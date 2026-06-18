Падпісаны законы аб ратыфікацыі міжнародных дагавораў з М'янмай, Інданезіяй і па лініі ШАС

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў законы аб ратыфікацыі трох міжнародных дагавораў - з М'янмай і Інданезіяй, а таксама ў рамках членства ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.

    Падпісаны Закон аб ратыфікацыі міжурадавага пагаднення Беларусі і М'янмы аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах. У мэтах выяўлення, стрымання і расследавання мытных правапарушэнняў пагадненнем вызначаюцца парадак узаемадзеяння і формы аказання ўзаемнай дапамогі мытнымі органамі дзвюх краін.

    Прэзідэнт таксама падпісаў Закон аб ратыфікацыі пагаднення паміж Беларуссю і Інданезіяй аб узаемнай абароне сакрэтнай інфармацыі. Гэты міжнародны дагавор вызначае парадак абыходжання з такой інфармацыяй, меры яе абароны, а таксама кампетэнтныя органы, адказныя за рэалізацыю пагаднення.

    Акрамя таго, падпісаны Закон аб ратыфікацыі пратакола аб унясенні змянення ў пагадненне аб парадку фарміравання і выканання бюджэту ШАС ад 1 снежня 2017 года. Міжнародным дагаворам замацоўваецца магчымасць выплаты ўзносаў у бюджэт ШАС дзяржавамі - членамі арганізацыі не толькі ў доларах ЗША, але і ў іншых валютах.

    Чытайце таксама

    Усе падзеі
    • 12
    • 4:29
    Сустрэча з намеснікам Старшыні Кітайскай Народнай Рэспублікі Хань Чжэнам
    • 6
    • 5:41
    Сустрэча з генеральным дырэктарам Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый Цюй Дун'юем
    • 7
    • 5:35
    Сустрэча са старшынёй Партыі сацыялістаў Рэспублікі Малдова Ігарам Дадонам