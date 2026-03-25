Цырымонія афіцыйнай сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Пхеньяне

Цырымонія афіцыйнай сустрэчы Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі Старшынёй Дзяржаўных спраў Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі Кім Чэн Ынам прайшла 25 сакавіка ў Пхеньяне.

Месцам для правядзення маляўнічай цырымоніі стала плошча імя Кім Ір Сена, названая ў гонар заснавальніка КНДР і адкрытая ў 1954 годзе. Гэта галоўная плошча краіны і адзін з сімвалаў Пхеньяна. Яна змяшчае да 100 тыс. чалавек і з'яўляецца месцам правядзення ваенных парадаў, дзяржаўных свят і іншых масавых мерапрыемстваў.

Цырыманіял сустрэчы ўключаў у сябе выкананне гімнаў дзвюх краін, што суправаджалася гарматнымі залпамі, прывітанне членаў афіцыйных дэлегацый. Былі задзейнічаны конніца і рота ганаровай варты.

Затым Аляксандр Лукашэнка ў Пхеньяне наведаў манумент "Вызваленне". Разам з беларускім лідарам тут прысутнічаў Кім Чэн Ын. Прэзідэнт Беларусі ўсклаў вянок да падножжа манумента.

Кіраўнік дзяржавы ўшанаваў памяць савецкіх воінаў, якія загінулі пры вызваленні Карэі ад японскіх захопнікаў, была аб'яўлена мінута маўчання. Тут таксама былі выкананы гімны Беларусі і КНДР.

Акрамя таго, букет кветак быў ускладзены беларускім бокам да манумента па просьбе Прэзідэнта Расіі - у знак удзячнасці за дапамогу ў СВА.

Для Аляксандра Лукашэнкі правялі невялікую экскурсію вакол манумента. "Вызваленне" - помнік, прысвечаны воінам Савецкай арміі, якія вызвалялі Карэю ў гады Другой сусветнай вайны. Ён уяўляе сабой 30-метровую статую, увянчаную чырвонай зоркай. Адкрыты ў жніўні 1946 года ў парку Маранбон - папулярным месцы адпачынку мясцовых жыхароў. Побач размешчаны могілкі, дзе пахаваны савецкія воіны.