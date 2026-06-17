Даклад старшыні Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта Анатоля Ісачанкі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка раніцай 17 чэрвеня, пасля губернатара Мінскай вобласці, заслухаў даклад старшыні Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта Анатоля Ісачанкі.
Кіраўніку дзяржавы даложана аб дынаміцы ў сферы прамысловасці, сітуацыі на буйных валаўтваральных прадпрыемствах. У цэнтры ўвагі таксама была тэматыка рэгіянальнага развіцця, паказчыкі работы ў сельскай гаспадарцы, асобныя кадравыя пытанні.
Прэзідэнт удзяліў асаблівую ўвагу і падрабязна цікавіўся перспектывамі развіцця ААТ "Магілёўхімвалакно" і праектамі, што прапануюцца ў гэтай частцы. Кіраўніцтву вобласці сумесна з урадам даручана дэталёва прапрацаваць гэтыя пытанні. Адпаведная тэма будзе разгледжана ў час бліжэйшай рабочай паездкі Кіраўніка дзяржавы ў Магілёў.
Аляксандр Лукашэнка таксама ўдзяліў пільную ўвагу бягучай абстаноўцы і перспектыўным пытанням у функцыянаванні ААТ "Белшына". Як далажыў Анатоль Ісачанка, прадпрыемства ў цэлым працуе стабільна, але ёсць пэўныя праблемы са збытам. У гэтых адносінах вядзецца планамерная работа над павышэннем якасці і зніжэннем сабекошту прадукцыі.
Старшыня аблвыканкама падрабязна далажыў аб стане спраў у Шклоўскім раёне, як прыкладзе і для іншых раёнаў Беларусі. У раёне рэалізуецца праект па аднаўленні аграсэрвісу, раённай базы па захоўванні мінеральных угнаенняў. Гэтыя два аб'екты практычна гатовы. Гэтай восенню на базе аграсэрвісу ў Шклове плануецца правесці рэспубліканскую нараду з удзелам Прэзідэнта. Анатоль Ісачанка запэўніў, што Шклоўскі раён мае ўсё, што неабходна, каб стаць базавым прыкладам для іншых рэгіёнаў.
У ходзе даклада разглядалася і сітуацыя ў АПК Магілёўскай вобласці. Асаблівая ўвага ўдзелена ходу нарыхтоўкі кармоў, разлікам на ўраджай, рабоце механізаваных атрадаў.
Прэзідэнт праінфармаваны аб бягучым становішчы ў сельскай гаспадарцы. Нарыхтоўка кармоў - першы ўкос траў - ідзе поўным ходам, пасля чаго раёны вобласці аператыўна пачнуць і другі ўкос. Асобная тэма - работа механізаваных атрадаў, створаных па даручэнні Кіраўніка дзяржавы. Анатоль Ісачанка далажыў, што такі падыход сябе нядрэнна зарэкамендаваў.
У цэлым па вобласці таксама вядзецца работа па аднаўленні арганізацый сельгасхіміі, а на іх базе ствараюцца атрады па ўнясенні ўгнаенняў і сродкаў хімаховы. Гэтыя меры таксама даюць станоўчы вынік.
Ішла размова і аб перспектывах Дрыбінскага раёна. У бліжэйшы час Прэзідэнт пабудзе на месцы, разгледзіць прапановы і прыме рашэнне па пытанні ўзбуйнення раёна.