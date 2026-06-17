Падпісаны Указ аб стымуляванні рабатызацыі

У Беларусі ствараюцца ўмовы для паскоранага развіцця сферы робататэхнікі. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 чэрвеня падпісаў Указ № 198 "Аб стымуляванні рабатызацыі".

Дакумент прыняты ў мэтах рэалізацыі адпаведных задач Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2026-2030 гады, якая была зацверджана рашэннем VII Усебеларускага народнага сходу. Праграма прадугледжвае неабходнасць забяспечыць да 2030 года шчыльнасць рабатызацыі ў апрацоўчай прамысловасці на ўзроўні не менш як 100 адзінак на 10 тыс. работнікаў.

Вырашэнне задачы па рабатызацыі эканомікі будзе ажыццяўляцца па двух напрамках. Першы - актывізацыя ўкаранення робатаў шляхам стварэння максімальна выгадных умоў для іх канечных спажыўцоў. Другі - развіццё ўласнай вытворчасці робатаў і іх інжынірынгу.

У мэтах стымулявання гэтых напрамкаў Указам прадастаўляюцца льготы і прэферэнцыі спажыўцам і вытворцам робатаў, а таксама вытворча-інжынірынгавым арганізацыям, якія забяспечваюць іх укараненне і інтэграцыю.

Для спажыўцоў робатаў прадугледжана: зніжэнне падаткаабкладаемай базы за кошт магчымасці ўлічыць для разліку падатку на прыбытак амартызацыю з каэфіцыентам 1,5; вызваленне робатаў ад увазнога ПДВ; поўны вылік ПДВ у выпадку набыцця робатаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (вяртанне на працягу 30 дзён).

Для вытворцаў і інжынірынгавых кампаній: вызваленне робатаў і іх кампанентаў ад увазнога ПДВ, а таксама прадастаўленне рэзідэнтам Парка высокіх тэхналогій права на рэалізацыю кампанентаў робатаў для гарантыйнага і постгарантыйнага абслугоўвання, здачу ў арэнду вырабленых імі робатаў. Гэта дасць магчымасць трансфармаваць бізнес-мадэль і перайсці ад разавага продажу робатаў да комплекснага кіравання прадуктам. Уключаючы такія этапы, як перадпраектны аналіз, распрацоўка, доўгатэрміновае абслугоўванне, сістэмная інтэграцыя і дыстрыбуцыя.

Рабатызацыя вытворчасці - сусветная практыка. Яна павышае канкурэнтаздольнасць прадукцыі за кошт зніжэння сабекошту вытворчасці і павышэння якасці прадукцыі. Прыняцце Указа забяспечыць больш дынамічнае развіццё галіны.