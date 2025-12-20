Аляксандр Лукашэнка ў развіццё рашэнняў УНС правёў кадравыя перастаноўкі ў судзейскім корпусе

    Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў развіццё рашэнняў, прынятых на пасяджэнні Усебеларускага народнага сходу, падпісаў 20 снежня Указ № 445 "Аб назначэнні і вызваленні суддзяў". 

    Юрый Кобец, вызвалены УНС з пасады намесніка Старшыні Вярхоўнага Суда, назначаны Старшынёй Апеляцыйнага эканамічнага суда.

    Прадугледжана таксама кадравае абнаўленне ў кіруючым складзе асобных судоў. Старшынямі эканамічных судоў Гомельскай і Гродзенскай абласцей назначаны Аляксандр Лісоўскі і Эдуард Кароль адпаведна.

    Акрамя таго, шэраг суддзяў вызвалены з займаемых пасад у сувязі з выбраннем іх суддзямі Вярхоўнага Суда.

