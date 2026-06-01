Сустрэча з губернатарам Прыморскага края Расійскай Федэрацыі Алегам Кажамякам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1 чэрвеня сустрэўся з губернатарам Прыморскага края Расійскай Федэрацыі Алегам Кажамякам.

"Прыемна сустрэцца з сябрамі і абмеркаваць тыя праблемы, якія ў нас магчымы. Я цяпер вось яшчэ раз перагледзеў аб'ёмы нашага гандлю, дынаміку. Нягледзячы на тое, што вы знаходзіцеся на самым краі нашай Айчыны - ад Брэста да Уладзівастока, тым не менш дынаміка нядрэнная. У гэтым годзе мы павінны з вамі дакладна перасягнуць рубеж $100 млн тавараабароту", - сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка запрасіў Алега Кажамяку, карыстаючыся знаходжаннем у Беларусі, яшчэ раз азнаёміцца з магчымасцямі краіны. "У нас тут адкрываецца выстаўка "Белагра". Паглядзіце. Нешта, магчыма, цікавае для вас. У нас абсалютны давер", - сказаў ён.

"Заўсёды ёсць праблемы сённяшняга дня. Расія ўвяла так званую сістэму пацвярджэння чакання тавараў. Я баюся, каб не было горш. Але тым не менш з Прэзідэнтам Пуціным у Астане мы дамовіліся, што зробім усё, каб не было ніякіх цяганіны і лішняй бюракратыі. І самае галоўнае, каб зніклі ўсялякія чэргі і іх не было на граніцы. У кантакце з Прэзідэнтам Пуціным, каб своечасова прыняць меры. Паглядзім. Час пакажа. Мы тут у тэме абсалютна. Гэта можа ўскладніць наш гандаль. Але не спыніць", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

"У нас абсалютны давер. Вы ведаеце, што дастаткова без усялякіх QR-кодаў, без усялякіх дакументаў: ваша слова з Прымор'я - мы заўсёды зможам прыняць прадукцыю, стварыць для вас умовы для рэалізацыі гэтай прадукцыі. Мы непакоімся, каб наша прадукцыя свабодна паступала туды, ва Уладзівасток", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь адкрыла ў Прымор'і мультыбрэндавы цэнтр, працуюць магазіны беларускай прадукцыі, якая карыстаецца ў рэгіёне попытам.

"Якасць", - падкрэсліў Алег Кажамяка.

Аляксандр Лукашэнка разлічвае на пасрэдніцкія паслугі Прыморскага края ў гандлі Беларусі з КНДР.

"Я зусім нядаўна быў у КНДР. Ведаеце, на мяне кіраўнік (Кім Чэн Ын. - Заўвага) зрабіў вельмі сур'ёзнае ўражанне. Малады чалавек, перспектыўны, нацэлены на супрацоўніцтва. Ніякі ён там не дыктатар і іншае. Ён па сутнасці не можа быць дыктатарам. Гэта значыць, у нас завязаліся добрыя адносіны. І мы, Алег Мікалаевіч, вельмі на вас разлічваем, што вы акажаце нам пасрэдніцкія паслугі, як некалі мы з вамі абмяркоўвалі, у гандлі з КНДР", - сказаў Прэзідэнт.

Ён канстатаваў, што лідар КНДР і кіраўнік Прымор'я знаёмы і маюць добрыя адносіны. "Ён мне шмат пра вас расказваў. Я гавару: "Дык гэта наш чалавек, наш сябар". Ён быў задаволены і падтрымаў вось гэту ідэю супрацоўніцтва "Беларусь - Прымор'е - КНДР", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

У сувязі з гэтым Алег Кажамяка адзначыў, што якраз здаецца аўтамабільны мост цераз раку Туманная (Туманган), які звяжа Расію з КНДР. Раней краіны злучаў толькі адзіны чыгуначны мост Дружбы. "Аўтадарожны мост, парай запускаецца, чыгуначны пераезд. Таму ўсе пытанні, звязаныя з пастаўкай тавараў і ўзаемаадносінамі, звязанымі з узаемаразлікамі, мы крыху пачалі ўжо адпрацоўваць", - сказаў губернатар.

Аляксандр Лукашэнка ў прадаўжэнне размовы адзначыў: "Недзе мы зможам падставіць сваё плячо. Але ў асноўным вы акажаце нам падтрымку. І гэта будзе выгадна для Прымор'я ў тым ліку. Гэта будзе яшчэ адзін рычаг, адзін з напрамкаў развіцця Прымор'я".

"Так, патрэбнасць у вашых таварах ёсць у іх. І па тэхніцы, і па прадукцыі. Таму я думаю, што тут для іх гэта будзе зручны маршрут. У цэлым адпрацаваны ўжо ўзаемаадносіны. Таму мы, вядома, з вялікім задавальненнем уключымся ў гэту работу, - пацвердзіў Алег Кажамяка. - І плюс нашы адносіны дазваляюць гэта рабіць цалкам адкрыта і без якіх-небудзь там дадатковых складанасцей".

Аляксандр Лукашэнка на гэтай тэме асобна акцэнтаваў увагу прысутнага Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыя Крутога: "Дзмітрый Мікалаевіч, гэта трэба мець на ўвазе. Яны вельмі нам могуць дапамагчы. Мы не будзем там вынаходзіць веласіпед. Яны даўно ўжо яго вынайшлі".