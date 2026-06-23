Даклад Прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандра Турчына

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 чэрвеня заслухаў даклад Прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына.

Галоўнымі тэмамі, на якіх акцэнтаваў увагу Прэзідэнт, сталі прамысловасць, сельская гаспадарка і супрацоўніцтва з дружалюбнымі краінамі на знешнім контуры.

"Аб сітуацыі ў прамысловасці. Я Вас прасіў, каб Вы жорстка трымалі на кантролі гэтыя пытанні. Гэта будзе найбольш праблемны наш напрамак, які павінен функцыянаваць належным чынам і прыносіць у гэты складаны час грошы, перш за ўсё ў бюджэт", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт падкрэсліў, што ў Беларусі шырокая лінейка прамысловай вытворчасці і добрыя кампетэнцыі ў розных галінах. Аднак ёсць пытанні з рэалізацыяй прадукцыі. "Вырабляем усё, умеем вырабляць. Як прадаём? На гэта звярніце ўвагу, што датычыцца ўнутраных праблем", - даручыў Кіраўнік дзяржавы кіраўніку Урада.

Што датычыцца бягучай сітуацыі ў сельскай гаспадарцы, то Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на падрыхтоўку да ўборачнай кампаніі, асабліва ў частцы эксплуатацыі дарагой тэхнікі і замацавання за ёй кваліфікаваных спецыялістаў.

"Ураджай нядрэнны, яго трэба сабраць. З прычыны таго, што і ўраджай нядрэнны, ураджайнасць збожжавых культур добрая будзе, нам трэба сур'ёзна падрыхтавацца да гэтага (уборачнай кампаніі. - Заўвага)", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

"Ужо праз тыдзень - дзесяць дзён пачнецца ўборка не толькі рапсу, у нас жа яшчэ азімы ячмень - тое, на што мы разлічвалі. Трэба, каб усе камбайны былі ў рабоце, - запатрабаваў Прэзідэнт. - Гэта злачынства, калі не адрамантуюць камбайны". Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб сваім патрабаванні, каб за кожным сучасным дарагім камбайнам былі замацаваны канкрэтныя адказныя людзі, у тым ліку і прыцягнутыя спецыяльна для гэтых мэт на час уборачнай з прамысловых прадпрыемстваў.

"На кожны камбайн ужо даўно павінны быць замацаваны людзі, дзе б яны (сельгаспрадпрыемствы. - Заўвага) ні знаходзіліся, хоць у космасе. На камбайн - і няхай прыводзіць у парадак чалавек або сямейны экіпаж. І будуць гатовы праз тыдзень выйсці ў поле. Гэта вельмі важна", - падкрэсліў Прэзідэнт.

"І, зразумела, трэба ж завяршыць нам нарыхтоўку кармоў травяных. Таксама трэба не забываць аб гэтым", - дадаў ён.

Асобнай тэмай даклада сталі ўзаемаадносіны з дружалюбнымі краінамі на знешнім контуры. Узгадваліся, у прыватнасці, нядаўнія візіты Прэм'ер-міністра ва Узбекістан і Расію. "Вы ж былі ў камандзіроўцы. Як там складваюцца абставіны з нашымі сябрамі?" - пацікавіўся Аляксандр Лукашэнка.

Размова, у прыватнасці, ішла аб перагаворах кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. "Вы размаўлялі з Міхаілам Уладзіміравічам Мішусціным (Прэм'ер-міністр Расіі. - Заўвага). Чым завяршылася гэта размова? Гэта вельмі актуальна перад маёй сустрэчай з Прэзідэнтам Расіі, на якой мы, як звычайна, у гэтым плане абмяркоўваем тое, што не вырашана ўрадамі", - сказаў беларускі лідар.

"Ці ёсць такія пытанні? Як іх будзем вырашаць? І праблемныя пытанні (калі яны ёсць) у нашых адносінах", - дадаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў хуткім часе будзе праходзіць XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі, які на гэты раз арганізаваны ў Мінску і Мінскай вобласці. "Вельмі добрая пляцоўка для абмеркавання не толькі бягучых, але і стратэгічных пытанняў", - ахарактарызаваў гэты форум Прэзідэнт.

"Таму трэба будзе Вам гэтым займацца перш за ўсё, паколькі ў мяне тут працяглая камандзіроўка, - арыентаваў Прэм'ер-міністра Аляксандр Лукашэнка. - І ў сувязі з гэтай працяглай камандзіроўкай - таксама якія пытанні нам трэба будзе вырашаць. Можа, ёсць прапановы".