Даклад Старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзіміра Арлоўскага

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 верасня прыняў з дакладам Старшыню Дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзіміра Арлоўскага.

"Ну што там здарылася ў вас на граніцы? Кажуць, не хочаце вы аўтамабільны транспарт прапускаць. Не ведаю, туды і/або назад. Чэргі ўтварыліся. Што там, палякі дзівачаць? Прафесійная ацэнка. Не палітычная, а прафесійная. Што там з імі адбываецца? Гэта першае пытанне. Хачу, каб мне далажылі аб сітуацыі на граніцы з пункту гледжання мытні", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Другое пытанне, якое абазначыў ён, датычылася праваахоўнай дзейнасці. "Нібыта, яны (шэраг сумежных краін. - Заўвага) з намі не супрацоўнічаюць, але ўсё ж шкодзяць яны парадкам. І наркотыкі, выбуховыя рэчывы і іншае праз граніцу перамяшчаюцца", - канстатаваў Прэзідэнт.

Ён адзначыў, што і нядаўна былі факты затрымання наркатычных сродкаў, а таксама ўзрыўчаткі. Апошняя, як сцвярджаецца, прызначалася для наступнага транзіту ў Расію. "Тым не менш. Расія - гэта не чужая нам дзяржава", - заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

Па-трэцяе, ён пацікавіўся ў Старшыні ДМК навінкамі ў дзейнасці мытных органаў: "Як выкарыстоўваем лічбавізацыю, можа, штучны інтэлект для таго, каб больш эфектыўна працаваць на граніцы?"

"І перспектыва. Як вы бачыце ў святле існуючай сітуацыі, якая ўсё ж такі перспектыва? Як прафесіянала (ацэнка. - Заўвага)", - дадаў Кіраўнік дзяржавы.

Старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта далажыў Прэзідэнту: "На граніцы сітуацыя складаная. Нягледзячы на гэта, на ўезд да нас у краіну як грузы, так і легкавыя машыны фізічных асоб мы афармляем максімальна хутка. Вядома, кантроль ёсць, кантроль абавязковы. Але спецыяльнага нейкага зацягвання часу не дапускаем. Што датычыцца выезду, тут усё залежыць ад сумежнага боку. Колькі бяруць, столькі мы і афармляем на выезд. Прапускаюць аўтамабіляў да сябе ў разы менш, чым устаноўлена нашымі пагадненнямі".

Уладзімір Арлоўскі прывёў прыклад, што калі на літоўскім напрамку можна афармляць 500-600 грузавікоў, то рэальна прапускаюць толькі да 100 машын.

"Яны абяцалі больш браць для афармлення грузаў, але бяруць у разы менш? Гэта значыць, яны парушаюць пагадненне?" - удакладніў Кіраўнік дзяржавы.

"Парушаюць пагадненне. Прычым прымаюць менш наўмысна. Уся інфраструктура ёсць, пункты пропуску, тэхніка. Але робіцца гэта наўмысна. Адпаведна калі прымаюць аўтамабіляў менш, чэргі на нашым баку ўтвараюцца", - адказаў Уладзімір Арлоўскі.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб дамоўленасці, каб ДМК укараніў электронную чаргу, каб людзі не стаялі доўга на граніцы.

"Так і зрабілі. Той, хто хоча на пляцоўцы чакаць (непасрэдна каля граніцы. - Заўвага), - усе ўмовы створаны - кафэ, душ, туалеты, Wi-Fi. Але, самае галоўнае, паколькі чэргі сталі ўжо часам больш за тыдзень, столькі чалавеку чакаць проста ў машыне немагчыма, таму мы такую тэхналогію ў гэтым годзе адпрацавалі: рэгіструем у электроннай чарзе і адпускаем такія аўтамабілі, каб яны маглі чакаць перасячэння граніцы там, дзе зручней. А паведамляем ужо за некаторы час перад перасячэннем граніцы, каб прыехаць і камфортна перасекчы граніцу", - расказаў Уладзімір Арлоўскі.