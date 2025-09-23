Даклад Прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандра Турчына

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 верасня прыняў з дакладам Прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына.

"Перад размовай з Вамі запрасіў інфармацыю аб "касяках" Урада. ВУП - 101,6 (тэмп росту. - Заўвага), але прасядаюць галоўныя галіны. І мяне што здзіўляе: я вам даручыў заняцца непасрэдна прамысловасцю. Няхай па сельскай гаспадарцы - вы, магчыма, перасегняце месяц. Ураджайнасць вышэй і гэтак далей. Па 9 месяцах палічым - паглядзім. Але тым не менш у нас адставанне і па сельскай гаспадарцы. Няхай там доля працэнта. Але адставанне і па прамысловасці. Прамысловасць - ваша пытанне. Пытанне нумар адзін. Арганізоўвайце, напружвайце, прадавайце. Таму што экспарт у нас, што больш за ўсё напружвае, прасеў на 2,5%", - сказаў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Турчын удакладніў, што зніжэнне экспарту датычыцца тавараў, але разам з паслугамі тэмп росту экспарту ў бягучым годзе складае 101,2%.

"Але і тавары трэба падцягваць. Таму што тавары - гэта людзі. Гэта працоўныя калектывы, заработная плата", - заўважыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што запасы на складах выраслі на Br2,5 млрд. Наконт гэтага Прэм'ер-міністр далажыў, што пачалося ўжо іх зніжэнне.

"Дай бог, калі мы выйдзем па выніку года", - адрэагаваў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама згадаў той факт, што на складах пакуль яшчэ застаюцца вялікія аб'ёмы вырабленага сметанковага масла: "Вы пакуль вырабляеце столькі, колькі прадаяце. А тыя (тыя аб'ёмы, якія не змаглі прадаць раней. - Заўвага) запасы як былі, так яны і засталіся".

Прэм'ер-міністр прызнаў праблему, адзначыўшы, што 30 тыс. т гэтага прадукту ляжыць на складах.

Пры гэтым, заўважыў Кіраўнік дзяржавы, у свеце гатовы купіць гэта масла. "У той жа час я размаўляю з высокапастаўленымі кітайцамі ў Кітаі, калі на прыёме быў. "Мы ў вас купім усё, што можна". Я гавару: "Па якой цане?" "Па сусветных цэнах", - прывёў ён прыклад.

"Дык трэба паглядзець вакол. Гэта ж нікуды не варта - у свеце народ галадае, а мы не ўсё можам прадаць. Ну калі масла не купляюць, ну дык менш трэба яго вырабляць проста", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт таксама ўказаў, што аб'ёмы вытворчасці свініны ў Беларусі аднаўляюцца недастатковымі тэмпамі. "Па свініне калі мы выраўнуемся?" - спытаў ён.

"Ужо з верасня пачалося запаўненне жывёла-месцаў. Па Мінскай вобласці ўжо гатовы (далажыць. - Заўвага) - 136% за верасень будзе рост вытворчасці свініны", - сказаў Аляксандр Турчын.

"Гэта ўсё зразумела. Трэба віцэ-прэм'ера, які адказвае за сельскую гаспадарку, - Шулейку - узяць на жорсткі кантроль. Пакуль выніку яго дзейнасці я не бачу. А гэта яго пытанне - у вытворчасці кантроль (ён павінен бачыць) і асабліва продажы - экспарт. Віцэ-прэм'ер за гэта адказвае", - падкрэсліў беларускі лідар.

"Ну і, як звычайна, дрэваапрацоўка і лёгкая прамысловасць", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка, гаворачы пра недапрацоўкі па галінах.

"Я разумею. Гэта "касякі" выбралі. Ёсць і станоўчае. У гэты цяжкі час нялёгка працаваць. Але тым не менш", - сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка даручыў сфарміраваць у Нацбанку групу, якая будзе аналізаваць сітуацыю ў эканоміцы.

"Хачу, каб Вы ведалі, каб не было тут ніякай рэўнасці. Я папрасіў былога Прэм'ера (былых жа не бывае) - малады чалавек, адукаваны, вопытны, каб ён (гаворка пра Рамана Галоўчанку, які цяпер узначальвае Нацбанк. - Заўвага) стварыў групу ў сябе ў Нацыянальным банку. А такія людзі ёсць у Нацыянальным банку - разумныя, вопытныя, якія ведаюць эканоміку. І каб яны дапамагалі паралельна з Камітэтам дзяржкантролю. Таму што не зусім функцыя Камітэта дзяржкантролю, ведаеш, чым ён павінен займацца. Каб яны мяне інфармавалі і аналізавалі сітуацыю ў эканоміцы. А па грашах жа відаць усё. Ты ж эканаміст, разумееш", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"Таму без усялякіх крыўд. Я Галоўчанку папрасіў: "Сфарміруй мне такую групу ў Нацыянальным банку, ты яе кіраўнік і аб'ектыўна мне павінен аналізаваць і дакладваць. Таму што маё ўражанне - гэта адно. А тое - спецыялісты. Гэта, вядома, не закрытая будзе інфармацыя. Прэм'ер павінен яе бачыць і будзе бачыць", - дадаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка, прымаючы з дакладам Прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына, закрануў пытанне ўзаемадзеяння з Казахстанам у авіяцыйнай сферы, у прыватнасці, пералёт праз Беларусь прыватных авіякампаній з Казахстана.

"Нашы самалёты там не абслугоўваюцца, не запраўляюцца. Расійскія, такія ж самыя, яны запраўляюць і абслугоўваюць, беларускія - не, - заўважыў Прэзідэнт. - Трэба выпраўляць сітуацыю. Вось цяпер на асаблівы кантроль пытанне паставілі".

У існуючай сітуацыі ў Беларусі павінны быць дакладныя прыярытэты, упэўнены Кіраўнік дзяржавы. "Нам трэба захоўваць свае інтарэсы, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Калі яны супадаюць з іншымі краінамі, добра. Не супадаюць - шукаем кампраміс. Гэта значыць па-чалавечы. Таму што Казахстан нам не чужая краіна. Гэта краіна, з якой мы ў ЕАЭС. Мы заўсёды мелі добрыя адносіны з Казахстанам. Псаваць гэтыя адносіны не трэба. Але інтарэс трэба захоўваць".