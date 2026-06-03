Сустрэча з расійскім прадпрымальнікам Дзмітрыем Мазепіным

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 3 чэрвеня сустрэўся з расійскім прадпрымальнікам Дзмітрыем Мазепіным.

"Нарэшце ты на радзіме (Дзмітрый Мазепін з'яўляецца ўраджэнцам Беларусі. - Заўвага)", - сказаў Кіраўнік дзяржавы, вітаючы госця.

"Дзякуй, што запрасілі", - адказаў Дзмітрый Мазепін.

Аляксандр Лукашэнка прадоўжыў, адзначыўшы важны спартыўны складнік у жыцці і кар'еры Дзмітрыя Мазепіна. "Мяне Аляксандр Генрыхавіч (Прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын. - Заўвага) увесь час пераконвае ў тым, што пара, кажа, нашага вядомага спартсмена... (задзейнічаць. - Заўвага). Я здзівіўся, калі мне вядомы член Урада Расіі расказаў, што вы, аказваецца, займаліся сур'ёзна плаваннем з ім, - адзначыў Прэзідэнт. - Вы - адзін з кіраўнікоў, значных людзей у свеце па водных відах спорту (Дзмітрый Мазепін узначальвае Федэрацыю водных відаў спорту Расіі. - Заўвага). Думаю, нам трэба гэта выкарыстоўваць".

"Па-другое, чалавек багаты. І радзіма павінна ведаць дзе", - заўважыў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся, па-ранейшаму маці Дзмітрыя Мазепіна жыве ў Беларусі ці ён яе перавёз ужо ў Маскву.

"Не, яна тут жыве. Я ў яе быў цяпер", - сказаў Дзмітрый Мазепін.

"Яна не павінна нікуды з'ехаць. Таму што, я ведаю, людзі ва ўзросце ніколі Мінск не пакінуць, і Беларусь у тым ліку. Гэта ціхае, спакойнае месца для жыцця", - адзначыў Прэзідэнт.

"Ну і я ўжо сказаў, што багаты чалавек павінен працаваць на сваю радзіму. Таму мы хацелі б - гэта прапанова нашага прэм'ер-міністра - падумаць аб перспектывах нашага супрацоўніцтва", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.