мінулым годзе сустракаліся двойчы і "намецілі новыя грандыёзныя планы для далейшага ўмацавання двухбаковых адносін".

Размова зайшла і аб падпісанай Аляксандрам Лукашэнкам у маі бягучага года Дырэктыве "Аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай". У гэтым дакуменце, на думку намесніка старшыні КНР, вызначаны вектары шматпланавага беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. "Гэта ў поўнай меры адлюстроўвае ваша высокае разуменне развіцця нашых адносін і сведчыць аб тым, што наша супрацоўніцтва мае стратэгічнае значэнне", - падкрэсліў Хань Чжэн.