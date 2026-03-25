Афіцыйны візіт у Карэйскую Народна-Дэмакратычную Рэспубліку

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Карэйскую Народна-Дэмакратычную Рэспубліку. Кіраўніка беларускай дзяржавы ў аэрапорце сустрэлі Першы намеснік Прэм'ер-міністра КНДР Кім Ток Хун і Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў.

Візіт пройдзе 25-26 сакавіка па запрашэнні Старшыні Дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ына. 

Цэнтральным мерапрыемствам візіту стануць перагаворы лідараў дзвюх краін. Плануецца абмеркаваць увесь спектр напрамкаў развіцця адносін Беларусі і КНДР, вызначыць асноўныя сферы ўзаемнага інтарэсу і найбольш перспектыўныя для рэалізацыі праекты. 

Візіт прызначаны ўмацаваць дагаворна-прававую базу адносін і садзейнічаць актывізацыі двухбаковага ўзаемадзеяння.

