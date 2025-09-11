Уручэнне даверчых грамат

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 11 верасня прыняў даверчыя граматы паслоў замежных краін.

Даверчыя граматы Кіраўніку беларускай дзяржавы ўручылі дыпламаты з Ватыкана, В'етнама, Малі, Мальтыйскага ордэна, Нігера, Славакіі, Судана і Эфіопіі.

Звяртаючыся да дыпламатаў, Прэзідэнт запэўніў, што ў Беларусі заўсёды рады тым, хто нацэлены на ўмацаванне мастоў дружбы, паважае народ і суверэнітэт Беларусі.

Ён падкрэсліў, што ў Беларусі ў міры і згодзе жывуць прадстаўнікі 130 нацыянальнасцей і 25 канфесій: "Дзякуючы праводзімай палітыцы грамадскага адзінства і глыбокім традыцыям у нас няма канфліктаў на этнічнай і рэлігійнай глебе. Даражым гэтым і ганарымся".

Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Беларусь прытрымліваецца міралюбівага знешнепалітычнага курсу, настроена на пашырэнне кола сяброў, даверны дыялог і ўлік інтарэсаў партнёраў.

Кіраўнік дзяржавы заўважыў, што гэта сустрэча праходзіць паміж дзвюма знакавымі, але процілеглымі па сваёй сутнасці датамі - Міжнародным днём міру, які адзначаецца 21 верасня, і 86-й гадавінай пачатку Другой сусветнай вайны - 1 верасня.

"Другую падзею я не згадваў бы ў гэты ўрачысты момант, калі б не аналогіі, што ўзмацняюцца, паміж цяперашнімі трывожнымі тэндэнцыямі і падзеямі 30-х гадоў мінулага стагоддзя, якія прывялі да трагічных наступстваў для ўсёй планеты, у тым ліку і для Беларусі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"На жаль, зародкі ідэй аб нейкай "выключнасці", прэтэнзіі на "ісціну ў апошняй інстанцыі" зноў пусцілі парасткі ў розумах шэрага палітыкаў - заходніх і празаходніх, - канстатаваў кіраўнік дзяржавы. - Паўтарэнне гісторыі ў выглядзе будаўніцтва пасярод Еўропы рэальнай "жалезнай заслоны" было б фарсам, калі б не санкцыйная вайна і нястрымная мілітарызацыя краін Еўрапейскага саюза".

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэтыя працэсы адсунулі нават не на другі, а на пяты план сапраўды важныя і глабальныя праблемы харчовай, энергетычнай, кліматычнай і экалагічнай бяспекі, устаранення прычын беднасці, няроўнасці, неэфектыўнага кіравання рэсурсамі.

"Аб гэтым, а таксама іншых сістэмных праблемах, у тым ліку аб павышэнні ролі і эфектыўнасці ААН, новых падыходах да глабальнага кіравання цяпер гавораць не ў Еўропе, а на іншых пляцоўках", - сказаў Прэзідэнт.

У сувязі з гэтым ён нагадаў пра нядаўні саміт ШАС у Цяньцзіні, віртуальную сустрэчу БРІКС, мерапрыемства афрыканскіх міждзяржаўных аб'яднанняў. "У асобе Беларусі вы знойдзеце адказнага партнёра для работы і па гэтым, і па двухбаковым парадку дня", - запэўніў беларускі лідар.

Прэзідэнт разлічвае, што дыпламаты будуць прыкладаць максімум намаганняў для надання пазітыўнай дынамікі двухбаковым адносінам з Беларуссю.

"Мы заўсёды адгукнёмся - на працягу сутак дакладна - на ўсе вашы просьбы, прапановы, - сказаў беларускі лідар. - Будзьце тут як дома. А калі нехта пасля службы захоча тут застацца - скажыце, калі ласка".

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што пасол Славакіі Ёзеф Мігаш раней ужо ўзначальваў дыпламатычную місію гэтай краіны ў Беларусі: "Ён ведае, што ў Беларусі будзе нармальна. І для сваёй краіны ён можа зрабіць таксама нямала".

Кіраўнік дзяржавы пажадаў дыпламатам поспехаў і моцнага здароўя. "Беларусь - краіна, дзе здароўе вы не страціце, а набудзеце", - заўважыў Прэзідэнт.

"Чакаем вашых ініцыятыў, праектаў любой складанасці і маштабу. Будзьце ўпэўнены, што ўмовы для работы будуць камфортнымі і спрыяльнымі. Не заседжвайцеся ў кабінетах, вывучайце краіну, наведвайце прадпрыемствы, ацаніце прыгажосць і веліч гістарычнай і культурнай спадчыны, багацце прыроды, мудрасць нашага народа і шырыню беларускай гасціннасці. Забароненых зон для вас няма", - запэўніў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка па традыцыі выказаўся аб супрацоўніцтве з кожнай з краін, якія прадстаўляюць паслы.

Славакія

Прэзідэнт заўважыў, што місія па развіцці адносін Славакіі і Беларусі ўскладзена на яго даўняга знаёмага і вопытнага дзяржаўнага дзеяча Ёзефа Мігаша.

"Высока цэнім незалежны курс, які праводзіць Браціслава. Праводзіць мужна і дастойна, нягледзячы на ​​знешні націск і пагрозы. Гаварылі аб гэтым з прэм'ер-міністрам Робертам Фіца ў Пекіне", - нагадаў Кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт заявіў, што Роберта Фіца зноў чакаюць у Беларусі: "У дружалюбнай атмасферы абмяркуем усе пытанні, пакажам памятныя мясціны, звязаныя з гераічнай гісторыяй часоў Другой сусветнай вайны. Упэўнены, мы можам шмат зрабіць для нашых краін".

В'етнам

Аляксандр Лукашэнка назваў В'етнам адным з ключавых партнёраў Беларусі ў Азіяцкім рэгіёне, дзе "набірае абароты матор сусветнага развіцця".

"Сумеснымі намаганнямі мы вывелі традыцыйна дружалюбныя беларуска-в'етнамскія сувязі на ўзровень стратэгічнага ўзаемадзеяння", - сказаў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы дадаў, што Беларусь цвёрда нацэлена рэалізаваць усе дамоўленасці, дасягнутыя з кіраўніцтвам В'етнама. "Спадар Пасол, мы спадзяёмся ўжо ў бліжэйшай будучыні ўбачыць практычныя вынікі агульнай і плённай працы", - звярнуўся да дыпламата з В'етнама Аляксандр Лукашэнка.

Ватыкан

Гаворачы пра адносіны Беларусі і Ватыкана, Прэзідэнт падкрэсліў, што яны заснаваны на ўзаемнай павазе, дыялогу і традыцыйных каштоўнасцях, а таксама на блізкасці або супадзенні падыходаў да многіх міжнародных тэм.

"Высока цэнім паслядоўную, адкрытую пазіцыю Ватыкана супраць санкцый, - заявіў Аляксандр Лукашэнка. - Бачу значны патэнцыял для аб'яднання нашых намаганняў у імя міру ў Еўропе і на планеце".

Беларускі лідар запэўніў, што ў Беларусі гатовы абмяркоўваць любыя пытанні глабальнага і двухбаковага фармату з новым прадстаўніком пантыфіка ў Беларусі.

Мальтыйскі ордэн

Паводле слоў Прэзідэнта, Беларусь зацікаўлена ў пашырэнні ўзаемадзеяння з Мальтыйскім ордэнам па рэалізацыі гуманітарных праектаў, у тым ліку звязаных з развіццём сістэм аховы здароўя і сацыяльнай абароны.

"Цэнім аказаную раней падтрымку і вельмі спадзяёмся на тое, што прыбыццё ў Мінск пасла, які працаваў ужо ў гэтай якасці ў нашай краіне, надасць імпульс супрацоўніцтву", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Эфіопія

Кіраўнік беларускай дзяржавы назваў Эфіопію даўнім і надзейным партнёрам Беларусі ва Усходняй Афрыцы: "З павагай назіраем за незалежным знешнепалітычным курсам эфіопскіх сяброў, разумеем і падзяляем вашу прынцыповую пазіцыю па ключавых пытаннях міжнароднага парадку дня".

Прэзідэнт разлічвае на хуткую рэалізацыю дамоўленасцей аб актывізацыі ўзаемадзеяння, дасягнутых з прэм'ер-міністрам Эфіопіі на пляцоўцы БРІКС у Казані.

"Гэта ўскладзена персанальна на міністраў замежных спраў. Трэба прымаць дарожную карту і рухацца наперад па ўсіх напрамках - ад тэхнічнага аснашчэння сельскай гаспадаркі да навучання эфіопскіх студэнтаў у беларускіх ВНУ", - упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

Малі

Прэзідэнт, гаворачы пра Малі, адзначыў, што гэта краіна перажывае новы перыяд гісторыі. Малі ўмацоўвае суверэнітэт, праводзіць сур'ёзныя пераўтварэнні, важныя для павышэння ўзроўню і якасці жыцця насельніцтва, падкрэсліў ён.

"Беларусь адкрыта для супрацоўніцтва. Нашым адносінам патрэбны трывалы гандлёва-эканамічны фундамент. Тым больш вопыт ужо ёсць нашай работы з афрыканскімі краінамі", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Нігер

Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Беларусь зацікаўлена ў развіцці дружалюбных і ўзаемавыгадных сувязей з Нігерам. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што гэта краіна адыгрывае ключавую ролю ў Сахельскім рэгіёне Афрыкі, асабліва ў сферах бяспекі і барацьбы з тэрарызмам.

"Гатовы падставіць плячо ў вырашэнні задач, якія стаяць перад вамі, у пытаннях абароны, харчовай бяспекі, індустрыялізацыі розных сектараў эканомікі, навучання кадраў і медыцынскага абслугоўвання насельніцтва. Таксама вопыт ёсць", - сказаў ён.

Судан

Беларускі лідар назваў Судан адным з даўніх і правераных партнёраў Беларусі на Афрыканскім кантыненце: "Наша прадукцыя, асабліва сельскагаспадарчая тэхніка, шырока вядома ў вашай краіне".

Прэзідэнт пажадаў народу дружалюбнага Судана міру і стабільнасці і выказаў упэўненасць, што гэта дапаможа раскрыць значны патэнцыял супрацоўніцтва ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, энергетыцы, адукацыі і ахове здароўя.