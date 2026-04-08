Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад старшыні Гомельскага аблвыканкама Івана Крупко

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 красавіка заслухаў даклад старшыні Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта Івана Крупко.

З улікам будучай вялікай камандзіроўкі Кіраўніка дзяржавы ў паўднёва-ўсходнія раёны Беларусі даложана аб канкрэтных тэмах, якія знаходзяцца на кантролі ў Прэзідэнта ў кантэксце задач рэгіянальнага развіцця. Гэта пашырэнне вытворчай базы, асваенне новых перспектыўных напрамкаў у АПК, работа райаграсэрвісаў. Традыцыйна ў цэнтры ўвагі Аляксандра Лукашэнкі і ход веснавых палявых работ.

У прыватнасці, абмяркоўвалася тэма далучэння да буйных гаспадарак дадатковых тэрыторый. Станоўчы вопыт у гэтых адносінах ёсць у Мазырскім раёне, да паспяховых сельгаспрадпрыемстваў якога некалькі гадоў таму далучылі частку зямель Нараўлянскага раёна. Як прыклад - саўгас-камбінат "Зара". У выніку ўдалося надаць дадатковы імпульс развіццю раслінаводства і жывёлагадоўлі на далучаных тэрыторыях. Гэта таксама плануецца прадэманстраваць Прэзідэнту ў час наведвання рэгіёна.

Аляксандру Лукашэнку таксама даложана аб рабоце аднаго з найстарэйшых беларускіх кандытарскіх прадпрыемстваў - ААТ "Чырвоны мазыранін". Нядаўна там быў рэалізаваны праект па мадэрнізацыі вытворчасці.

Важная асобная тэма даклада - забеспячэнне эфектыўнай работы ў рэгіёне сеткі райаграсэрвісаў. Перадавыя падыходы ў гэтым пытанні адпрацоўваюцца на вопыце адпаведнага прадпрыемства "Мазыртэхсэрвіс". Тут не толькі рамантуюць і аднаўляюць тэхніку, але таксама асвоілі ўласную вытворчасць неабходных у сельскай гаспадарцы агрэгатаў і прычапнога абсталявання.

Абмяркоўваліся і пытанні развіцця жывёлагадоўлі. Аляксандр Лукашэнка раней даручаў вывучыць паспяховы вопыт расійскага прадпрыемства "Мірагандаль". Кіраўніку дзяржавы даложана, што ў Гомельскай вобласці ўжо сфарміравана племянное ядро, вядзецца работа па развіцці як выключна мяснога, так і малочна-мяснога напрамкаў.

Даложана таксама аб ходзе веснавых палявых работ. Сяўбу вядуць усе сельгаспрадпрыемствы рэгіёна, на сённяшні дзень раннімі яравымі культурамі засеяна каля 80% плошчаў ад запланаванага. Работы праводзяцца ў неабходныя тэхналагічныя тэрміны, забяспечана высокая гатоўнасць тэхнікі, закуплены ўгнаенні, праводзяцца падкормкі азімых пасеваў. Асаблівы акцэнт у рэгіёне робіцца на кукурузе. Гэтай культуры плануецца пасеяць каля 300 тыс.га.