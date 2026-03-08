Наведванне рэстарана сеткі "Мак.бай"

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 сакавіка наведаў адзін з рэстаранаў сеткі "Мак.бай".

Раней Аляксандр Лукашэнка гаварыў аб тым, што яму было б цікава наведаць гэту сетку. У час рабочай паездкі ў Кіраўскі раён у жніўні 2025 года ён сказаў, што зробіць гэта 8 сакавіка, але пры адной умове - калі там яго пачастуюць стравай, зробленай на 100% з беларускіх прадуктаў. Тады Прэзідэнт прызнаўся, што ні разу не спрабаваў тое, што прапануецца ў меню "Мак.бай".

"Мак.бай", куды прыехаў Кіраўнік дзяржавы, знаходзіцца ў Першым нацыянальным гандлёвым доме. Рэстаран адкрыўся ў канцы мінулага года і размясціўся на першым паверсе гандлёвага цэнтра. Прастора разлічана на 139 пасадачных месцаў. Як і ў іншых рэстаранах сеткі "Мак.бай", тут укаранёны ўсе ключавыя інавацыі: кіёскі самаабслугоўвання, лічбавыя меню-борды, інтэрактыўная гульнявая зона для дзяцей, падзелены зоны прыёму і выдачы заказаў.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што пасля сыходу "Макдональдса" з Беларусі даручыў зрабіць так, каб айчынны аналаг быў не горшы за амерыканскую сетку хуткага абслугоўвання. Праз некаторы час сетка змяніла шыльду на Mak.by, а пры гатаванні страў у пераважнай большасці пачалі выкарыстоўваць беларускія інгрэдыенты. Прэзідэнту расказалі аб тым, з якіх прадуктаў гатуюць стравы ў меню "Мак.бай".

Прэзідэнт прапанаваў пашырыць сетку рэстаранаў хуткага абслугоўвання "Мак.бай", у тым ліку і ў раённых цэнтрах.

"Трэба больш зрабіць. Калі патрэбна нейкая капейка - з вяртаннем, ненадоўга. Мы дапаможам з бюджэту, але не на вялікі прамежак часу, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Калі ёсць попыт на гэта, трэба і ў раённых цэнтрах адкрываць".

Размова зайшла і аб практыцы выкарыстання спецыяльнага фудтрака. Гэта мабільны рэстаран, які працуе не толькі ў сталіцы, але і ездзіць па іншых гарадах. Такім чынам магчымасць пакаштаваць меню "Мак.бай" з'яўляецца і ў жыхароў раённых цэнтраў.

"Трэба глядзець на попыт. Калі гэты трак дапамагае, людзі ідуць і ядуць - няхай будзе. Калі не - зразумела, трэба стацыянар", - заўважыў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама паразмаўляў з персаналам, які працуе ў рэстаране. У асноўным тут працуе моладзь, але некаторыя супрацоўнікі рэстарана засталіся ў сетцы "Мак.бай" пасля сыходу "Макдональдса". Прэзідэнт пацікавіўся, як змяніліся ўмовы работы ў рэстаране пад новай шыльдай. Работнікі, якія пачыналі яшчэ з "Макдональдса", прызналіся, што нават не заўважылі розніцы пасля сыходу амерыканскага брэнда.

"Інакш кажучы, мы правільна зрабілі: паехалі - і едзьце (размова пра сыход "Макдональдса". - Заўвага). Але вы ж засталіся, якія ўсё гэта ўмеюць. Задача была адна - прывезці абсталяванне. Хоць і не ў абсталяванні справа. Задача была ў тым, каб узяцца за справу і зрабіць. І ўжо больш за 96% поўнасцю беларускае, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Так мы павінны рухацца наперад. Мы павінны рабіць крэн на сваё".

"А цяпер няхай амерыканцы прыйдуць і паглядзяць. Прыедуць да мяне - абавязкова прывядзі іх сюды, - звярнуўся Кіраўнік дзяржавы да першага віцэ-прэм'ера Мікалая Снапкова. - Скажы: пойдзем у "Макдональдс". Беларусы працуюць, беларускае абсталяванне, беларускі прадукт".

Пры гэтым, падкрэсліў Прэзідэнт, у рабоце рэстарана вялікае значэнне маюць не толькі беларускія прадукты харчавання, але і айчыннае праграмнае забеспячэнне. Гэта датычыцца і іншых сфер, у тым ліку сельскай гаспадаркі, дзе ўзнікае патрэбнасць у аўтаматызацыі. "Усюды мы ўпіраемся ў адно: праграмнае забеспячэнне. У адваротным выпадку мне нават крыўдна: думаю, навошта я гэты парк стварыў (Парк высокіх тэхналогій. - Заўвага), навошта я падтрымліваў айцішнікаў? Каб у 2020 годзе яны краіну пераварочваць стараліся? Таму трэба Беларусь замыкаць на свой прадукт, каб яны тут выраблялі і прадавалі самі. У Расіі, у Кітаі, усюды - наша цэніцца. Іх мазгі вельмі цэняцца. Мне амерыканцы шмат разоў гаварылі, што неверагоднае могуць зрабіць беларусы. Немагчымае - індусы, а неверагоднае - беларусы", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар таксама выказаўся аб высокай якасці айчынных прадуктаў харчавання. Не ў апошнюю чаргу гэтага ўдалося дасягнуць за кошт рашэння аб захаванні савецкіх ДАСТаў у Беларусі, якое было прынята Аляксандрам Лукашэнкам першыя гады прэзідэнцтва. І хоць натуральныя прадукты каштавалі даражэй, чым аналагі з іншых краін, праз кароткі час зарплаты і цэны выраўняліся, і людзі ацанілі рашэнне аб захаванні ДАСТаў. "Я гавару: пацярпіце, год-два - і людзі разбяруцца. Натуральнае будуць браць. І мы ўсюды захавалі ДАСТы. Яшчэ Чарнобыль мяне падштурхнуў. Усё ж такі людзі тады яшчэ помнілі, што Чарнобыль быў і іншае. Захоўваем ДАСТы, кормім людзей натуральным. Пацерпім, а там разбяромся. Вось і настаў наш час", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка паразмаўляў і з наведвальнікамі, пацікавіўшыся, адкуль яны прыехалі. Высветлілася, што яны з Мінска і рэгулярна наведваюць рэстараны сеткі "Мак.бай". Пасля пераходу на беларускія інгрэдыенты, прызналіся госці "Мак.бай", стравы сталі толькі смачнейшымі. "Гэта ў мяне патрабаванне было: усё ў амерыканцаў забіраем... Хоць чаго забіраць? Яны кінулі і пайшлі. Думалі, што мы ляснем тут. Але беларусы ж разумныя людзі, - сказаў беларускі лідар. - І вось яны аднавілі так, як было пры гэтым "Макдональдсе". А мне трэба, каб цяпер гэта перарабілі пад беларускае. Я хачу, каб усё было беларускае, і мы забылі пра гэты "Макдональдс". Але каб гэтак жа было смачна".

Пасля размовы з супрацоўнікамі і наведвальнікамі "Мак.бай" Прэзідэнт асабіста прадэгуставаў разнастайнае меню рэстарана. Ён зрабіў заказ праз кіёск самаабслугоўвання, выбраўшы бургер, бульбу фры, курыцу, каву, дэсерт. "Майце на ўвазе, што я ў "Мак.бай" першы раз. І ў рэстаране ў сваім жыцці я быў, можа, тры разы. У звычайных рэстаранах, савецкіх", - прызнаўся Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт таксама з цеплынёй паразмаўляў і падзяліўся заказам з журналістамі, значная частка якіх прадстаўлена дзяўчатамі. "У нас самыя прыгожыя дзяўчаты. Шчыра кажу", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Пасля дэгустацыі меню рэстарана Аляксандру Лукашэнку падарылі памятны падарунак. Ён сімвалізуе першы бургер сеткі "Мак.бай", які на 100% прыгатаваны з беларускіх інгрэдыентаў.