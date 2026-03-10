Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 10 сакавіка прыняў даклад па пытаннях бягучай дзейнасці Нацыянальнага банка ў кантэксце задач эканамічнага развіцця краіны.

Акрамя Старшыні Праўлення Нацбанка Рамана Галоўчанкі, у ліку ўдзельнікаў мерапрыемства былі Прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын, Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў і першы намеснік Старшыні Праўлення Нацбанка Аляксандр Ягораў. Варта таксама адзначыць, што 10 сакавіка споўніўся роўна год з моманту назначэння Рамана Галоўчанкі Старшынёй Праўлення Нацбанка. Да гэтага ён узначальваў Урад.

"Калі гаварыць проста, пры змене Прэм'ер-міністра і асобных членаў Урада хацелася б не страціць тыя пытанні, якія важны для развіцця нашай краіны. Таму гэта тэма для нашай сустрэчы навеяна маімі размовамі з Раманам Аляксандравічам, які нагадаў, што ёсць вельмі важныя пытанні, якія трэба трымаць у полі зроку. Якія, у сваю чаргу, некалі былі даручаны для кантролю Раману Аляксандравічу", - сказаў Прэзідэнт.

"Давайце абмяркуем, асабліва гэтыя пытанні, якія датычацца вырашэння ў бліжэйшы час. І яны знаходзяцца, калі можна сказаць, па-за контурам Беларусі, за межамі Беларусі. Перш за ўсё гэта Блізкі Усход, наогул Усход, Афрыка, Азія. Тыя краіны, куды мы павінны ісці, рэалізуючы нашу прадукцыю і ствараючы сумесныя прадпрыемствы. І тыя краіны, якія гатовы інвесціраваць у Беларусь", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ў якасці прыкладу згадаў такія краіны, як Аман і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, якія бачаць у супрацоўніцтве з Беларуссю свае інтарэсы і пры гэтым валодаюць рэсурсамі для іх рэалізацыі. "Мне Урад нагадвае аб тым, што мы дамаўляліся перш за ўсё ў Амане рэалізаваць вытворчасць мінеральных угнаенняў. Гэта для нас вельмі важна, асабліва сульфат калію. Мае візіты апошнія ў Алжыр і іншыя краіны сведчаць аб тым, што ў нас там ёсць салідныя інтарэсы. Асабліва ў Алжыры. Гэта датычыцца вытворчасці змешаных угнаенняў. Мы гатовы ў гэтым напрамку працаваць", - сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Раман Галоўчанка нагадаў яму і аб тэме вытворчасці арганічных угнаенняў, акрамя мінеральных. І ў тым ліку торфу. "Гэта пытанне разгледзім", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў Беларусі ёсць палі, якія размешчаны на ўзгорках і прадстаўлены пясчанымі глебамі. У сувязі з гэтым Кіраўнік дзяржавы прапанаваў эксперымент, які можа павысіць якасць гэтых палёў. Размова ідзе аб тым, каб паспрабаваць змяшаць арганічныя ўгнаенні з торфам і адходамі калійнай солі. Такі крок можа павысіць урадлівасць непрыдатных для сельскай гаспадаркі зямель.

"Я нават падумаў: а што калі ўзяць пласт адходаў ад калійнай солі, пласт пакласці арганікі, пласт торфу, усё гэта перамяшаць - што атрымаецца? Напэўна, горш не будзе. Там жа ўсё ж такі частка ўгнаенняў калійных застаецца. Заараць іх, а следам унесці торф і арганічныя ўгнаенні, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Тое, што будзе лепш для глебы, - гэта дакладна. Але наколькі гэта эканамічна абгрунтавана, трэба паэксперыментаваць. Я гатовы паназіраць. Трэба паглядзець якое-небудзь "беднае" поле і паспрабаваць на нейкім участку. А можа, мы вырашым праблему з адваламі вакол Салігорска".

Прэзідэнт, гаворачы пра тарфяныя ўгнаенні, прывёў у прыклад Кітайскую Народную Рэспубліку, якая закупляе торф у Беларусі і выкарыстоўвае яго для ўгнаення дрэннай глебы: "Вязуць за тысячы кіламетраў... Яны разумеюць, што гэта акупіцца".

У час даклада Прэзідэнт звярнуў увагу, што ў Нацыянальным банку шмат спецыялістаў, якія разбіраюцца не толькі непасрэдна ў банкаўскай сферы, але і ў многіх іншых галінах. Таму іх патэнцыял неабходна задзейнічаць: "Кажуць, што ў банку ў нас спецыялістаў дастаткова перадавых. І яны гатовы ствараць цэнтры апрацоўкі даных. Прынамсі, кантраляваць, як гэты працэс ідзе. Шэраг іншых праектаў. Я чалавек у гэтых адносінах, можна сказаць, прагны. Я не хацеў бы страціць спецыялістаў Нацыянальнага банка, якія ў нас напаўсілы задзейнічаны. І не таму, што яны не хочуць працаваць. Яны могуць".

Кіраўнік дзяржавы ў гэтым плане згадаў Аляксандра Ягорава, які, напрыклад, курыруе работу з Нікарагуа. У сваю чаргу Раман Галоўчанка мае вопыт работы з арабскім Усходам. Больш таго, ён мае вялікія кампетэнцыі пасля работы на пасадзе Прэм'ер-міністра.

"Трэба не страціць нам Нацыянальны банк, каб у гэты няпросты час яны дапамаглі нам перш за ўсё ў эканоміцы і фінансах. Яшчэ раз хачу папярэдзіць, каб у нас не было тут нейкіх непаразуменняў. Вырашэнне пытанняў за намі. Вырашаць будзем усе разам, усе гэта добра разумеюць. Калі што, то я за здаровую канкурэнцыю - хто лепш і якасней можа прапанаваць нейкую тэму і вырашыць тое ці іншае пытанне, акрамя асноўных сваіх абавязкаў", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт таксама прапанаваў абмеркаваць даўгавыя абавязацельствы. "Зразумела, што на нас вісяць пэўныя крэдыты, якія мы бралі. Нам трэба з гэтай тэмай таксама вызначацца істотна", - сказаў ён.