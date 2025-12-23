Даклад Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыя Крутога
Адбыўся даклад Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрыя Крутога.
Асноўнай тэмай даклада Кіраўніку дзяржавы сталі кадравыя пытанні.
Абмяркоўваўся таксама графік работы Прэзідэнта на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву. Графік, як было адзначана, напружаны і па запатрабаванні Аляксандра Лукашэнкі павінен быць максімальна вывераным.
Асобнае пытанне - дапрацоўка важнейшых праектаў дакументаў на наступны год. Прэзідэнту было даложана аб падыходах да фарміравання рэспубліканскага бюджэту і дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2026 год.
Прэзідэнту таксама даложана, што ў развіццё праведзенай вялікай нарады ў Віцебскай вобласці складзены і запушчаны ў работу пратакол даручэнняў. Асобная ўвага была звернута на работу па навядзенні парадку на жывёлагадоўчых аб'ектах і мехдварах, а таксама закупку ўгнаенняў пад веснавую палявую сяўбу. Кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта даручана забяспечыць арганізацыю і кантроль па ўсіх асноўных напрамках і задачах, пастаўленых на нарадзе, маштабаўшы гэтыя працэсы на ўсю краіну ў цэлым.