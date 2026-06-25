Сустрэча са Старшынёй Савета Федэрацыі Федэральнага Сходу Расіі Валянцінай Мацвіенка

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 чэрвеня правёў сустрэчу са Старшынёй Савета Федэрацыі Федэральнага Сходу Расіі Валянцінай Мацвіенка.

Візіт Валянціны Мацвіенка ў Мінск звязаны з XIII Форумам рэгіёнаў Беларусі і Расіі, галоўнымі арганізатарамі якога традыцыйна выступаюць Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі і Савет Федэрацыі Федэральнага Сходу Расіі, якія аказваюць парламенцкае садзейнічанне развіццю і ўмацаванню міжрэгіянальнага супрацоўніцтва дзвюх краін. Таму на сустрэчы ў Кіраўніка дзяржавы прысутнічала таксама кіраўнік Савета Рэспублікі Наталля Качанава.

Цёпла вітаючы гасцей, Прэзідэнт, звяртаючыся да Валянціны Мацвіенка, з усмешкай спытаў: "З сястрой Вы мірыцеся?"

"Не тое слова. Мы як адно цэлае за гэтыя гады сталі, нас не раздзяліць. Сіямскія блізняты", - прытрымліваючыся танальнасці размовы, адказала кіраўнік Савета Федэрацыі.

"Што датычыцца Форуму рэгіёнаў і рэгіёнаў увогуле, асабліва ў Расіі, мой тэзіс асноўны вы ведаеце: дзякуючы рэгіёнам мы захавалі цёплыя дружалюбныя адносіны паміж Беларуссю і Расіяй", - сказаў Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў часы першага Прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына развіваць узаемаадносіны часам было нялёгка. "Тады рэгіёны нас (Беларусь. - Заўвага) выратавалі. Мы напрамую з імі мелі адносіны", - растлумачыў Аляксандр Лукашэнка.

"Гэты рэгіянальны форум, які мы праводзім, прыносіць і нам, і вам - расіянам і беларусам - мільярды рублёў, канкрэтныя кантракты. Мы бачым адзін аднаго, знаёмімся з нашымі магчымасцямі - гэта вялікая справа", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка выказаў словы ўдзячнасці за тое, што Савет Рэспублікі і Савет Федэрацыі займаюцца ў тым ліку ўмацаваннем міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння. "Я рады, што вы ўзялі пад свой патранаж галоўнае звяно ў нашых адносінах - рэгіянальнае супрацоўніцтва. Нішто не можа з гэтым параўнацца. Гэта нараўне з пытаннямі бяспекі, якія цяпер для нас вельмі актуальныя - для Беларусі і Расіі", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

"Я вам вельмі ўдзячны за гэта. І нямала, сапраўды, мы грузім на гэтыя жаночыя плечы, - сказаў Прэзідэнт. - Я Уладзіміру Уладзіміравічу (Пуціну. - Заўвага) гавару: хоць на гэтыя жаночыя плечы ёсць што-небудзь зваліць".

"Не што-небудзь, вы шмат чаго звальваеце, - з доляй гумару адказала Валянціна Мацвіенка. - Але яны (жаночыя плечы. - Заўвага) надзейныя, праўда".

Аляксандр Лукашэнка падзякаваў кіраўніку Савета Федэрацыі за яе візіт у Беларусь: "Дзякуй Вам, што прыехалі, час знайшлі. Думаю, што не пашкадуеце, усё ж такі ўбачыце, як брацкая, не чужая вам зямля тут жыве, як мы спраўляемся з праблемамі, якіх хапае і ў вас, і ў нас. Час цяпер такі - шалёны. Усё круціцца, верцецца, часам не паспяваеш паглядзець па баках".

"Расія, Беларусь - гэта, як я гавару, наша агульная Айчына. Не мы з вамі вінаватыя, што тут дзве дзяржавы ўтварыліся. Але гэта вельмі дружалюбныя, брацкія дзяржавы. Думаю, няма той сілы, якая магла б разбурыць гэта адзінства", - заявіў беларускі лідар.

"Хоць жадаючых вельмі шмат", - заўважыла наконт гэтага Валянціна Мацвіенка.

"Вельмі шмат, - пагадзіўся Аляксандр Лукашэнка. - Але я ўпэўнены (і аб гэтым гаварыў нядаўна прадстаўнікам Зяленскага), што ўсё роўна нашы народы будуць разам. Рана ці позна мы будзем усё роўна разам. А як інакш? Вашы родныя пахаваны ва Украіне. Вы сёння працуеце на карысць не толькі Расіі, але і Беларусі, і не супраць той жа Украіны. Ну як гэта ўсё разарваць? Гэта немагчыма. Нашы людзі там жывуць, заўсёды разам жылі і сябравалі. І будуць сябраваць".

"Міне час, мы галаву сваю ў парадак прывядзём і наладзім нашы адносіны. Я ў гэтым абсалютна ўпэўнены. І ў гэтым плане вы можаце на Беларусь разлічваць", - заявіў Прэзідэнт.

У сваю чаргу Валянціна Мацвіенка падзякавала Прэзідэнту Беларусі за магчымасць сустрэчы: "Для мяне гэта заўсёды вялікая радасць і гонар. Дзякуй, што Вы знайшлі час".

Акрамя таго, яна выказала словы ўдзячнасці ў адрас лідараў Беларусі і Расіі за тое, што яны так актыўна падтрымліваюць міжрэгіянальнае супрацоўніцтва, якое "за гэтыя гады стала каркасам Саюзнай дзяржавы". "І чым шырэй развіваюцца гэтыя сувязі, чым яны мацнейшыя - сувязі паміж нашымі людзьмі, тым больш надзейны наш саюз", - падкрэсліла кіраўнік Савета Федэрацыі.