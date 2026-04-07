Нарада аб развіцці Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 7 красавіка сабраў нараду аб развіцці Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі (БНБК).

Удзельнікамі нарады ў Кіраўніка дзяржавы сталі кіраўнікі Савета Міністраў, Адміністрацыі Прэзідэнта, Нацыянальнай акадэміі навук, міністэрстваў і ведамстваў, а таксама кіраўніцтва сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, якія з'яўляюцца спажыўцамі прадукцыі БНБК.

Звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў час запуску БНБК у лістападзе 2022 года размова ішла аб велізарных перспектывах гэтага навукова-вытворчага кластара. "Ствараючы яе, некалі мы ганарыліся, што мы адна з чатырох ці пяці дзяржаў, якія маюць такія біялагічныя тэхналогіі. Настаў час з новым кіраўніцтвам ва Урадзе, у самой карпарацыі паглядзець на тое, як яна працуе. Таму я вельмі разлічваю на аб'ектыўную ацэнку дзейнасці БНБК, - адзначыў ён. - Планавалася, што прэміяльныя камбікармы, прэміксы, вітаміны, амінакіслоты не толькі выведуць на новы ўзровень айчынны аграрны комплекс, але і стануць салідным артыкулам экспарту, будуць прыносіць краіне валюту".

Прэзідэнт падкрэсліў, што карпарацыі была аказана істотная падтрымка з боку дзяржавы: "Гэта і прэферэнцыі па выплаце падаткаў, і гарантыі ўрада па крэдытах, і асаблівы парадак адлюстравання курсавых розніц. У статутны фонд прадпрыемства ўнеслі бюджэтныя сродкі ў памеры 226 млн рублёў. Толькі льготных урадавых крэдытаў Кітайскай Народнай Рэспублікі прыцягнулі амаль $600 млн".

Такім чынам, канстатаваў Аляксандр Лукашэнка, для паспяховага старту і нармальнага развіцця БНБК было зроблена "ўсё і нават больш", а значыць, дзяржава мае права спытаць аб выніках. "З прадстаўленых матэрыялаў вынікае, што гэтых вынікаў, на жаль, няма. Хоць зарплату ўсе атрымліваюць спраўна, амаль на 16% вышэйшую за сярэднеабласны ўзровень", - дадаў Кіраўнік дзяржавы. Як адзначыў Прэзідэнт, адзінае, у чым прырасла БНБК, - гэта геаграфія экспартных паставак. Гэта колькасць з 6 краін у 2022 годзе павялічылася да 12 у 2025-м.

"Да гэтага часу на поўную загрузку магутнасцей біяхімічнай і камбікормавай вытворчасцей так і не выйшлі. Мэтавыя паказчыкі вытворчай праграмы не дасягнуты, захоўваецца востры дэфіцыт абаротных сродкаў, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Што ў гэтай сітуацыі робіць кіраўніцтва? Ідзе звыклым шляхам: з працягнутай рукой за дадатковай дзяржаўнай падтрымкай. Нагадваю каторы раз - на гэта грошай у бюджэце няма і не будзе. Сродкі выдзяляюцца на час і з абавязковым вяртаннем. Гэта я для тых, хто яшчэ не зразумеў гэтага".

Прэзідэнт абазначыў сваю прынцыповую пазіцыю: Беларусі востра неабходна біятэхналагічная галіна. "Гэта шлях усіх тэхналагічна развітых краін. Адставаць мы не можам. Таму сёння, акрамя прынцыповых і аб'ектыўных ацэнак бягучай сітуацыі, чакаю канкрэтных прапаноў па перспектывах развіцця БНБК у бліжэйшыя гады", - падкрэсліў ён. А для гэтага, паводле слоў беларускага лідара, трэба перш за ўсё канкрэтызаваць, хто з'яўляецца канечным спажыўцом прадукцыі БНБК, якія прадукты ўжо створаны і што новага будзе прапанавана рынку ў агляднай перспектыве.

Асобна Кіраўніка дзяржавы цікавіла пытанне закупкі прадукцыі БНБК арганізацыямі аграпрамысловага комплексу, яе саставы і якасць. Звяртаючыся да віцэ-прэм'ера Юрыя Шулейкі, Прэзідэнт нагадаў аб задачах, якія ставіліся перад ім пры назначэнні старшынёй наглядальнага савета. "Усе прапанаваныя вамі падыходы да развіцця БНБК павінны працаваць на практыцы. Прадпрыемства павінна загрузіць свае магутнасці і стаць нарэшце фінансава ўстойлівым", - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы.

Першаму віцэ-прэм'еру Мікалаю Снапкову раней давалася персанальнае даручэнне аб рэалізацыі праекта БНБК-3 і прыцягненні для гэтага прамых кітайскіх інвестыцый. Прэзідэнт спытаў, як яно выконваецца. "Ліміт падтрымкі гэтага прадпрыемства за кошт бюджэту даўно вычарпаны", - сказаў беларускі лідар.

У ліку дакладчыкаў на нарадзе таксама быў Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік. "Без падтрымкі навукі гэта высоканавуковае прадпрыемства існаваць не можа", - звярнуў увагу Прэзідэнт, нагадаўшы, што ў час наведвання ім Салігорскай птушкафабрыкі адбылася дыскусія паміж кіраўніком НАН і Аляксандрам Косінцам аб узроўні навуковай навізны біятэхналогій, што прымяняюцца БНБК.

Па выніках нарады ў Кіраўніка дзяржавы прынята рашэнне аб стварэнні рабочай групы, якая ацэніць стан біятэхналагічнай сферы ў Беларусі і прапануе найбольш перспектыўныя напрамкі яе развіцця. У яе складзе - Прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Каранік і Намеснік Старшыні Усебеларускага народнага сходу Аляксандр Косінец.

Адна з задач рабочай групы - прапрацоўка праекта развіцця Біятэхналагічнай карпарацыі, які прадугледжвае два варыянты: выкарыстанне льготнага ўрадавага кітайскага крэдыту або прамы ўдзел кітайскага супартнёра.