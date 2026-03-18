Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 18 сакавіка заслухаў даклад Міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава.

Два асноўныя блокі пытанняў у дакладзе Кіраўніку дзяржавы датычыліся пачатку веснавых палявых работ і перш за ўсё пасяўной кампаніі, а таксама продажаў айчынных прадуктаў харчавання на экспарт.

Прэзідэнту даложана, што сяўбу ранніх яравых збожжавых культур пачалі ўжо ў большай частцы краіны, акрамя Віцебскай вобласці з прычыны прыродна-кліматычных умоў паўночнага рэгіёна. Забяспечана высокая гатоўнасць тэхнікі, што дасць магчымасць выканаць неабходныя аб'ёмы работы ў аптымальныя тэрміны.

У ходзе даклада ў цэлым абмяркоўваліся і планы па сяўбе іншых культур. Асаблівая стаўка ў гэтым сезоне робіцца на кукурузу. Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў раней пастаўленую перад аграрыямі задачу забяспечыць валавы збор збожжа не ніжэйшы за ўзровень мінулага года.

Што датычыцца экспарту прадуктаў харчавання, тэндэнцыі, як было даложана, у гэтай сферы складваюцца дадатныя. Адзначаецца рост да ўзроўню 2025 года. Устойлівым попытам карыстаецца як малочная, так і мясная беларуская прадукцыя. Як адзначыў Міністр, з улікам цэнавай кан'юнктуры на сусветным рынку ў бягучым годзе ёсць усе шанцы прыбавіць да мінулагодняга рэкорднага ўзроўню экспарту прадуктаў харчавання.

Вядзецца актыўная работа па пашырэнні геаграфіі экспарту. Усяго на гэты момант беларускія прадукты харчавання пастаўляюцца ў 117 дзяржаў свету.