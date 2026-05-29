Сустрэча з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным

  • 3

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін правялі сустрэчу на палях саміту ЕАЭС у Астане.

Сустрэча лідараў Беларусі і Расіі прадаўжалася амаль паўтары гадзіны.

Раней Кіраўнік беларускай дзяржавы ў Астане прыняў удзел у пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета і Еўразійскім эканамічным форуме.

У сваім выступленні на саміце ЕАЭС Аляксандр Лукашэнка заклікаў не забываць пра першапачатковыя амбіцыйныя мэты ў ЕАЭС і асобна спыніўся на некалькіх аспектах работы ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза.

Напярэдадні саміту адбыўся Еўразійскі эканамічны форум, галоўная тэма якога - "ЕАЭС у глабальнай лічбавай гонцы: стаўка на штучны інтэлект". Аляксандр Лукашэнка дэталёва выклаў беларускі падыход да выкарыстання штучнага інтэлекту, прывёў канкрэтныя прыклады ўкаранення ШІ ў рэальны сектар эканомікі і выказаўся аб неабходнасці больш цеснай кааперацыі ў гэтай сферы ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза.

Чытайце таксама

Усе падзеі
  • 22
  • 2
Удзел у пасяджэнні Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета
  • 7
  • 2:49
Сустрэча з віцэ-прэзідэнтам Кубы Сальвадорам Вальдэсам Месам
  • 27
  • 2
Удзел у V Еўразійскім эканамічным форуме ў Астане