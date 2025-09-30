Сустрэча са старшынёй Кабінета Міністраў - кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Кыргызстана Адылбекам Касымаліевым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 30 верасня сустрэўся са старшынёй Кабінета Міністраў - кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Кыргызстана Адылбекам Касымаліевым.

"Мы гатовы да ўсяго спектра супрацоўніцтва з Кыргызстанам. Мы з вялікай павагай ставімся да вас, Урада вашага, народа. І мы гатовы дасягнуць таго ўзроўню тавараабароту, аб якім мы шэптам сёння размаўляем, - гэта прыкладна 500 мільёнаў долараў. Я нават не хачу абазначаць дату. Да 2030-га дасягнём - будзе вельмі добра. Але зрабіць мы гэта можам і павінны", - звярнуўся да прэм'ера Кыргызстана Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка ўказаў і на канкрэтныя напрамкі супрацоўніцтва з Кыргызстанам. Адзін з такіх напрамкаў - горназдабыўная прамысловасць, дзе ў Беларусі ёсць пэўныя кампетэнцыі.

"Мы гатовы працаваць па старых нашых кантрактах і праектах, якія былі характэрны для Беларусі з савецкіх часоў, удзельнічаць у вашых праектах. Асабліва нас цікавіць горназдабыўная прамысловасць, паколькі мы валодаем усім неабходным для здабычы і транспарціроўкі горных парод да фабрык перапрацоўкі", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу, што ў час афіцыйнага візіту, які пачаўся 28 верасня, кіраўнік Кабінета Міністраў Кыргызстана правёў перагаворы з Прэм'ер-міністрам Беларусі, дзе былі дасягнуты пэўныя дамоўленасці. "Ведайце, што мы абавязкова выканаем усё тое, што мы паабяцалі нашым кыргызскім сябрам", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Асобна Кіраўнік дзяржавы спыніўся на пытаннях шматбаковага супрацоўніцтва, у прыватнасці, у рамках ЕАЭС і СНД. "Цяпер нам вельмі важна не страціць нашу эканамічную прастору. Гэта вялікае шчасце для нас. Сёння блукаць па свеце і шукаць новыя рынкі вельмі дорага, праблематычна і наўрад ці мы іх знойдзем. Знойдзем - добра. Пакрыху трэба іх знаходзіць. Але трэба не забываць аб тым, што ў нас ёсць, не страціць. Руплівыя людзі зыходзяць з гэтага", - сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што Кыргызстан у нейкім сэнсе знаходзіцца "ў глыбіні" Еўразійскага эканамічнага саюза. Гэтым абумоўлена пэўная залежнасць рэспублікі ад іншых дзяржаў.

"Мы вельмі зацікаўлены, каб вы глядзелі ў наш бок. Таму мы будзем рабіць тут усё ў міжнародным плане, каб Кыргызстану было лепш і лягчэй", - запэўніў беларускі лідар.

Кіраўнік дзяржавы ўпэўнены, што і Кыргызстан цалкам падтрымлівае такую палітыку. "Нам захаваць бы тое, што ёсць. Але калі атрымаецца прымножыць, было б нядрэнна", - дадаў ён.

Адылбек Касымаліеў пагадзіўся з тым, што Беларусі і Кыргызстану пад сілу дасягнуць тавараабароту ў памеры $500 млн да 2030 года. Ён нагадаў, што напярэдадні быў падпісаны шэраг дакументаў па развіцці супрацоўніцтва ў розных галінах, і галоўны з іх - дарожная карта да 2030 года.

Прэм'ер-міністр Кыргызстана таксама расказаў, што перад вылетам у Беларусь быў на сустрэчы ў Прэзідэнта краіны Садыра Жапарава. "Ён перадаў Вам самыя цёплыя словы прывітання і вельмі станоўча ўспрыняў мой афіцыйны візіт у Беларусь", - адзначыў Адылбек Касымаліеў.

Ён таксама адзначыў, што яму прыемна знаходзіцца ў Мінску - горадзе, з якім у яго звязаны цёплыя ўспаміны. Кіраўнік Кабміна Кыргызстана сказаў, што яго жонка ў сярэдзіне васьмідзясятых праходзіла практыку на "Беларусьфільме".

"Дзіўна. Яна - кіношніца, а вы - фінансіст", - з усмешкай сказаў Аляксандр Лукашэнка.

"Сышоўшы з трапа самалёта, я адчуў цеплыню на беларускай зямлі. На самай справе беларускі народ дабрадушны, добрапрыстойны, высокакультурны, - дадаў Адылбек Касымаліеў. Гэта народ, які шануе гістарычную памяць".