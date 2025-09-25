Рабочы візіт у Расійскую Федэрацыю

  • 2
  • 1:10

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расійскую Федэрацыю.

Кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у Глабальным атамным форуме, які пройдзе пад дэвізам "Ад новага тэхналагічнага ўкладу - да новага светапогляду". Гэта цэнтральная падзея "Сусветнага атамнага тыдня", якая праводзіцца ўпершыню і прымеркавана да 80-годдзя атамнай прамысловасці Расіі.

Плануецца, што ў час візіту таксама адбудзецца двухбаковая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі дзяржаў звераць гадзіннікі па найбольш актуальных пытаннях развіцця беларуска-расійскіх адносін, абмяркуюць абстаноўку ў рэгіёне і міжнародны парадак дня.

Чытайце таксама

Усе падзеі
  • 14
  • 5:55
Удзел ва ўрачыстасцях у гонар 80-годдзя Перамогі над японскім мілітарызмам і заканчэння Другой сусветнай вайны
  • 4
  • 6:37
Сустрэча з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным
  • 10
  • 4:00
Сустрэча з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Кампартыі Кітая Цай Цы