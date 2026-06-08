Перагаворы з Прэзідэнтам Рэспублікі Гана Джонам Драмані Махамам

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 8 чэрвеня ў Мінску правёў перагаворы з Прэзідэнтам Ганы Джонам Драмані Махамам, які наведаў Беларусь з афіцыйным візітам.

Гэта першы візіт на вышэйшым узроўні ў гісторыі двухбаковых адносін. Развіццё супрацоўніцтва з Ганай ажыццяўляецца ў рамках пастаўленай Прэзідэнтам Беларусі комплекснай задачы па наладжванні ўзаемавыгадных кантактаў з перспектыўнымі партнёрамі на Афрыканскім кантыненце.

Кіраўнікі дзяржаў перш за ўсё абмеркавалі праекты ў сферы гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, а менавіта - комплекснага механізацыі сельскай гаспадаркі Ганы, умацавання яе харчовай бяспекі. Лідары краін таксама разгледзелі перспектывы ўзаемадзеяння ў гуманітарнай сферы па такіх прыярытэтных напрамках, як адукацыя і медыцына.

На перагаворах у вузкім складзе Аляксандр Лукашэнка прывітаў Джона Драмані Махаму ўжо ў рангу Прэзідэнта краіны, улічваючы, што цяперашні лідар Ганы раней бываў у Беларусі. "Мне з Вамі прыемна сустракацца. Вы ў свой час, гады два таму, бывалі ў Беларусі і пазнаёміліся з нашай краінай", - адзначыў ён.

"У дадзены момант мы спрабуем вызначыцца на Афрыканскім кантыненце, на каго абаперціся, з кім у першую чаргу супрацоўнічаць. Мы хоць і тэхналагічная краіна, але не гіганцкая, як Кітай або ЗША, каб ісці адзіным фронтам і супрацоўнічаць з усімі дзяржавамі Афрыканскага кантынента. Таму мы хочам знайсці сваё месца на кантыненце будучыні. Вельмі хацелася б, каб на заходнім узбярэжжы гэтага ўнікальнага прыроднага ўтварэння, якім з'яўляецца Афрыканскі кантынент, мы знайшлі сваіх сяброў і сур'ёзную кропку апоры ў эканоміцы", - сказаў Прэзідэнт Беларусі.

"Больш таго, ваша палітыка нам зразумелая. І мы гатовы з вамі па многіх напрамках супрацоўнічаць, - заявіў беларускі лідар. - Філасофія нашай палітыкі ў свеце, і перш за ўсё на Афрыканскім кантыненце, вельмі простая. Мы гатовы пастаўляць вам у Афрыку прадукты сваёй прамысловасці, сельскай гаспадаркі, паслуг. У той жа час мы гатовы падрыхтаваць для вас кадры, якія могуць працаваць на гэтай няпростай, складанай тэхніцы. Тым больш яна вам вядома".

Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў гатоўнасць Беларусі аказаць Гане дапамогу ў вырашэнні задачы па забеспячэнні харчовай бяспекі.

"Вы паставілі перад сабой высакародную мэту - забяспечыць харчовую бяспеку праз развіццё сельскай гаспадаркі і перш за ўсё механізацыю сельскай гаспадаркі. Мы - машынабудаўнічая краіна з развітой сельскай гаспадаркай, і ў гэтых адносінах мы можам быць вам цікавыя, - сказаў кіраўнік дзяржавы. - Калі ў вас будзе інтарэс, мы можам вам значна дапамагчы ў вырашэнні вашай галоўнай задачы - забеспячэнні харчовай бяспекі Ганы".

Прэзідэнт Беларусі ў сувязі з гэтым адзначыў, што ў Гане вялікая колькасць насельніцтва - больш за 35 млн чалавек.

Аляксандр Лукашэнка таксама заявіў аб гатоўнасці развіваць супрацоўніцтва з Ганай у галіне бяспекі. "У сувязі з тым, што маем даволі развіты ваенна-тэхнічны комплекс. Мы гатовы з вамі супрацоўнічаць па падрыхтоўцы ваенных кадраў", - сказаў ён.

У сваю чаргу Беларусь таксама зацікаўлена ў таварах з Ганы. "Калі мы зможам забяспечыць вашы інтарэсы тут, у Еўропе, вы можаце абаперціся на Беларусь. Мы будзем зацікаўлены, калі вы на тэрыторыі Беларусі будзеце будаваць свае прадпрыемствы, сумесныя прадпрыемствы з беларусамі", - заявіў Прэзідэнт Беларусі.

Кіраўнік дзяржавы ў якасці прыкладу прапанаваў стварыць прадпрыемства па перапрацоўцы какава-бабоў з далейшым экспартам прадукцыі на прасторы Еўразійскага кантынента.

"Я ўпэўнены, што Ваш сённяшні візіт у якасці Кіраўніка дзяржавы ў Беларусь зможа забяспечыць той фундамент нашых адносін, які павінен быць для таго, каб узводзіць будынак больш сур'ёзных адносін", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

На перагаворах у пашыраным складзе Прэзідэнт Беларусі адзначыў, што пазітыўны вопыт кантактаў на міжнародных пляцоўках стварае спрыяльныя перадумовы і прадказальныя ўмовы для разгортвання поўнамаштабнага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. "Гатовы дзяліцца напрацаванымі кампетэнцыямі ў розных галінах прамысловасці і сельскай гаспадаркі, выкарыстоўваць усю палітру даступных фарматаў узаемадзеяння", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"Наша сіла не толькі ў экспарце прадуктаў харчавання, а ў наяўнасці поўнага цыкла кампетэнцый - ад машынабудавання і ўгнаенняў да профільнай адукацыі і аграрнай навукі. Усё гэта - да паслуг нашых партнёраў, у тым ліку ў Афрыцы", - падкрэсліў ён.

Джон Драмані Махама ў ходзе цяперашняга візіту ў Беларусь таксама пазнаёміўся з эканамічнымі магчымасцямі і прыроднай унікальнасцю Брэсцкага рэгіёна. "Упэўнены, што гісторыя гэтага гераічнага краю і сучасныя тэхналогіі прадпрыемстваў, якія тут паспяхова развіваюцца, пераканалі вас у наяўнасці рэсурсаў супрацоўніцтва паміж нашымі рэгіёнамі", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу, што Прэзідэнта Ганы суправаджае не толькі афіцыйная дэлегацыя, але і аўтарытэтныя прадстаўнікі бізнесу, а на палях візіту запланавана правядзенне беларуска-ганскага бізнес-форуму. "Разлічваем, што ён стане кропкай адліку для актыўнага прамога ўзаемадзеяння дзелавых колаў у сферах сельскай гаспадаркі і харчавання, прамысловасці і развіцця інфраструктуры, аховы здароўя і фармацэўтыкі, адукацыі, транспарту і лагістыкі", - заявіў Кіраўнік дзяржавы.

"Я запрашаю ганскіх сяброў ужо цяпер прыгледзецца да шырокага спектра машын і абсталявання, якія вырабляе Беларусь. Наша грузавая, аўтобусная, дарожна-будаўнічая, камунальная, пажарная і кар'ерная тэхніка добра зарэкамендавала сябе ў Афрыцы і будзе запатрабавана пры рэалізацыі пастаўленых кіраўніцтвам Ганы задач па паляпшэнні сацыяльна-эканамічных паказчыкаў і павышэнні ўзроўню жыцця насельніцтва", - упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар запэўніў, што задачы, якія Прэзідэнт Ганы ставіць перад краінай, у поўным аб'ёме могуць быць вырашаны з выкарыстаннем беларускіх тэхналогій і спецыялістаў. "Мы таксама гатовы абучыць гэтым тэхналогіям вашых людзей, - падкрэсліў ён. - Як я ўжо сказаў, мы для вас адкрыты. Калі ласка, вывучайце наш вопыт, калі вам нешта спатрэбіцца, мы будзем з вамі супрацоўнічаць".

"У сучасным свеце адлегласці для супрацоўніцтва не перашкода, тым больш што мы навучыліся адаптаваць лагістыку паставак у Афрыку да самых розных выклікаў - ад незаконных санкцый да ваенных канфліктаў", - падкрэсліў Прэзідэнт.

"На гэты момант тавараабарот паміж нашымі краінамі абсалютна не адпавядае патэнцыялу двухбаковага партнёрства", - упэўнены Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь і Гана настройваюць на самае цеснае ўзаемадзеянне банкі і страхавыя кампаніі дзвюх краін, якія павінны забяспечыць фінансавую інфраструктуру для гандлёвых патокаў.

"Бачым вялікі патэнцыял у сферы гандлю паслугамі. Беларускія інфармацыйныя тэхналогіі, адукацыя, медыцына даступны для нашых партнёраў без якіх-небудзь бар'ераў, палітычных або экспартных абмежаванняў", - запэўніў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь у сваю чаргу зацікаўлена ў стабільным імпарце какава-бабоў для харчовай прамысловасці Беларусі, а таксама многіх іншых ганскіх тавараў.

Кіраўнік дзяржавы дадаў, што каардынацыяй намаганняў бакоў па нарошчванні гандлёвых сувязей і эканамічнай кааперацыі зоймецца сумесны камітэт па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. "Прапаную не зацягваючы правесці першае пасяджэнне Камітэта, каб ажыццявіць усе дамоўленасці па выніках вашага візіту. Мы павінны мець канкрэтны план сумесных дзеянняў па развіцці гандлю паміж нашымі краінамі", - дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць у тым, што беларуска-ганскія перагаворы на вышэйшым узроўні - гэта пачатак вялікай дружбы і ўзаемавыгаднага эканамічнага супрацоўніцтва. "Шэраг тэм абмяркоўваўся крыху раней на двухбаковай сустрэчы. Прапаную цяпер у шырокім коле абмяняцца меркаваннямі па пытаннях, адпрацаваных нашымі дэлегацыямі", - сказаў на заканчэнне беларускі лідар.

Па выніках перагавораў у Мінску Кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў аб пачатку новай главы ў двухбаковым супрацоўніцтве Беларусі і Ганы.

"Мы адкрываем новую главу нашага супрацоўніцтва - цяпер ужо ў двухбаковым фармаце. Праведзеныя перагаворы пацвердзілі наяўнасць добрага задзелу на перспектыву ў гандлёва-эканамічнай сферы, па тэме ўмацавання харчовай бяспекі, у гуманітарных пытаннях, такіх як адукацыя, медыцына", - заявіў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнты Беларусі і Ганы настроены дынамічна развіваць узаемадзеянне па ўсіх гэтых напрамках, ставячы ў аснову эканоміку. Так, на перагаворах абмяркоўвалася ўзаемнае адкрыццё пасольстваў Ганы і Беларусі. "Прэзідэнт (Ганы. - Заўвага) на перагаворах узняў пытанне аб адкрыцці пасольстваў дзвюх краін. Мы падтрымліваем такую ініцыятыву, але вельмі хацелі б, каб наш сумесны міжурадавы камітэт (па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. - Заўвага) пачаў сваю работу. Каб у развіццё гэтай работы адпаведная работа была і пасольствам", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік беларускай дзяржавы назваў флагманскім праектам комплексную механізацыю сельскай гаспадаркі і адкрыццё мультыбрэндавага цэнтра беларускай прадукцыі ў Гане.

"Нам трэба хутчэй стварыць план нашага супрацоўніцтва, такую дарожную карту, як з іншымі афрыканскімі краінамі, па якой мы маглі б аператыўна рухацца. Падкрэсліваю: наш вялікі інтарэс - у стварэнні, як сказаў Прэзідэнт Ганы, адпаведнага хаба беларускай прадукцыі на захадзе Афрыкі", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар таксама запэўніў, што Мінск гатовы ўнесці свой уклад у забеспячэнне харчовай бяспекі Ганы: "Такі вопыт ужо ёсць, і ён сведчыць, што рэалізацыя такіх праектаў аб'ектыўна прывядзе да пашырэння партнёрства ў многіх сферах". Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што па выніках візіту і знаёмства з патэнцыялам Беларусі па вытворчасці тэхнікі і прадуктаў харчавання госці з Ганы наглядна пераканаюцца ў сур'ёзнасці намераў і прапаноў беларускага боку.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што на перагаворах узнімалася і такая тэма, як перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыі. Кіраўнік беларускай дзяржавы падкрэсліў, што гэта мае вялікі сэнс, калі ўжо створаны вытворчасці адпаведнай прадукцыі - гэта значыць, сыравіна для перапрацоўкі.

Прэзідэнт асобна спыніўся на тэме стварэння сумесных прадпрыемстваў як на тэрыторыі Беларусі, так і Ганы. "Вельмі разлічваю на плённае супрацоўніцтва. Яшчэ раз падкрэсліваю: мы гатовы не толькі пастаўляць, ствараць, вырабляць тэхніку, але і абучыць вашых людзей тым тэхналогіям, якія сёння вельмі патрэбны для Ганы. Закрытых тэм няма - і гэта не толькі сельская гаспадарка і пастаўка прамысловай прадукцыі, але і сфера ваенна-прамысловага комплексу, пра якую Прэзідэнт (Ганы. - Заўвага) гаварыў на нашых перагаворах", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Беларускі лідар звярнуў увагу, што па выніках перагавораў на вышэйшым узроўні падпісаны шэраг пагадненняў, якія істотна ўмацавалі дагаворна-прававую базу міждзяржаўнага ўзаемадзеяння Беларусі і Ганы. "Яны прызначаны актывізаваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, узаемадзеянне паміж міністэрствамі сельскай гаспадаркі, гандлёва-прамысловымі палатамі, іншымі міністэрствамі. Спросцяцца паездкі, перш за ўсё для ўладальнікаў дыпламатычных і службовых пашпартоў, каб пытанні супрацоўніцтва вырашаліся максімальна аператыўна і на агульную выгаду", - канстатаваў ён.

"Мы дасягнулі дамоўленасцей, якія ўжо ў бліжэйшы час увасобяцца ў канкрэтныя сумесныя праекты ў самых розных галінах. Не сумняваюся, эфект будзе значны і абавязкова ўзаемавыгадны", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы таксама падкрэсліў, што Беларусь падтрымлівае Прэзідэнта Ганы ў яго намаганнях па аднаўленні гістарычнай справядлівасці і прызнанні трагічных старонак сусветнай гісторыі, якія звязаны з трансатлантычным гандлем людзьмі, каланіялізмам і шматвяковым прыгнётам народаў Афрыкі. У сувязі з гэтым Кіраўнік дзяржавы выказаўся пра беларускую філасофію ў Афрыцы.

"Галоўнай філасофіяй нашага руху ў Афрыцы з'яўляецца тое, што мы не неакаланіялісты - мы ідзём да вас як сябры, - падкрэсліў ён. - Беларусь адной з першых на пляцоўцы Генасамблеі ААН далучылася да ініцыятывы Ганы, якая прызнае гандаль рабамі найцяжэйшым злачынствам супраць чалавечнасці, і стала адзінай еўрапейскай краінай - суаўтарам адпаведнай рэзалюцыі".

"Мы ведаем, што нацызм - крайняя форма каланіялізму, таму голас і падтрымка Беларусі заўсёды будуць на баку Ганы і іншых афрыканскіх краін", - запэўніў Кіраўнік беларускай дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка дадаў, што да нядаўняга часу ўзаемадзеянне Беларусі і Ганы адбывалася ў асноўным у рамках міжнароднага парадку дня. "Пазіцыі Мінска і Акры традыцыйна блізкія ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Руху недалучэння. Так, мы разам працуем над фарміраваннем больш справядлівага шматпалярнага светаўладкавання. Пункты гледжання нашых краін абсалютна супадаюць", - заявіў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што візіт Прэзідэнта Ганы ў Беларусь стане пачаткам вялікай дружбы і плённага эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін. Аляксандр Лукашэнка таксама падзякаваў Джону Драмані Махаму за запрашэнне ў госці да сябе на ферму. "Дзякую Вам за тое, што запрасілі мяне наведаць вашу цудоўную краіну і пабываць у Вас дома, на ферме. Думаю, што нам будзе пра што там пагаварыць", - звярнуўся беларускі лідар да ганскага калегі.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што да гэтага моманту беларускія спецыялісты і кіраўнікі міністэрстваў наведаюць Гану, каб унесці канкрэтныя прапановы па падпісанні не толькі мемарандумаў, але і кантрактаў аб супрацоўніцтве прадпрыемстваў дзвюх краін.

Беларускі лідар назваў плённымі праведзеныя перагаворы з Джонам Драмані Махамам і адзначыў, што гэты візіт - першы на вышэйшым узроўні ў гісторыі беларуска-ганскіх адносін, якім 5 чэрвеня споўнілася 34 гады. Аляксандр Лукашэнка таксама падзякаваў свайму калегу за шчыры і канструктыўны падыход.

Прэзідэнт пажадаў поспехаў у рабоце спецыялістаў Беларусі і Ганы: "Яшчэ раз падкрэсліваю, усё будзе залежаць ад вашага жадання (ганскага боку. - Заўвага) і імкнення наладзіць супрацоўніцтва з нашай краінай. Мы свой шлях пройдзем даволі хутка і эфектыўна, таму што мы людзі абавязковыя".

У сваю чаргу Прэзідэнт Ганы Джон Драмані Махама ў ходзе перагавораў і па іх выніках таксама зрабіў шэраг заяў. Ён пацвердзіў, што Гана разлічвае на сапраўды стратэгічнае партнёрства з Беларуссю і гатова паглыбляць эканамічнае ўзаемадзеянне па шэрагу напрамкаў. У прыватнасці, ёсць планы па супрацоўніцтве ў горназдабыўным сектары, энергетыцы, прамысловасці, фармацэўтыцы, гуманітарнай сферы. У хуткім часе, напрыклад, плануецца візіт дэлегацыі БЕЛАЗа для абмеркавання магчымых сумесных крокаў.

Але прыярытэтным пытаннем застаецца сельская гаспадарка. "З патэнцыялам Ганы і вопытам, ведамі, якія ёсць у Рэспублікі Беларусь, мы зможам ажыццявіць не толькі харчовую бяспеку Ганы, але і выйсці на ўзаемавыгадныя вынікі супрацоўніцтва для абедзвюх краін", - перакананы Кіраўнік дзяржавы.

"Мы плануем не толькі нарасціць вытворчасць прадуктаў харчавання, але і развіваць сучасны сектар, пабудаваны на сучасных тэхналогіях. Для дасягнення гэтых мэт мы шукаем магчымасці для супрацоўніцтва і бачым іх у Беларусі", - заявіў лідар Ганы.

Беларусь, паводле яго слоў, карыстаецца выдатнай рэпутацыяй у галіне механізацыі сельскай гаспадаркі, вытворчасці сельгастэхнікі і ў цэлым па ўзроўні ведаў, даследаванняў у АПК. "Мы разлічваем на фарміраванне сапраўды стратэгічнага партнёрства, у рамках якога будуць працаваць і перадача вопыту, тэхналогій і інвестыцый", - падкрэсліў Джон Драмані Махама.

Ён расказаў, што асабіста меў магчымасць ацаніць якасць беларускай тэхнікі. "Я паглядзеў беларускія трактары і зразумеў, што гэта адна з самых надзейных тэхнік у свеце. Такі трактар ёсць і ў мяне, таму існуе магчымасць асабіста пераканацца, наколькі высокай якасці сельскагаспадарчае абсталяванне вырабляецца ў Беларусі", - сказаў Прэзідэнт Ганы.

На яго думку, існуючы патэнцыял супрацоўніцтва і ўзаемнага тавараабароту яшчэ не раскрыты ў поўнай меры і цяперашні візіт дасць магчымасць гэта змяніць. А вынікамі перагавораў стануць не толькі падпісаныя дакументы, але і канкрэтныя дзеянні.

Джон Драмані Махама звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць супрацоўніцтва на фоне геапалітычных і эканамічных выклікаў сучаснага свету - цяжкасцей у забеспячэнні харчовай бяспекі для многіх краін, праблем змянення клімату, ваенных канфліктаў.

"У такой абстаноўцы выбудоўванне роўных партнёрскіх узаемапаважлівых адносін вельмі важна. Мы гатовы выбудоўваць такія адносіны з Беларуссю па ўсіх галінах прамысловасці і эканомікі, - падкрэсліў ён. - Мы, прадстаўляючы Глабальны Поўдзень, будзем рады выбудоўваць такія адносіны з усімі краінамі, якія гатовы пабудаваць больш збалансаваны і інклюзіўны сусветны парадак".

Сустрэча з Прэзідэнтам Беларусі адлюстроўвае гэту філасофію, дадаў лідар Ганы. "Мы падзяляем думку, што трэба працаваць над дасягненнем агульнага працвітання", - растлумачыў ён.

Джон Драмані Махама падзякаваў беларускаму боку за запрашэнне наведаць Беларусь і за аказаную гасціннасць. Ён адзначыў, што да правядзення афіцыйных перагавораў дэлегацыя пабывала ў Брэсцкай вобласці і наведала Брэсцкую крэпасць. "Я вывучаў гісторыю ва ўніверсітэце, выкладаў гісторыю ў школе. Таму мой візіт у Брэсцкую крэпасць быў вельмі цікавым. Я быў уражаны. Раней я чытаў аб гэтым у падручніках гісторыі. Для мяне гэта была магчымасць убачыць на свае вочы крэпасць, якую людзі гераічна абаранялі", - сказаў Прэзідэнт Ганы.

У прысутнасці лідараў краін пасля завяршэння перагавораў быў падпісаны пакет дакументаў, якія пашырылі і ўмацавалі двухбаковую дагаворна-прававую базу ў розных сферах.

Беларусь і Гана заключылі пагадненне аб стварэнні сумеснага камітэта па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.

Заключана таксама міжурадавае пагадненне аб бязвізавых паездках па дыпламатычных і службовых пашпартах.

Профільныя ведамствы дзвюх краін падпісалі мемарандум па пытаннях супрацоўніцтва ў сферы сельскай гаспадаркі.

Акрамя таго, заключана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Беларускай гандлёва-прамысловай палатай і Ганскай нацыянальнай гандлёва-прамысловай палатай.