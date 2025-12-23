Прыняцце кадравых рашэнняў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 снежня прыняў кадравыя рашэнні.

Кіраўнік дзяржавы назначыў:

Дзмітрыя Гару - Генеральным пракурорам Рэспублікі Беларусь;

Канстанціна Бычака - Старшынёй Следчага камітэта Беларусі.

"Пракуратура, не закранаючы тут пералік тваіх задач, пра якія мне фармальна тут напісалі ў Адміністрацыі Прэзідэнта (я гэта і сам ведаю), павінна быць сапраўдным штабам. І не толькі па барацьбе з карупцыяй. Пракуратура павінна на сябе ўзяць шэраг паўнамоцтваў, якія цяпер ускладзены або нейкім чынам (жыццё так склалася) перанесены на апарат Савета Бяспекі. Ты гэта павінен бачыць знізу. Я гэта бачу. Што часам мы забывалі аб Генеральным пракуроры, аб пракуратуры. Хоць Андрэй Іванавіч (былы Генпракурор Андрэй Швед. - Заўвага) - паколькі не стаў бы ён займаць пасаду Старшыні Вярхоўнага Суда - ён такі патрыятычны чалавек і нямала зрабіў у Генеральнай пракуратуры для таго, каб яна працавала інтэнсіўна", - сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да новага Генеральнага пракурора.

У ліку іншых задач, якія стаяць перад органамі пракуратуры, Аляксандр Лукашэнка назваў задачу ў сферы расследавання фактаў генацыду беларускага народа. У гэтым напрамку за апошнія гады ўжо шмат зроблена. "Мы ўжо столькі выявілі фактаў, што цяжка знайсці нешта дадаткова. Але ў выніку мы павінны ім (адказным за генацыд. - Заўвага) прад'явіць рахунак. Заплацяць, не заплацяць, але яны павінны ведаць, што яны вінныя нам. І не тое, што мы палічылі сёння ў доларах, калі долар ужо абясцэньваецца шалёнымі тэмпамі. Нікому ён ужо сёння не патрэбны... Ну, заўтра дакладна не патрэбны будзе. Яны павінны разумець, што яны разбурылі рэспубліку", - сказаў Прэзідэнт.

"Таму тут нам трэба закругляцца і паказваць як мае быць усе гэтыя злачынствы нацыстаў. Гэта актуальна сёння, вельмі актуальна. Угадалі мы. На фоне той палітыкі, якую Захад праводзіць. Перш за ўсё, еўрапейскія дзяржавы", - дадаў беларускі лідар.

Вельмі сур'ёзную ўвагу Кіраўнік дзяржавы даручыў удзяліць спыненню карупцыйных правапарушэнняў. "Вам тут з Канстанцінам Фёдаравічам (Канстанцін Бычак, назначаны ў гэты ж дзень Старшынёй Следчага камітэта. - Заўвага) давядзецца працаваць разам. Вельмі сур'ёзна", - падкрэсліў беларускі лідар.

"Гэта (карупцыя. - Заўвага) недапушчальна. Я ўжо гаварыў. Па вялікім рахунку, калі мы не будзем стрымліваць гэтыя карупцыйныя накіраванасці, мы прыйдзем да вайны. Заўсёды так бывае. Асабліва ў нас - славян. Мы - такі род, які не церпіць несправядлівасці. А карупцыя - гэта страшэнная несправядлівасць", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы даручыў не выпускаць з-пад увагі рэалізацыю ў краіне сапраўдных правоў чалавека.

"Органы пракуратуры прызначаны для кантролю за аднастайным і дакладным выкананнем законаў у нашай краіне. Гэта трэба бачыць. Мы крыху зацягалі тэзіс аб правах чалавека. Не мы ў гэтым вінаватыя. Але сапраўдныя правы чалавека… Вы павінны кантраляваць, каб гэта ўсё ажыццяўлялася ў Беларусі. Права на працу, заработную плату. Права на справядлівасць кожны чалавек мае ў нас", - даручыў Прэзідэнт.

"Таму, зыходзячы з жыцця і нашага заканадаўства, трэба бачыць сапраўдныя правы нашых беларусаў. І не толькі беларусаў, але і тых людзей, якія да нас прыязджаюць. Я аб гэтым шмат гаварыў у частцы міграцыі", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт нагадаў сваё патрабаванне аб тым, што калі ў Беларусі прымаюць замежных мігрантаў, то яны павінны валодаць тымі правамі, якімі валодаюць беларускія грамадзяне: "Яны ж за гэтым і прыехалі. І самае галоўнае для іх (яны шмат чаго не патрабуюць) - каб ім была прадастаўлена работа. Але мы ім гатовы прадаставіць усё".

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэта пытанне справядлівасці. "Як у беларусаў, так і ў іх", - сказаў ён.

"Таму правы чалавека - сапраўдныя правы чалавека - павінны захоўвацца. І вы павінны гэта кантраляваць", - даручыў беларускі лідар.

Назначаючы Старшынёй Следчага камітэта Беларусі Канстанціна Бычака, Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што гэта кадравае рашэнне выспела даволі даўно, але не было абнародавана да пары да часу. Яно прынята цяпер, каб новы год можна было пачынаць на новых пасадах, з новымі пагонамі і, вядома, задачамі ад Прэзідэнта.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што спецыяльна запрасіў на размову дваіх - Дзмітрыя Гару, які да гэтага часу кіраваў Следчым камітэтам, а цяпер назначаны Генеральным пракурорам, і Канстанціна Бычака, які ўзначаліць работу СК. "Я думаю, вы як чалавек - патрыёт краіны і любіць сваю краіну з задавальненнем падзеліцеся сваім вопытам з маладым чалавекам, - звярнуўся Кіраўнік дзяржавы да Дзмітрыя Гары. - Я ведаю, заўсёды шурпатасці бываюць з прыходам новага кіраўніка. Ты гэта перажыў, добра перажыў. Таму Канстанціну трэба ў гэтым плане дапамагчы. Ды і ўсе будзем дапамагаць. И сам ён чалавек цвёрды, як паказала рэчаіснасць".

Новага кіраўніка Следчага камітэта Прэзідэнт арыентаваў на прыняцце абдуманых, узважаных рашэнняў: "Галоўнае - акуратна, не спяшаючыся". Тым больш, што ў калектыве СК, як і ў любым іншым, ёсць свае асаблівасці, там "не заўсёды прымаюць людзей збоку", заўважыў Аляксандр Лукашэнка. І ў працяг тэмы звярнуў увагу, што Канстанцін Бычак заўсёды быў следчым, ён прафесіянал, зусім не далёкі гэтай сферы. "Але малады чалавек, і назначэнне збоку, - абазначыў магчымыя размовы ў калектыве СК Прэзідэнт. - Але гэта не значыць, што ў Следчым камітэце няма дастойных людзей. Я нікому не магу вось цяпер выставіць прэтэнзіі, хоць уважліва назіраў за вашай работай. Гэта і ёсць ратацыя кадраў. Нічога тут дзіўнага няма. Адзін следчы ідзе генеральным пракурорам. Туды прыходзіць на змену кіраўнік з іншага ведамства, але - следчы".

Кіраўнік дзяржавы расказаў, што ў яго таксама была некаторая насцярожанасць пры разглядзе кандыдатуры Канстанціна Бычака перад назначэннем яго на пасаду Старшыні СК. "Я спачатку думаў, Канстанцін, каб у цябе галава не закруцілася ад гэтых усіх назначэнняў", - сказаў Аляксандр Лукашэнка. Але, як расказаў Прэзідэнт, ён усё ж адхіліў гэту думку, паколькі ў краіне выбудавана такая сістэма кіравання, каб такога не здаралася. Ды і асобасныя характарыстыкі кандыдата сведчылі на карысць такога кадравага рашэння. "Думаю, ты ж чалавек адказны, - заўважыў Прэзідэнт. - Ты як малады чалавек, які хутка рухаецца наперад па службовай лесвіцы, заслужыў (назначэнне на новую высокую пасаду. - Заўвага). Што тут гаварыць. Ніколі не хаваўся за плечы іншых, а гэта для ваеннага чалавека вельмі важна. Заслужыў".

Звяртаючыся да абодвух назначэнцаў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: "І аднаго, і другога вас датычыцца: ніякіх намераў у плане "рэвалюцыйнай" барацьбы супраць існуючага дзяржаўнага ладу. Для гэтага ёсць выбары. Трэба ісці на выбары і вырашаць гэтыя праблемы. Вось тут у Беларусі ёсць усё. Тым больш што цяперашні Прэзідэнт, як я часта гавару, не трымаецца пасінелымі пальцамі за ўладу".

"Я - чалавек, які сыдзе. Хоць многія за гэта ўхапіліся: "Ах, сыходзіць!.." (гэты тэзіс Прэзідэнт нядаўна агучыў на пасяджэнні Усебеларускага народнага сходу. - Заўвага). Хто перажывае, хто радуецца. Гэта не значыць, што заўтра мы ўсё гэта кінем, і я ў тым ліку, і сыдзем. Але зразумела, што я ўжо не той чалавек, які першы ці другі год працуе Прэзідэнтам", - адзначыў Кіраўнік дзяржавы.

"Гэта сведчыць аб тым, што я буду свята захоўваць правы і інтарэсы нашых людзей. Вы ў гэтым плане павінны працаваць", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.