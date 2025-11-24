Сустрэча з губернатарам Яраслаўскай вобласці Міхаілам Яўраевым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 24 лістапада сустрэўся з губернатарам Яраслаўскай вобласці Міхаілам Яўраевым.

"Мы прагаворваем пакуль, магчыма, шэптам аб тым, што мы паўмільярда долараў тавараабарот павінны мець. Мы можам гэта мець, калі не апусцім рукі і будзем імкнуцца да гэтага. Недзе крыху больш за $300 млн мы на сённяшні дзень гандлюем. Гэта не тое для нас. Патэнцыял у нас значна вышэйшы", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што Беларусь і Яраслаўская вобласць супрацоўнічаюць з савецкіх часоў: "Шмат для свайго аўтамабілебудавання купляем у вас - і камплектуючыя, і тое, што называецца сэрцам любога аўтамабіля. Гатовы і далей супрацоўнічаць з вамі".

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь гатова не толькі паглыбляць, але і пашыраць супрацоўніцтва па розных напрамках. Размова ідзе ў тым ліку аб сумеснай распрацоўцы новых узораў камплектуючых для аўтамабіляў. "Гэта вельмі важна асабліва цяпер, калі мы паставілі перад сабой задачу дабіцца незалежнасці. Як у нас гавораць, тэхналагічнага суверэнітэту ў нашых краінах. Мы павінны забяспечыць сябе ўсім неабходным, так, як гэта было калісьці ў нашай агульнай вялікай краіне", - адзначыў ён.

Прэзідэнт дадаў, што сумесная работа з Яраслаўскай вобласцю над вытворчасцю камплектуючых важна яшчэ і з улікам таго, што з рынкаў Беларусі і Расіі пайшлі заходнія вытворцы. "У гэтым плане вельмі сур'ёзна з яраслаўцамі рушылі наперад. Вельмі спадзяюся, што хутка мы замесцім наогул самыя вялікія магутныя рухавікі, атрымаем з Яраслаўля, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - У цэлым, калі ўзяць цану/якасць нашых тавараў (наогул усіх тавараў), то мы значна пераўзыходзім імпартныя".

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што цяпер ёсць размовы ў плане канкурэнцыі, маўляў, недзе нешта загарэлася і гэтак далей. "Я спрабаваў разабрацца, што ж там гарыць, з Піцера пачынаючы. Там жа ў нас абсалютна ліберальныя сродкі масавай інфармацыі - што хочуць, тое і робяць. Аказваецца, не ўсё тое гарыць, што гарыць у сродках масавай інфармацыі. Але над якасцю вельмі сур'ёзна працуем", - сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка таксама спыніўся на тэме прамысловай кааперацыі, якая, паводле яго слоў, выходзіць на першае месца. "Тую праграму, да якой мы ідзём сёння, - 2026-2027 гады... Напэўна, трэба амбіцыйную такую задачу - паўмільярда долараў - паставіць для сябе", - дадаў Прэзідэнт.

Беларускі лідар запэўніў, што калі ў Беларусі паабяцаюць штосьці сваім партнёрам, то гэта будзе выканана ў тэрмін: "Гэта такая, магчыма, гандлёвая фішка Беларусі - абавязковасць".

Яшчэ адзін напрамак, на якім спыніўся беларускі лідар, - гэта пастаўка пасажырскай тэхнікі, у тым ліку заснаванай на электрычнасці. "Калі вам цікава будзе, вы можаце паглядзець і на МАЗе, і на "Белкамунмашы" нашу тэхніку. Не толькі на газаматорным паліве, якую мы вырабляем у дастатковай колькасці (Расія просіць вырабляць такія машыны), але і на электрычнай цязе", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

"Дзякуй Богу, электрычнасці як у нас, так і ў вас хапае, нават з лішкам. Шалёныя гэтыя адмовіліся ад электраэнергіі па лініі БРЭЛЛ (размова аб выхадзе краін Балтыі з адзінага з Беларуссю і Расіяй энергетычнага кальца БРЭЛЛ. - Заўвага), сёння мучаюцца там. Але гэта іх праблемы. Няхай працуюць, яны выбралі гэты шлях, - дадаў Прэзідэнт. - У нас ёсць з лішкам электрычнасць, таму будзем выкарыстоўваць электрамабілі і дамы, якія абаграваюцца электрычнасцю".

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, да гэтага часу пабудавана ўжо каля 2 млн кв.м такога жылля: "Людзі вельмі задаволены. І самае галоўнае, што тыя тарыфы, якія адносна невысокія ў Беларусі, пакрываюць сабекошт вырабляемай і на атамнай станцыі перш за ўсё электрычнай энергіі. Таму ў гэтым напрамку гатовы рухацца".

Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь і Яраслаўская вобласць могуць супрацоўнічаць таксама ў галіне сельскай гаспадаркі. "Ведаю, што ваш рэгіён прагрэсіўны, дастаткова развіты. Але калі нешта вам спадабаецца ў Беларусі (а ўмовы кліматычныя ў нас прыкладна аднолькавыя), мы гатовы і ў племянной справе, і селекцыйныя пытанні таксама з вамі развіваць і пашыраць", - запэўніў ён.

Спыняючыся на пытаннях гуманітарнага супрацоўніцтва Беларусі і Яраслаўскай вобласці, Аляксандр Лукашэнка адзначыў поспехі спартсменаў з гэтага расійскага рэгіёна. Размова, у прыватнасці, зайшла аб хакейным "Лакаматыве" з Яраслаўля, які ў 2025 годзе стаў уладальнікам Кубка Гагарына.

"Зайздросцім вам. Вы выйгралі ў мінулым годзе чэмпіянат Кантынентальнай хакейнай лігі. Лічу, што гэта вельмі моцны чэмпіянат, калі ў сусветным маштабе браць. Нічым НХЛ ён практычна не ўступае, а ў бягучым годзе яшчэ мацнейшы стаў. Я задаволены пакуль, як гуляюць мінскія дынамаўцы. Але ёсць да чаго імкнуцца, гледзячы на ​​ваш "Лакаматыў", - сказаў Кіраўнік дзяржавы. - Вы вялікія малайцы, гэта не з ліслівасці гавару. Усё ж такі "Дынама-Мінск" - гэта краінавая, рэспубліканская каманда. А вы ў барацьбе з рэгіёнамі Расіі змаглі аснасціць сваю каманду, хакейную ў гэтым выпадку, і паказаць, што такое Яраслаўль. Малайцы, вельмі мне падабаецца ваша каманда".

Прэзідэнт дадаў, што ў Яраслаўлі ў цэлым любяць зімовыя віды спорту: "Не ведаю, выпаў у вас снег ці не, але зімовыя віды спорту ў Яраслаўлі вельмі любяць. Гэта я ведаю яшчэ па сваёй прэзідэнцкай маладосці". Разам з тым, мяркуе ён, Яраслаўль пакажа сябе яшчэ не толькі ў хакеі. "Хутка яны і ў футболе паб'юць нас так, што сорамна будзе потым гаварыць", - дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу і на такія напрамкі гуманітарнага супрацоўніцтва, як адукацыя і культурныя кантакты. "Тут наогул няма ніякіх праблем. Мы павінны дамаўляцца, і нашы людзі павінны ўзаемадзейнічаць у тым ліку і па гэтых каналах".

Такім чынам, падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы, Беларусь гатова супрацоўнічаць з Яраслаўскай вобласцю па ўсіх напрамках. "Ведайце, што вы не за мяжу прыехалі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка, рэагуючы на той факт, што ў дакументах да сустрэчы было ўказана, што гэта першая загранкамандзіроўка цяперашняга губернатара Яраслаўскай вобласці.

"Чалавек прыехаў да сябе дадому. Мы таксама Яраслаўскую вобласць, ды і ўсю Расію, не разглядаем як чужую і як замежжа. Яраслаўская вобласць не з'яўляецца для нас ніякім замежжам. Мы вельмі задаволены супрацоўніцтвам, - падкрэсліў беларускі лідар. - Яраслаўская вобласць як ніякая іншая блізкая нам вобласць. Для нас вельмі важна, што паважаны ў нас у Беларусі Максім Багдановіч вучыўся ў вас. Ды і Валянціна Церашкова мае беларускія карані. Гэта таксама звязвае нашы рэгіёны".

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу і на развіццё транспартных зносін з Расіяй, у прыватнасці з Масквой, - як паветраных, так і чыгуначных. Паводле яго слоў, беларусы ўсё часцей пачынаюць наведваць расійскую сталіцу, а значыць, неабходна стварыць умовы для больш камфортнага перамяшчэння. "Хутка (дамовіліся з Прэзідэнтам Пуціным) пастараемся пабудаваць высакаскорасную магістраль (высакаскорасная чыгуначная магістраль "Саюз". - Заўвага). Каб нашым людзям жылося лепш, каб яны разумелі, што лепш за нашу зямлю нідзе нічога няма", - сказаў Прэзідэнт Беларусі.

"Паглядзіце, вывучыце - можа, знойдзеце ў Беларусі нешта карыснае для Яраслаўскай вобласці", - рэзюмаваў беларускі лідар.