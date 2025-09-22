Сустрэча з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Камуністычнай партыі Кітая Лі Сі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 верасня сустрэўся з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК Камуністычнай партыі Кітая, сакратаром Цэнтральнай камісіі па праверцы дысцыпліны КПК Лі Сі.

"Паважаны таварыш Лі Сі, мне няма неабходнасці гаварыць аб нашай палітыцы ў адносінах да КНР. Я ўжо вельмі шмат пра гэта сказаў. Наша пазіцыя застаецца нязменнай. Вы можаце на нас заўсёды разлічваць у патрэбны момант для Кітая. Вы павінны ведаць, што тут, у цэнтры Еўропы, у вас самыя надзейныя і добрыя сябры", - падкрэсліў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што разглядае візіт Лі Сі як прадаўжэнне вялікай работы па актывізацыі супрацоўніцтва, якую праводзяць лідары дзвюх краін. "Мы актывізавалі разам з Сі Цзіньпінам у гэтым годзе, улічваючы, што я ўжо двойчы ў бягучым годзе пабываў у Кітайскай Народнай Рэспубліцы", - адзначыў ён.

Асобна Прэзідэнт згадаў новую кітайскую ініцыятыву па глабальным кіраванні, якую Старшыня КНР Сі Цзіньпін вылучыў на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, што прайшоў у Цяньцзіні. "У адрозненне ад іншых буйных дзяржаў, ад іх лідараў, Кітайская Народная Рэспубліка ў апошнія гады ў асобе Старшыні КНР Сі Цзіньпіна вылучае шэраг вельмі карысных ініцыятыў для балансу і развіцця планеты ў цэлым. І апошні раз на пасяджэнні Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Сі Цзіньпін вылучыў вельмі правільную, своечасовую ініцыятыву па глабальным кіраванні, - сказаў беларускі лідар. - Нам прыемна гэту ініцыятыву падтрымліваць, таму што яна цалкам супадае з той палітыкай, якую мы праводзім. Гэта глабальная ініцыятыва грунтуецца на справядлівасці і раўнапраўі. Своечасовая ініцыятыва, таму я першы яе адразу ж і падтрымаў на пасяджэнні ШАС".

Прэзідэнт адзначыў, што добра знаёмы з дзяржаўным палітычным ладам Кітая і тым, як прымаюцца такія важныя рашэнні, у тым ліку і наконт ініцыятывы. "Ведаю, што як Вы, так і Вашы калегі мелі непасрэднае дачыненне да выпрацоўкі такой ініцыятывы. Вы зрабілі выдатны і своечасовы крок, які спадабаўся ўсім прысутным на нарадзе. Як раней у нас гаварылі, гэта ідэя ўсё больш авалодвае розумамі ў свеце", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

"Як з адным з важных кіраўнікоў КНР я гатовы з Вамі абмеркаваць любыя пытанні рэгіянальнага характару, а таксама беларуска-расійскіх, беларуска-ўкраінскіх, беларуска-кітайскіх адносін у маштабах міжнародных адносін", - сказаў Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка таксама папрасіў перадаць самыя добрыя пажаданні Старшыні КНР Сі Цзіньпіну.

Кіраўнік дзяржавы ў час сустрэчы пракаменціраваў закрыццё Польшчай граніцы з Беларуссю.

"Вельмі шмат у СМІ апошнім часам, асабліва ў сувязі з Вашым візітам у Беларусь, розных інсінуацый наконт у тым ліку нашых адносін з Польшчай і закрыцця граніцы паміж Беларуссю і Польшчай. Я разумею, што гэта, хутчэй за ўсё, недружалюбны крок палякаў - палітычны, нейкі, напэўна, іміджавы, як лічаць палякі, супраць Кітайскай Народнай Рэспублікі. Паколькі такая імперыя, як Кітай, лёгка справіцца з гэтай праблемай. Але тэма гучыць", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

"Таму я хацеў бы з Вамі сам-насам, калі Вы не супраць, пасля нашай сустрэчы расказаць Вам сёе-тое і падзяліцца нашымі данымі на гэту тэму. Справа тут не ў Беларусі. Ну а Польшча адыгрывае ролю нейкага каня-скакуна на карысць іншых дзяржаў", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК Лі Сі перш за ўсё выказаў шчырую ўдзячнасць Кіраўніку беларускай дзяржавы за магчымасць сустрэчы. Ён таксама заўважыў, што яму вельмі прыемна наведваць Беларусь менавіта цяпер, у такі прыгожы сезон залатой восені, час уборкі ўраджаю.

"Мы гатовы падзяліцца пладамі гэтага ўраджаю з кітайскімі сябрамі", - сказаў у адказ на гэта Аляксандр Лукашэнка.

У час размовы згадваліся нядаўнія маштабныя падзеі ў Кітаі - саміт ШАС і парад у гонар 80-й гадавіны Перамогі над японскім мілітарызмам і заканчэння Другой сусветнай вайны. Па запрашэнні кітайскага боку там асабіста прысутнічаў Кіраўнік беларускай дзяржавы, адбылася сустрэча Аляксандра Лукашэнкі і Сі Цзіньпіна. Шчырае прывітанне і найлепшыя пажаданні ад Старшыні КНР у адрас Прэзідэнта Беларусі перадаў член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК.

"Мэта майго візіту ў тым, каб рэалізаваць важныя дамоўленасці лідараў нашых краін, пашыраць наша супрацоўніцтва, паглыбляць абмен вопытам, у тым ліку па дзяржкіраванні, - сказаў Лі Сі. - Пад стратэгічным кіраўніцтвам Старшыні КНР Сі Цзіньпіна і асабіста Вас, Аляксандр Рыгоравіч, склалася вельмі глыбокая дружба паміж нашымі народамі і супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі".

Ён таксама адзначыў, што пасля прыбыцця ў Мінск яго сустракаў у аэрапорце асабіста Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, што сведчыць аб цесным беларуска-кітайскім супрацоўніцтве на высокім узроўні, аб дружбе і жалезным братэрстве паміж народамі дзвюх краін. "Я вельмі крануты і рады", - дадаў Лі Сі.

Ён звярнуў увагу, што Прэзідэнт Беларусі шмат разоў наведваў Кітай і асабіста сустракаўся са Старшынёй КНР. "Гэта паказвае наша цеснае супрацоўніцтва на высокім узроўні, што садзейнічае развіццю не толькі двухбаковых адносін, але і забеспячэнню міру на ўсёй планеце", - падкрэсліў член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК.