Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка раніцай 17 чэрвеня, пасля губернатара Мінскай вобласці, заслухаў даклад старшыні Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта Анатоля Ісачанкі.

Кіраўніку дзяржавы даложана аб дынаміцы ў сферы прамысловасці, сітуацыі на буйных валаўтваральных прадпрыемствах. У цэнтры ўвагі таксама была тэматыка рэгіянальнага развіцця, паказчыкі работы ў сельскай гаспадарцы, асобныя кадравыя пытанні.

Прэзідэнт удзяліў асаблівую ўвагу і падрабязна цікавіўся перспектывамі развіцця ААТ "Магілёўхімвалакно" і праектамі, што прапануюцца ў гэтай частцы. Кіраўніцтву вобласці сумесна з урадам даручана дэталёва прапрацаваць гэтыя пытанні. Адпаведная тэма будзе разгледжана ў час бліжэйшай рабочай паездкі Кіраўніка дзяржавы ў Магілёў.

Аляксандр Лукашэнка таксама ўдзяліў пільную ўвагу бягучай абстаноўцы і перспектыўным пытанням у функцыянаванні ААТ "Белшына". Як далажыў Анатоль Ісачанка, прадпрыемства ў цэлым працуе стабільна, але ёсць пэўныя праблемы са збытам. У гэтых адносінах вядзецца планамерная работа над павышэннем якасці і зніжэннем сабекошту прадукцыі.

Старшыня аблвыканкама падрабязна далажыў аб стане спраў у Шклоўскім раёне, як прыкладзе і для іншых раёнаў Беларусі. У раёне рэалізуецца праект па аднаўленні аграсэрвісу, раённай базы па захоўванні мінеральных угнаенняў. Гэтыя два аб'екты практычна гатовы. Гэтай восенню на базе аграсэрвісу ў Шклове плануецца правесці рэспубліканскую нараду з удзелам Прэзідэнта. Анатоль Ісачанка запэўніў, што Шклоўскі раён мае ўсё, што неабходна, каб стаць базавым прыкладам для іншых рэгіёнаў.

У ходзе даклада разглядалася і сітуацыя ў АПК Магілёўскай вобласці. Асаблівая ўвага ўдзелена ходу нарыхтоўкі кармоў, разлікам на ўраджай, рабоце механізаваных атрадаў.

Прэзідэнт праінфармаваны аб бягучым становішчы ў сельскай гаспадарцы. Нарыхтоўка кармоў - першы ўкос траў - ідзе поўным ходам, пасля чаго раёны вобласці аператыўна пачнуць і другі ўкос. Асобная тэма - работа механізаваных атрадаў, створаных па даручэнні Кіраўніка дзяржавы. Анатоль Ісачанка далажыў, што такі падыход сябе нядрэнна зарэкамендаваў.

У цэлым па вобласці таксама вядзецца работа па аднаўленні арганізацый сельгасхіміі, а на іх базе ствараюцца атрады па ўнясенні ўгнаенняў і сродкаў хімаховы. Гэтыя меры таксама даюць станоўчы вынік.

Ішла размова і аб перспектывах Дрыбінскага раёна. У бліжэйшы час Прэзідэнт пабудзе на месцы, разгледзіць прапановы і прыме рашэнне па пытанні ўзбуйнення раёна.