Даклад пасла Беларусі ў Расіі Аляксандра Рагожніка

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў Маскве пасля ўдзелу ў Глабальным атамным форуме заслухаў даклад пасла ў Расіі Аляксандра Рагожніка па развіцці двухбаковага супрацоўніцтва.

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што трэба ўзмацняцца па экспарце ў Расію прамысловай прадукцыі. "Сітуацыя ў Расійскай Федэрацыі, асабліва што датычыцца рынкаў збыту. Ведаеш, што пачынае прасядаць крыху прамысловасць. Хоць у цябе аптымізм у гэтым плане, - пацікавіўся беларускі лідар. - Калі на самай справе ў нас пайшлі продажы па лёгкай прамысловасці, адзення датычыцца, па іншых (напрамках. - Заўвага), нават "белая прамысловасць" - халадзільнікі, пральныя машыны... Ёсць добрыя напрацоўкі і дзеянні. Гэта вельмі добра, здорава. Вядома, трэба ўзмацняцца. Гэта пытанне нумар адзін. Таму што па экспарце мы недапрацоўваем вельмі моцна".

Аляксандр Лукашэнка ў гэтым плане папрасіў пасла прадставіць свой пункт гледжання, улічваючы папярэдні вопыт работы на пасадзе Міністра прамысловасці.

"І перад перагаворамі заўтра (26 верасня. - Заўвага) з Прэзідэнтам Расіі я хацеў бы пачуць, якія наогул праблемы ў нас у Расійскай Федэрацыі. Адносна нашых перагавораў, магчыма, ёсць нейкія пытанні. І ўражанні наконт нафты, наконт газу і гэтак далей. Па адзіным рынку, як ён развіваецца - тое, што мы задумвалі. І тыя пытанні, якія ты хацеў абазначыць", - вызначыў тэматыку Аляксандр Лукашэнка.