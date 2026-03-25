Наведванне Кымсусанскага палаца Сонца ў Пхеньяне

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў Пхеньяне наведаў Кымсусанскі палац Сонца і ўшанаваў памяць кіраўнікоў КНДР Кім Ір Сена і Кім Чэн Іра.

Адна з асноўных залаў Кымсусанскага палаца Сонца - хол са статуямі двух кіраўнікоў. Целы Кім Ір Сена і Кім Чэн Іра ляжаць у "залах бяссмерця" ў саркафагах.

"Кымсусан" у перакладзе з карэйскай мовы азначае "гара, вышытая золатам". Мемарыял прысвечаны бяссмерцю правадыроў, з'яўляецца сімвалам годнасці нацыі і лічыцца вечнай святыняй.

