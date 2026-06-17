Даклад старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Аляксея Кушнарэнкі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 17 чэрвеня заслухаў даклад старшыні Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Аляксея Кушнарэнкі.
Кіраўніку дзяржавы даложана аб сітуацыі ў сферы АПК, сацыяльна-эканамічным развіцці рэгіёна, а таксама аб падрыхтоўцы да правядзення XIII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі.
Асноўнай тэмай даклада стала сітуацыя ў сельскай гаспадарцы - тэмпы нарыхтоўкі кармоў і абстаноўка на палях, работа па забеспячэнні захаванасці жывёлы, будаўніцтва сучасных МТК і прафілакторыяў для цялят, аб'ёмы вытворчасці прадукцыі. Цікавасць Аляксандра Лукашэнкі ў гэтых пытаннях да цэнтральнага рэгіёна не выпадковая - вобласць традыцыйна займае вядучае месца ў краіне па аб'ёмах сельгасвытворчасці.
Аляксандра Лукашэнку дэталёва цікавіла, як ідзе працэс нарыхтоўкі кармоў. Першы ўкос траў завершаны, у больш паўднёвых раёнах пачалі ўжо другі. Як далажыў губернатар, акцэнт у большай ступені не на тэмпах, а на якасці закладкі кармоў.
Асаблівую ўвагу Кіраўнік дзяржавы звярнуў на будаўніцтва прафілакторыяў. У бліжэйшыя месяцы ў вобласці плануецца ўзвесці 111 такіх аб'ектаў, работы вядуцца з апярэджаннем тэрмінаў. Упэўнена прыбаўляюць і па іншых напрамках. У прыватнасці, агульны рост вытворчасці сельгаспрадукцыі з пачатку года склаў амаль 7%.
Што датычыцца сітуацыі на палях, разлікі на ўраджай у Мінскай вобласці на гэты момант аптымістычныя. Рэгіён разлічвае атрымаць не менш збожжа, чым у мінулым годзе, але ставіць перад сабой і больш амбіцыйную мэту - выйсці на ўзровень 3 млн тон.
У частцы сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёна кіраўніку дзяржавы даложана, што адным з драйвераў росту выступае якраз сфера АПК. Дадатная дынаміка таксама ў прамысловасці, экспарце тавараў і паслуг, растуць грузаабарот, аптовы і рознічны гандаль, ёсць тэндэнцыя да зніжэння ўзроўню складскіх запасаў. Важны напрамак работы - прыцягненне інвестыцый у рэгіянальныя праекты і сферу турыстычных паслуг. Усё гэта накіравана на стварэнне новых рабочых месцаў і якасных кропак росту ў эканоміцы.
Ужо на наступным тыдні Мінская вобласць разам са сталіцай будзе прымаць мерапрыемствы XIII Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Падрыхтоўку да гэтай падзеі Аляксандр Лукашэнка трымае на асабістым кантролі. Аляксей Кушнарэнка запэўніў Кіраўніка дзяржавы, што вобласць да правядзення форуму гатова і мае намер поўнасцю скарыстацца прадастаўленай магчымасцю для дэманстрацыі свайго патэнцыялу ў самых розных сферах.