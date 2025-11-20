Даклад Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыя Крутога

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 20 лістапада прыняў з дакладам Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыя Крутога.

Адной з тэм даклада Дзмітрыя Крутога стаў кантроль за сітуацыяй у сельскай гаспадарцы. У прыватнасці, размова зайшла аб неабходнасці выконваць умовы ўтрымання сельскагаспадарчых жывёл у зімовы перыяд. Кіраўнік дзяржавы папярэдзіў, што запатрабаванне за гэта будзе жорсткае.

"У нас уся вытворчасць пад дахам, а вось у вёсцы ўсё пад адкрытым небам. Таму я ўчора даручаў вам, каб вы звязаліся з усімі ўпаўнаважанымі, памочнікамі і губернатарамі. Запатрабаванне будзе жорсткае, проста жорсткае. Ніякіх разглагольстваванняў і філасофіі. Да зімы трэба падрыхтавацца як належыць, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Заўсёды мы рыхтаваліся да зімоўкі жывёлы гэтак жа, як праводзілі ўборачную кампанію. Гэта найважнейшае пытанне. У адваротным выпадку, навошта сеяць і ўбіраць, калі ў нас ненармальна ўтрымліваюцца сельскагаспадарчыя жывёлы? Таму на гэта трэба звярнуць сур'ёзную ўвагу".

У сувязі з гэтым Кіраўнік дзяржавы адзначыў неабходнасць узмацніць такі напрамак Адміністрацыі, як кадравая работа. Гэта асабліва важна, калі справа датычыцца кіруючых пасад.

"Ёсць кіраўнік - значыць, ёсць вынік. Трэба ўзмацніць у Адміністрацыі Прэзідэнта гэты напрамак. Я нават не ведаю, гэта ваша справа... Можа, (стварыць. - Заўвага) савет нейкі і іншае", - прапанаваў Аляксандр Лукашэнка.

Пры гэтым, падкрэсліў ён, у такой рабоце не павінна быць "валюнтарызму і адсябяціны". "Ніякага валюнтарызму не павінна быць. Адсябяціны не павінна быць ні ад памочніка (Прэзідэнта. - Заўвага), ні ад Кіраўніка Адміністрацыі, ні ад іншых асоб. Трэба раіцца, перш чым прапаноўваць на назначэнне тых ці іншых людзей. Тады не будзем тасаваць гэту калоду кожны год або праз два-тры гады. Кіраўнік - гэта стабільнасць, таму трэба падбіраць кадры. Гэта вельмі важнае пытанне", - упэўнены Прэзідэнт.

Яшчэ адной тэмай даклада Дзмітрыя Крутога стаў графік работы і замежных камандзіровак Кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнт адзначыў, што ў яго чакаецца вялікая камандзіроўка па Поўдні планеты.

"Чакаецца вельмі вялікая камандзіроўка па Поўдні фактычна планеты, пачынаючы ад М'янмы, Амана, Алжыра і гэтак далей", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Беларускі лідар таксама звярнуў увагу, што ў Кыргызстане пройдзе саміт АДКБ, дзе ён таксама плануе прыняць удзел. Акрамя таго, на канец года ў Санкт-Пецярбургу запланавана традыцыйная сустрэча лідараў краін - удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў. "Кыргызстан, АДКБ - сустрэча. Затым вяртаемся назад дадому, і ў нас падагульняючая нарада ў Санкт-Пецярбургу", - дадаў Прэзідэнт.

"Канец года будзе вельмі складаным і цяжкім. Хутчэй за ўсё, яшчэ ў снежні ў нас перагаворы з нашымі амерыканскімі партнёрамі, прынамсі, мы на гэта арыентуемся. Таму графік работы каб быў дакладна вывераны, (каб. - Заўвага) я разумеў, дзе я патрэбны, дзе не патрэбны і што мы там можам зрабіць", - даручыў Аляксандр Лукашэнка.