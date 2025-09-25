Сустрэча з Прэм'ер-міністрам Эфіопіі Абіем Ахмедам Алі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў Маскве на палях Глабальнага атамнага форуму сустрэўся з Прэм'ер-міністрам Эфіопіі Абіем Ахмедам Алі.

"Добра, што мы з вамі сустрэліся. Ёсць пра што пагаварыць. Тым больш дамовіцца пра будучыню. У нас выбудоўваецца нядрэнны парадак дня нашых узаемаадносін. Мы абазначылі тыя напрамкі, па якіх можам і павінны супрацоўнічаць. Мы ведаем, у чым мае патрэбу Эфіопія, - тое, што ёсць у нас. Мы добра ведаем, у чым маем патрэбу мы, і гэта ёсць у Эфіопіі. Трэба нам паглыбляцца, даводзіць тавараабарот да сур'ёзных аб'ёмаў. Таму што нашы эканомікі на гэта здольныя, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - У плане гандлёва-эканамічных адносін я публічна павінен сказаць, што ў нас няма закрытых тэм, мы можам супрацоўнічаць па ўсіх напрамках. Пачынаючы ад сельскай гаспадаркі, прадуктаў харчавання, стварэння сумесных прадпрыемстваў у Эфіопіі. А таксама ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва. Усё, што мы можам, мы гатовы з вамі па гэтых напрамках працаваць".

Прэзідэнт прапанаваў да канца бягучага года стварыць план - дарожную карту супрацоўніцтва Беларусі і Эфіопіі. "Прапісаць не толькі напрамкі, але і канкрэтныя лічбы, на якія мы павінны выйсці, пачынаючы ад агульнага тавараабароту да пастаўкі нашага абсталявання, тэхнікі ў штуках. І наадварот - пастаўкі Эфіопіі ў Беларусь", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

Ён запэўніў, што МЗС Беларусі гатова аператыўна ажыццявіць гэту работу па выпрацоўцы плана дзеянняў на бліжэйшыя гады.

Аляксандр Лукашэнка таксама запрасіў Прэм'ер-міністра Эфіопіі ў Беларусь, каб паглядзець на прадпрыемствы і напрамкі, якія іх цікавяць. "Мы нічога ад вас утойваць не будзем", - адзначыў Прэзідэнт.

У сваю чаргу Абій Ахмед Алі сказаў: "Мы хацелі б нарасціць узаемадзеянне ў гандлі і эканоміцы. Ёсць шэраг напрамкаў, па якіх мы можам працаваць разам. Адзін з такіх сектараў - сельская гаспадарка. Мы ведаем, што ў Беларусі ёсць добрая вытворчасць трактароў. І сумесная вытворчасць можа быць разлічана не толькі на Эфіопію, але і для ўсяго ўсходу Афрыкі".

Іншым важным напрамкам Прэм'ер-міністр назваў будаўніцтва. Эфіопія гатова да сумеснай вытворчасці абсталявання ў гэтай сферы і таксама з прыцэлам на рынкі трэціх краін.

"Таксама мы добра ведаем аб вашых магчымасцях у ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве, той падтрымцы, якую вы можаце аказаць для нашай краіны", - дадаў Абій Ахмед Алі.