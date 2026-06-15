Сустрэча з Міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 чэрвеня сустрэўся з Міністрам замежных спраў Расіі Сяргеем Лаўровым.

Кіраўнік дзяржавы ў час сустрэчы выказаўся аб адносінах з Расіяй.

"Нягледзячы на розныя там гвалты і пэўныя выкрыкі (як у нас, так і ў вас, асабліва за мяжой), мы ідзём тым шляхам, які з вамі вызначылі", - падкрэсліў беларускі лідар.

Ён адзначыў, што міністэрствы замежных спраў дзвюх краін ідуць у авангардзе гэтага працэсу. "Менавіта знешнепалітычныя ведамствы, нягледзячы на абвастрэнне той ці іншай сітуацыі, калі наперад часам вылучаюцца нашы абаронныя ведамствы. Або, як у Амерыцы называюць, ведамства вайны (у ЗША нядаўна Міністэрства абароны перайменавалі ў Міністэрства вайны. - Заўвага), - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Але толькі ў тым плане, што мы заўсёды рыхтуемся да вайны, каб яе не было. А ў іх там Міністэрства вайны для таго, каб ваяваць кожны дзень. Не дай бог, вядома".

Прэзідэнт звярнуў увагу, што кіраўнікі МЗС Беларусі і Расіі рэгулярна, як мінімум два разы ў год, праводзяць мерапрыемствы ў двухбаковым фармаце. І гэта апрача сустрэч у рамках міжнародных мерапрыемстваў.

"Мы ж толькі што ў Казані бачыліся. Якраз на АДКБ", - заўважыў Сяргей Лаўроў.

Аляксандр Лукашэнка прадоўжыў: "Ведаю, што Міністр (замежных спраў Беларусі. - Заўвага) тэлефануе вам часта. Ён мне дакладвае аб гэтым. Вельмі добра, што ў нас такія добрыя адносіны".

Беларускі лідар адзначыў, што яму вельмі прыемна сустрэцца з Сяргеем Лаўровым і ён чакаў гэтай сустрэчы. "Хацелася б падзяліцца з Вамі меркаваннямі, уражаннямі па ўсім спектры міжнароднай абстаноўкі. Не таму, што мы глабальная краіна, як Расія або Кітай, і будзем удзельнічаць у вырашэнні нейкіх праблем, але, тым не менш, хацелася б ведаць, у якім напрамку дзейнічаць і разгортваць нашу знешнюю палітыку. І Вы, як чалавек вопытны, мне параіце можа сёе-тое", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

"Прыемныя словы для мяне", - заўважыў на гэта Сяргей Лаўроў.

"Гэта зыходзячы з таго маштабу, які займае Расія ў міжнародным становішчы... Таму я чакаю больш такой канкрэтнай і шырокай інфармацыі, як у нас звычайна бывае - мы ніколі не ўтойвалі адзін ад аднаго нічога за доўгія гады нашага супрацоўніцтва", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ў прыватнасці заявіў аб жаданні абмеркаваць сітуацыю ў інтэграцыйных праектах, уключаючы АДКБ, ЕАЭС, СНД, ШАС - тое, як расійскаму боку і Сяргею Лаўрову асабіста бачыцца гэта развіццё.

Кіраўнік дзяржавы таксама заявіў аб сустрэчы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у бліжэйшы час.

"Амаль штодзень (размаўляем. - Заўвага). У бліжэйшы час мы дамовіліся, што мы сустрэнемся і абмяркуем тыя праблемныя пытанні, якія, магчыма, нас датычацца. Дамоўленасць у нас адна: калі ўрады нешта не вырашаюць, то гэта застаецца пад увагай двух прэзідэнтаў. Мы гэтым шляхам ідзём", - заявіў беларускі лідар.

Прэзідэнт таксама згадаў яшчэ адну міжнародную тэму на злобу дня: "Сямёрка" (або як яе тут, не ведаю, называць) сабралася".

"Яны, праўда, сябе "Вялікая сямёрка" называюць. Вялікая Брытанія, "Вялікая сямёрка"…" - адзначыў кіраўнік МЗС Расіі.

"Вядома, вядома. Усе вялікія сабраліся. Таму нам, хочаш - не хочаш, трэба звяртаць на гэта ўвагу", - заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама звярнуў увагу на вельмі вялікую дынаміку па шэрагу пытанняў міжнароднай праблематыкі: "І канфлікты, якія сёння існуюць, - як успрымаюцца яны. Таму ёсць аб чым пагаварыць. І добра, што вы прыехалі да нас з рабочым візітам".

У сваю чаргу Сяргей Лаўроў адзначыў, што яму таксама вельмі прыемна па запрашэнні Аляксандра Лукашэнкі сустракацца з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён расказаў, што яшчэ напярэдадні была магчымасць абмеркаваць розныя пытанні з беларускім калегам - міністрам замежных спраў Максімам Рыжанковым, і ў рамках рабочага візіту гэта работа будзе прадоўжана.

"Пачалі ўчора ўжо. Сам-насам падрабязна пагаварылі па далікатных рэчах. Цяпер даложым аб тым, якія ў нас узнікаюць думкі. І я, вядома, буду гатовы выкласці нашы ацэнкі апошніх падзей, у тым ліку ў сувязі з падрыхтоўкай да гэтай "сямёркі" ў сувязі з ініцыятывай Брытаніі, Францыі, Германіі - яны там ультыматум з пяці пунктаў (выставілі. - Заўвага), паслы прыходзілі, уручылі нам свае пажаданні. Увогуле, ёсць аб чым пагаварыць, і што непасрэдна датычыцца Саюзнай дзяржавы", - сказаў Сяргей Лаўроў.