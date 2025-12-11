Стыпендыі Прэзідэнта Беларусі на 2026 год назначаны 56 маладым вучоным

    Стыпендыі Прэзідэнта Беларусі на 2026 год назначаны 56 маладым вучоным. Адпаведнае распараджэнне падпісаў 11 снежня Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

    У ліку тых, каму назначаны стыпендыі, - 9 дактароў навук ва ўзросце да 45 гадоў, 27 кандыдатаў навук да 35 гадоў і 20 маладых вучоных без ступені да 30 гадоў. Гэта прадстаўнікі розных навук: фізіка-матэматычных, тэхнічных, хімічных і ваенных (26 стыпендыятаў), сацыяльных і гуманітарных (18), біялагічных, медыцынскіх, фармацэўтычных і навук аб Зямлі (15).

    Распрацоўкі маладых вучоных адпавядаюць прыярытэтным напрамкам навуковай дзейнасці, маюць пацверджаную практычную эфектыўнасць для рэальнага сектара эканомікі і грамадскага развіцця.

    Вынікі іх даследаванняў выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе ВНУ і ў практычнай дзейнасці прадпрыемстваў, устаноў аховы здароўя, навуковых арганізацый. Іх навізна пацверджана публікацыямі ў вядучых айчынных і замежных выданнях, па шэрагу распрацовак атрыманы патэнты.

    У мэтах удасканалення падтрымкі высокакваліфікаваных кадраў і ўключэння моладзі ў навуковую дзейнасць з 2026 года памер стыпендыі павялічаны і складзе Br600 у месяц.

    Стыпендыі Прэзідэнта Беларусі маладым вучоным назначаюцца з 2005 года па выніках штогадовага адкрытага рэспубліканскага конкурсу ў мэтах стымулявання развіцця творчай ініцыятывы маладых вучоных, умацавання кадравага патэнцыялу арганізацый, якія выконваюць навуковыя даследаванні або распрацоўкі.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 24
    • 23:38
    Нарада па пытаннях развіцця навуковай сферы і дзейнасці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
    • 11
    • 2
    Разгляд кадравых пытанняў
    • 7
    • 7:52
    Даклад Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзіміра Караніка