Рабочая паездка ў Дрыбінскі раён Магілёўскай вобласці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 13 сакавіка зрабіў рабочую паездку ў Дрыбінскі раён Магілёўскай вобласці, у ходзе якой наведаў племянны завод па развядзенні БРЖ герафордскай пароды РУСВП "Магілёўскае дзяржплемпрадпрыемства".

Пасля прыбыцця ў Дрыбінскі раён Кіраўнік дзяржавы пачаў з крытычных заўваг. Прычым яны датычыліся не толькі Магілёўскай вобласці. Прэзідэнт з борта верталёта звярнуў увагу, што месцамі на палях з восені не была прыбрана салома. "Па маршруце паміж Барысавам і Беразіно", - удакладніў Аляксандр Лукашэнка.

Закрануў Кіраўнік дзяржавы і цяперашняе надвор'е. Шмат дзе ў Беларусі снег з палёў поўнасцю ўжо сышоў, але ў больш паўночных і ўсходніх рэгіёнах яшчэ захоўваецца невялікае снежнае покрыва.

"Снегу няма. Гэта не снег. Надвор'е мінус-плюс (размова пра розніцу начных і дзённых тэмператур, што садзейнічае паступоваму раставанню і не стварае паводкавай пагрозы. - Заўвага). Ідэальная вясна", - сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама нагадаў аб даручэнні па ўключэнні ў сельгасабарот зямель, на якіх размяшчаліся старыя фермы. "Вазьміце дамоўцеся з ваеннымі, міліцыяй... З кім хочаце. Але трэба ў гэтым годзе навесці парадак. Трэба ўзараць гэтыя землі", - сказаў ён.

На прадпрыемстве Кіраўніку дзяржавы далажылі аб развіцці племянной жывёлагадоўлі і маштабных перспектывах па гэтым напрамку. Так, у планах Белплемжыўаб'яднання за пяцігодку нарасціць пагалоўе па краіне ў два разы - за кошт развіцця племзаводаў у пяці абласцях краіны.

Паводле слоў Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, цяпер пагалоўе племянной жывёлы складае каля 5 тыс. "Мы будзем пашырацца. З 5 тыс. мы зробім 10 тыс. да 2030 года", - сказаў Юрый Горлаў.

Адпаведны вопыт ужо ёсць і рэалізаваны ў Дрыбінскім раёне. Пасля таго, як у 2021 годзе было прынята рашэнне аб арганізацыі племзавода па вырошчванні БРЖ, тут адрамантавалі, рэканструявалі, пабудавалі неабходныя памяшканні. Усе работы правялі за кошт уласных сродкаў і прыцягнення крэдытаў, па якіх цяпер своечасова разлічваюцца.

У ходзе наведвання племзавода Аляксандр Лукашэнка арыентаваў на больш хуткае развіццё племянной жывёлагадоўлі ў Беларусі.

"Калі ты (звяртаючыся да гендырэктара Белплемжыўаб'яднання Руслана Бярозавіка. - Заўвага) можаш прадаваць на экспарт цяпер і ёсць добры попыт, ты гавары, што трэба. Мы зробім. Гэта будзе добры акупны праект. Трэба ім зялёную вуліцу, калі ёсць попыт на гэту прадукцыю, - падкрэсліў беларускі лідар. - Нам трэба ў Дрыбін укладвацца. Трэба ўкласціся, мужыкі тут могуць працаваць. У гэтым плане мы дапаможам. Павінны быць парадак і жалезная дысцыпліна. Гэта залежыць ад кіраўніка".

Аляксандр Лукашэнка ў цэлым цікавіўся далейшымі планамі па будаўніцтве жывёлагадоўчых памяшканняў, у прыватнасці мяснога напрамку. Ён адзначыў, што вопыт Дрыбінскага раёна можна перш за ўсё выкарыстоўваць у Віцебскай вобласці. Але патрэбны дакладныя разлікі.

"Што такое экспарт - для нас гэта важнейшае пытанне. Калі ёсць попыт, трэба пастарацца туды ўскочыць", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы разам з тым заўважыў, што ўсё трэба рабіць прадумана, з улікам рэальных магчымасцей запоўніць жывёлагадоўчыя комплексы, каб яны не пуставалі.

"Вось гэта трэба лічыць, бачыць гэту перспектыву. Трэба пачынаць з Віцебскай вобласці. І не памыліцца. Мне патрэбны дакладны разлік", - дадаў беларускі лідар.

Прэзідэнт не выключыў, што ў пэўны момант адпаведнае пагалоўе БРЖ будзе запатрабавана не толькі на экспарт, але і ўнутры Беларусі для запаўнення ўласных комплексаў. Таму ў цэлым гэты напрамак трэба актыўна развіваць. "Такімі тэмпамі - пад 18% рэнтабельнасць - і пры такім попыце не займацца - гэта злачынства", - сказаў ён.

Прэзідэнт падкрэсліў, што планы па развіцці мясной жывёлагадоўлі - гэта адна з добрых перспектыў для Дрыбінскага раёна. І гэта была адна з асноўных прычын для прыезду Аляксандра Лукашэнкі.

"Я вам прапаную з губернатарам падумаць аб развіцці Дрыбінскага раёна. Можа, кавалак Шклоўскага (падключыць да рэалізацыі гэтых праектаў. - Заўвага). І зрабіць нармальны раён. Але землі ўзяць цэлымі гаспадаркамі, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Трэба падумаць, што мы тут будзем рабіць, акрамя развіцця дойнага статка. Малако цяпер прыбытковае, рэнтабельнае. Трэба і ялавічыну зрабіць такой жа рэнтабельнай. Добры напрамак. Калі ёсць попыт, чаму не развіваць. Трэба вельмі сур'ёзна ва Урадзе гэта прадумаць. Нам трэба вызначыцца, дзе мы яшчэ пабудуем комплексы. І каб яны былі запоўнены".

"Хачу, каб тут быў парадак, толк і людзі адчувалі сябе нармальна. Але для гэтага патрэбны вытворчасці, - падкрэсліў Кіраўнік дзяржавы. - Край добры, яго трэба развіваць. Трэба падумаць, як яшчэ дабавіць у яго жыццё. Я гатовы ў гэтым удзельнічаць".

У гаспадарцы Аляксандру Лукашэнку падарылі карову, якая хутка павінна прынесці прыплод. "У мяне яна будзе добра ўтрымлівацца. Гэта я абяцаю", - запэўніў ён.

Убачанае на племзаводзе Прэзідэнт ацаніў вельмі пазітыўна. Аднак ён успомніў аб праблеме падзяжу БРЖ, падкрэсліўшы недапушчальнасць такіх фактаў. У Аляксандра Лукашэнкі да гэтага асаблівае стаўленне: "Я не выношу, калі жывёлы гінуць. Асабліва цяля. Я ў вёсцы вырас. Дома ў мяне і авечкі, і козы".

Другім пунктам маршруту Прэзідэнта ў ходзе рабочай паездкі ў Дрыбінскі раён стаў МТК ААТ "Трылесіна-агра".

Там Кіраўніку дзяржавы далажылі аб планах па развіцці малочнай жывёлагадоўлі ў Магілёўскай вобласці. Увогуле плануецца да 2030 года пабудаваць і рэканструяваць 83 МТК. І ў гэтым пытанні ў рэгіёне ідуць з апярэджаннем.

Прэзідэнт папярэдзіў, што не павінна быць ніякага бюракратызму з усялякай праектна-каштарыснай дакументацыяй, зборам узгадненняў і подпісаў. "Каб бюракратызму гэтага не было. Звярні ўвагу на гэту бюракратыю. Таму што яны, кіраўнікі, больш за ўсё крыўдзяцца на тое, што немагчыма нічога пабудаваць, трэба ехаць да губернатара, прасіць там. Вазьмі гэта на кантроль жалезна", - даручыў Аляксандр Лукашэнка Кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыю Крутому.

Комплекс, куды прыехаў Прэзідэнт, даволі вялікі. Яго нядаўна рэканструявалі. У гэтым годзе плануецца пачаць рэканструкцыю другога МТК, які ёсць у гаспадарцы. У сувязі з гэтым падрабязна абмяркоўваліся цяперашнія паказчыкі работы гаспадаркі і яе далейшыя намеры.

Ад кіраўніцтва рэгіёна гучалі прапановы зрабіць узбуйненне за кошт пераразмеркавання зямель з іншых, суседніх сельгаспрадпрыемстваў.

Аляксандр Лукашэнка заклікаў з розумам падыходзіць да пытання далейшага ўзбуйнення гаспадарак, каб не нашкодзіць. "Папярэджваю, каб вы штучна не аб'ядноўвалі землі, гаспадаркі і гэтак далей: сёння тры, а заўтра дзве зробім. Спяшацца не трэба, - сказаў Прэзідэнт. - Падумайце, не спяшайцеся аб'ядноўваць-раз'ядноўваць". Арыентавацца, паводле яго слоў, трэба перш за ўсё на меркаванне кіраўнікоў на месцах, іх планы і магчымасці па далейшым развіцці комплексаў.

"Я прыхільнік таго, каб палічыць, колькі мы грошай павінны аддаць вобласці - аддалі, а вы тут ужо глядзіце, на што вам (больш неабходна іх накіраваць. - Заўвага): або комплекс будаваць, або некаму дапамагаць - гэта ваша справа", - агучыў магчымыя падыходы Кіраўнік дзяржавы.

Разам з тым Прэзідэнт яшчэ раз падкрэсліў важнасць развіцця тэрыторый Дрыбінскага і суседніх раёнаў. Дзяржава ў гэтым гатова падставіць фінансавае плячо. Але праекты павінны быць акупныя.

"Мы вам грошы пазычым. Не разлічвайце, што мы вам дадзім грошы і забудзем", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Што датычыцца МТК ААТ "Трылесіна-агра", Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што комплекс утрымліваецца ў парадку, усё арганізавана разумна. Відаць, што гэта рабілася не ў спешцы і не да прыезду Прэзідэнта. Пэўны знешні глянец, вядома, пастараліся навесці, але ў цэлым відавочны гаспадарскі падыход.

Кіраўнік дзяржавы агледзеў жывёлагадоўчыя памяшканні і ў тым ліку прафілакторый для цялят. Абмяркоўвалі, як і што зроблена, колькі на гэта спатрэбілася сродкаў. Выснова - усё тэхналагічна і зручна, а гэты вопыт можна выкарыстоўваць і ў іншых гаспадарках. Прэзідэнт некалькі разоў падкрэсліў, што тэрмінам рэалізацыі не павінны перашкаджаць залішнія бюракратычныя ўзгадненні.

У ходзе рабочай паездкі ў Дрыбінскі раён Магілёўскай вобласці Аляксандр Лукашэнка таксама паразмаўляў з журналістамі.

У час размовы Прэзідэнт заявіў аб пачатку новага этапу ў патрабаваннях па падтрыманні дысцыпліны.

"Дысцыпліна - гэта аснова любога тэхналагічнага працэсу. Гэта не таму, што Лукашэнка - "дыктатар". Дысцыпліну нам дыктуе тэхналогія. Калі яе няма - мы такія грошы ўклалі і ўсё загубім, ніякай тэхналогіі не будзе", - заўважыў Аляксандр Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што гэта элементарныя патрабаванні, якія не патрабуюць дадатковых фінансавых затрат. "Гэта чалавечы фактар: ты павінен своечасова прыйсці, пайсці і выканаць тыя аперацыі, якія патрабуе тэхналогія. Не будзе гэтага (дысцыпліны. - Заўвага) - бяда", - заявіў беларускі лідар.

Разам з тым, заявіў Прэзідэнт, у гэтым пытанні нельга і пераціснуць. "Паступова. Адзін этап мы прайшлі. Цяпер паднімаемся на другі этап", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што яму важна ўбачыць вынікі бягучага года, які будзе паказальным. І аб гэтым гаворыць кіраўнікам: "Гэты год - лакмусавая паперка для вас, паказчык у рабоце".

Важнасць дысцыпліны Прэзідэнт растлумачыў на прыкладзе Дрыбінскага раёна. Ён нагадаў, што гэты аддалены рэгіён, размешчаны на ўскраіне вобласці, у свой час прапаноўвалася нават расфарміраваць. Аднак Кіраўнік дзяржавы разважыў інакш: няхай існуе Дрыбінскі раён як асобная тэрытарыяльная адзінка. І цяпер тут устойліва працуюць сельгаспрадпрыемствы, некаторыя з іх наведаў у гэты раз і Прэзідэнт.

"Вось мы з дырэктарам (на МТК ААТ "Трылесіна-агра". - Заўвага) абмяркоўвалі тэму. Усё тэхналагічна, разумна, мадэрнізавана, рэканструяваны комплекс. Грунтоўна, выдатна, тэхналагічна. Я яму задаю пытанне: "Калі не будзе дысцыпліны, што з тэхналогіяй?" Ён нават абмяркоўваць не стаў, махнуў рукой", - расказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўніка дзяржавы спыталі, якім, на яго думку, будзе ўраджай сельгаскультур у 2026 годзе з улікам асобых умоў надвор'я - снежнай халоднай зімы і сонечнай ранняй вясны.

Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што ў мінулым годзе ў краіне атрыманы нядрэнны ўраджай збожжавых і іншых культур. Таму ў наступныя гады пры ацэнцы работы аграрыяў і ўзроўню ўраджаю трэба адштурхоўвацца ад высокай базы 2025 года.

"У мінулым годзе атрымалі па краіне 11,1 млн т (збожжавых. - Заўвага). Гэта вельмі высокі ўраджай у апошнія гады. І я ім (адказным за развіццё аграрнага сектара службовым асобам. - Заўвага) сказаў: ніжэй нельга, - растлумачыў Аляксандр Лукашэнка. - І да гэтага года будзем прырастаць. Задача такая".

Кіраўнік дзяржавы пракаменціраваў журналістам змест беларуска-амерыканскага перагаворнага парадку дня і пацвердзіў магчымасць хуткага чарговага раўнда.

"Мы вядзём з імі перагаворы. Дастойна. Вывеўшы за дужкі Расію і Кітай (адносіны Беларусі з гэтымі краінамі. - Заўвага). Гэта не абмяркоўваецца", - заявіў Прэзідэнт.

"Абмяркоўваем нашы двухбаковыя адносіны, пачынаючы ад аднаўлення нармальнай работы пасольства да вызвалення так званых палітзняволеных. Хоць у нас такіх артыкулаў няма, - сказаў Кіраўнік дзяржавы. - І ім і тут гавару: калі нехта паспрабуе паўтарыць 2020 год, а там мы ўсе з вамі хапілі ў 2020 годзе, - рэакцыя будзе самай бязлітаснай. Скажу больш: не гледзячы ні на якія законы. Я буду на гэта жорстка рэагаваць".

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што павінен дзейнічаць так, як трэба. І перш за ўсё ў імя дзяцей і будучых пакаленняў. "Вось і ўсё. Чалавечы падыход. Зыходзячы з таго вопыту, да якога вы мяне прывучылі і навучылі", - адзначыў ён.

Кіраўнік дзяржавы канстатаваў, што ў перагаворах з ЗША гучыць пытанне аб вызваленні зняволеных: "Так, яны хочуць вызваліць. Я ім жартам сказаў: "Я вас разумею, вы хочаце вызваліць тых, каго вы некалі нанялі, каб нас звергнуць".

"Ну што, мы будзем на гэтым жыць і будзем адзін супраць аднаго стаяць? Час мяняецца. А жыць трэба. І пытанне ж не ўва мне. А пытанне ў краіне", - адзначыў беларускі лідар.

"Так, педаліруюць у тым ліку з падачы нашых збеглых гэту тэму палітзняволеных. Калі ласка: 100, 200... Я не ведаю, колькі іх там чалавек. У іх пастаянна лічба гэта павялічваецца", - заявіў Прэзідэнт.

Ён падкрэсліў, што з Беларусі такіх людзей не выганяюць, але яны павінны выконваць закон. "Вось, каб вы да іх прэтэнзій не мелі і не дай бог зноў не пасадзілі (просяць перагаворшчыкі. - Заўвага). Я гавару: "Пасадзім. Як толькі літару закону пераступілі - як да ўсіх". А што, Міністра ўчора ці пазаўчора пасадзілі, а на іх глядзець будзем? Закон для ўсіх адзіны. Парушыў закон - ідзі. Вось такая шчырая размова, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Застацца хочуць - калі ласка. Але ў рамках існуючага прававога поля".

Адно з пытанняў Кіраўніку дзяржавы датычылася кадравай палітыкі ў святле курсу на пераразмеркаванне паўнамоцтваў.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што яго патрабаванне аб абавязковай наяўнасці некалькіх кандыдатур пры назначэнні на важныя пасады застаецца ў сіле. "Павінна быць альтэрнатыва. Нядаўна Адміністрацыя (Адміністрацыя Прэзідэнта. - Заўвага) прапанавала мне адну кандыдатуру на пасаду. Я сказаў: нават не прыходзьце. Павінны быць альтэрнатыўныя кандыдаты, вопытныя, здольныя, - сказаў Кіраўнік дзяржавы. - Альтэрнатыва павінна быць. І ў асноўным гэта так. Гэта пэўная канкурэнцыя. І я потым павінен параўноўваць, узважваць".

Зрэшты, у гэтым правіле бываюць выключэнні, калі размова заходзіць аб вузкім коле высокіх дзяржаўных пасад. Напрыклад, аб кандыдатурах на пасаду кіраўніка Урада, аблвыканкама. "Хто б што ні прапаноўваў, я добра ведаю людзей, якія могуць. Гэта цэнтральнае звяно, цэнтральныя фігуры - губернатары і Прэм'ер-міністр", - растлумачыў Прэзідэнт.

Што датычыцца працэсу пераразмеркавання паўнамоцтваў на месцы, які прадаўжаецца пасля прынятых змяненняў у Канстытуцыі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: "Усе хацелі паўнамоцтваў. Ну бярыце. А потым яны зразумелі, што ёсць жа і адказнасць, калі вам загрузілі дадаткова паўнамоцтвы. Адказнасць не вельмі хочуць несці. Я ім даю паўнамоцтвы, а яны ўпіраюцца, гавораць: не трэба, нас гэта задавольвае".

Паводле слоў Прэзідэнта, працэс пераразмеркавання паўнамоцтваў, як правіла, займае некаторы час. "Як вопытны чалавек я разумею, што гэта за адзін дзень і за адзін год не робіцца. Гэта павінна быць паступова, спакойна, без рэвалюцыйных узрушэнняў. Гэта павінна быць эвалюцыйна. Гэта асноўны прынцып. Каб вам было лягчэй. Ламануць можна, рэвалюцыю можна зрабіць за тыдзень. Але людзям будзе цяжка", - сказаў ён.

У працяг Кіраўнік дзяржавы правёў аналогіі з тэмай павышэння заработнай платы. Ад прадстаўнікоў розных прафесій нярэдка можна пачуць пажаданні, каб ім павысілі зарплату. І ў першым прыбліжэнні здаецца, што гэта лёгка зрабіць, але далёка не ўсе задумваюцца пра наступствы такога кроку, не падмацаванага рэальным эканамічным абгрунтаваннем. Бо каб павялічыць аплату адным, трэба, вобразна кажучы, забраць у іншых або павялічыць цэны. І да гэтага многія аказваюцца не гатовы, як і да таго, каб браць на сябе разам з новымі паўнамоцтвамі яшчэ і адказнасць. "Робячы крок, трэба разумець: а што потым, да чаго гэта прывядзе", - папярэдзіў Аляксандр Лукашэнка.

"Мы жывём нядрэнна. Можа, не так, як усе хочуць. Жывём як можам, але нядрэнна. Дай бог, каб не было горш", - падагульніў Прэзідэнт.

У час размовы з журналістамі Кіраўнік дзяржавы ацаніў праведзеную ў Беларусі праверку ВПС і войскаў ППА.

"Я павінен забяспечыць бяспеку свайго народа і сваёй дзяржавы. Таму мы і праводзім гэтыя пазапланавыя праверкі. Учора позна вечарам далажыў Вальфовіч. Вярнуўся з палігона - правяралі ВПС і войскі ППА. Нядрэнна", - сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што цяпер трэба праверыць і тэхніку, якая арыентавана на процідзеянне беспілотнікам. Гэта, напрыклад, комплексы радыёэлектроннай барацьбы.

"Удасканальваем і ваенны складнік. Вясна скончыцца - зробім адпаведныя высновы", - дадаў беларускі лідар.

Адказваючы на пытанні, якія датычацца міжнароднага парадку дня, Прэзідэнт сказаў, што ўдзельнікі атакі на Іран не дабіліся сваіх мэт.

"Мы займаем акуратную ўзважаную пазіцыю. Чалавечую. З Іранам у нас былі добрыя адносіны, - адзначыў Кіраўнік дзяржавы. - Разбамбілі краіну. Старажытная краіна. Вельмі духавітыя людзі, мусульмане. Пачалася вайна. Вы бачылі, я сустракаўся з паслом (Ірана. - Заўвага). Мы павінны былі па-чалавечы зрабіць. Зрабілі".

"Мы не ўвязваемся ў гэту вайну. Я не хачу навязаць сваёй краіне нейкія праблемы. Там амерыканцы з яўрэямі ўжо столькі сабе праблем стварылі...", - заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што раней Ізраіль разбамбіў сектар Газа: "Дзяцей, усё перамяшалі, там нічога жывога няма".

"Іран - гэта вялізная краіна, горныя масівы. Яны шмат пракапалі тунэляў і схавалі. Ні адна зброя не дастане. Гэта павінны былі ізраільцяне падлічыць і выкласці Трампу: "Вось такая сітуацыя, што будзем рабіць?" Прыехалі, ружжо ў рукі, наперад... Што атрымалася? А нічога. Я ведаю, што яны хацелі. Гэта 4-5 пунктаў, пачынаючы ад звяржэння ўлады і заканчваючы бамбёжкамі ядзерных аб'ектаў, адмовы ад ядзернай зброі. Нічога не атрымалася", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Больш таго, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што атака на Іран з'яднала народ гэтай краіны, нягледзячы на тыя ці іншыя палітычныя супярэчнасці: "Калі б было спакойна, можа, хтосьці майго добрага знаёмага, не дай бог, вядома, і звергнуў бы. На вуліцы б выйшлі, яшчэ нешта. Яны (удзельнікі атакі на Іран. - Заўвага) думалі: "Вось мы бамбанём, і увесь народ пойдзе супраць Алі Хаменеі". А нічога не атрымалася. А калі забілі Алі Хаменеі, там народ наогул - гэта ж духавітыя мусульмане - яны аб'ядналіся, і там ужо і апазіцыі няма".

"Ну што зрабілі? Нічога. Аб'екты ядзерныя? Дык яны ні адзін аб'ект не дасталі. Тое, што на зямлі было, дык гэта лёгка аднавіць або замяніць. А тое, што схавалі ў горы, усё цэлае. Яны падштурхнулі працэс абагачэння ўрану. Толькі горш зрабілі", - заявіў Прэзідэнт Беларусі.

Ён таксама расказаў, што Іран звяртаўся да Беларусі па пытаннях гуманітарнага характару. "Я ім гавару: "Калі ласка". Галоўнае, гавару, накарміць людзей. Яшчэ толькі пачатак быў. Меў рацыю", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

"Наша чалавечая пазіцыя. Мы былі пад санкцыямі разам з імі і ёсць. Мы зыходзім з комплексу прычын і з гэтага выбудавалі нашу пазіцыю і наша стаўленне да Ірана. Чалавечае, справядлівае", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Гаворачы пра рост цэн на энергарэсурсы на фоне блізкаўсходняга канфлікту, Кіраўнік дзяржавы сказаў, што не бачыць у гэтым ні для каго выгад.

"Рост цэн на энергарэсурсы да дабра не прывядзе. Гэта цэлы клубок. Выгады тут не будзе. Калі ў кагосьці будзе, то гэта на кароткі прамежак часу. А далей пойдзе накручвацца. І інфляцыя будзе раскручвацца, - заявіў Прэзідэнт. - Вы паглядзіце, што з доларам робіцца. Золата каштавала нядаўна дзве тысячы з капейкамі, цяпер ужо пяць з паловай тысяч (долараў ЗША. - Заўвага). І людзі стараюцца адысці ад долара".

Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што, напрыклад, для Расіі на першым этапе гэта можа быць выгадна з фінансавага пункту гледжання. Але павышэнне цэн на энергарэсурсы глабальна ў свеце прывядзе да росту кошту тавараў, якія ў тым ліку ў вялікіх аб'ёмах закупляе па імпарце і Расія.

"Ніхто не выйграе", - упэўнены беларускі лідар.

Паводле слоў Прэзідэнта, цяпер у канфлікце з Іранам адноснае зацішша: "І пытанне такое: што рабіць? Трамп гаворыць: "Ды што, мы тут ужо разбамбілі, нам там рабіць няма чаго". Гэта ўжо спроба выйсці з гэтай сітуацыі".

"І Дональд Трамп тут мае рацыю. Гэта самы лепшы варыянт, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Няхай скажуць, што яны там ужо ўсё разбамбілі. Але выйсці (з вайны. - Заўвага). Таму што далей будзе горш".

Кіраўнік дзяржавы таксама раіць ЗША адпусціць схопленага раней венесуэльскага лідара Нікаласа Мадуру. "Адпусціць Мадуру або знайсці нейкае выйсце дыпламатычнае. Калі трэба, мы гатовы дапамагчы ў гэтым плане, яны нас у гэта ўвязалі", - сказаў ён.

Прэзідэнт пракаменціраваў журналістам заявы з Украіны, што разгорнуты на тэрыторыі Беларусі ракетны комплекс "Арэшнік" НАТА павінна лічыць законнай цэллю.

"Гэта нават не інфапаведамленне. Гэта глупства самае сапраўднае, і дурні пра гэта гавораць. Я не гавару, што мы заўтра бахнем гэтым "Арэшнікам" па Вільнюсе, Варшаве або па Кіеве. Барані божа. Гэта не наша задача. Нам трэба засцерагчы сваю краіну. А каб не бахнуў "Арэшнік", вы да нас не лезьце. Ні з Украіны, ні з Польшчы, ні з Літвы, ні з Латвіі. Давайце па-чалавечы вырашаць пытанні", - сказаў Прэзідэнт.

"Няхай лічаць законнай цэллю. Яны ж абураліся, плакалі, цяпер прыціхлі - тое, што я лічу законнай цэллю для Узброеных Сіл Беларусі. Не пагражаю. Каб яны зноў гэта не выхапілі і не пачалі, - заўважыў Аляксандр Лукашэнка. - Вы што, думаеце, калі яны законнай цэллю будуць лічыць аб'екты на тэрыторыі Беларусі, я буду спаць і назіраць. 70 км магу, 200 км. У нас ёсць чым дастаць. Таму я раіў бы ім не малоць языком і не вякаць. Лічаць "Арэшнік" законнай цэллю - калі ласка".

Кіраўнік дзяржавы таксама звярнуў увагу на тое, што "Арэшнік" - гэта мабільная зброя. "Дзясятак несапраўдных цэлей. Інакш кажучы, выйдзе на маршрут 10 машын. Зверху паглядзелі - дзесяць "Арэшнікаў". А ён будзе адзін. Таму на любую атруту супрацьяддзе заўсёды знойдзецца, - заявіў ён. - І мы зыходзім з гэтага. Так, гэта крыху даражэй. Дзякуй Пуціну - гэта асабіста яго дапамога. Я яго папрасіў - ён зрабіў. І прытым заплацілі за гэта грошы. Дзякуй! Але мы купілі гэту зброю. І што, я ж не лічу законнай цэллю нейкую ўкраінскую батарэю пад Кіевам. Нават польскую і нямецкую. Нават калі яны на нас нацэлены".

"Больш таго, учора ці пазаўчора беспілотнік упаў - параніла нашу жанчыну. Пачалі разбірацца - украінскі. Вы чулі, каб я выў, крычаў, вішчаў: "Такія-сякія!"? Хоць меў на гэта права. І гэта не першы раз. Пачынаю разбірацца, чаму ўпаў. Украінцы нам удар не наносілі. Расійская ўстаноўка радыёэлектроннай барацьбы працуе - аглушылі гэты беспілотнік, ён паляцеў не туды, сілкаванне закончылася - некіруема ўпаў. Вайна ідзе побач. Вось так атрымалася. Ну так, можам пакрычаць, але што зменіцца? Нічога", - сказаў Прэзідэнт.