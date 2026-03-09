Сустрэча з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Узбекістана ў Беларусі Рахматулой Назаравым

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 9 сакавіка сустрэўся з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Узбекістана ў Беларусі Рахматулой Назаравым.

Кіраўнік дзяржавы ў пачатку сустрэчы адзначыў, што ёсць што абмеркаваць з улікам падрыхтоўкі запланаванага візіту ў Беларусь Прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева.

"Мой вельмі добры сябар - Шаўкат Мірамонавіч. Ёсць, што абмеркаваць. Думаю, да гэтага часу мы актуалізуем усе нашы пытанні, абагульніўшы іх і выпрацаваўшы план на бліжэйшую і сярэднетэрміновую перспектыву. Адносіны развіваюцца нядрэнна. Асабліва ў плане візіту апошняга нашай урадавай дэлегацыі на чале з Прэм'ер-міністрам у вашу краіну, - сказаў Прэзідэнт. - Мне вельмі імпануе дамоўленасць аб тым, што ў бліжэйшы час, недзе да 2030 года, мы дасягнём двухмільярднага тавараабароту. Гэта цалкам магчыма. Тым больш што эканомікі нашых краін не канкурэнтыя адна адной. Усё, што мы ўмеем рабіць, - ад сельскай гаспадаркі да машынабудавання - гэта ўсё патрэбна густанаселенай узбекскай дзяржаве".

"Гісторыя добрая, адносіны ў нас вельмі добрыя. Я спадзяюся, што гэтыя адносіны будуць мець свой працяг. Вельмі спадзяюся. Таму візіт Шаўката Мірамонавіча ў Беларусь у гэтым плане будзе такім этапным і гістарычным, калі можна так сказаць. Вы для нас ключавы партнёр", - заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў інтарэсах Узбекістана ёсць некалькі вельмі важных напрамкаў для супрацоўніцтва. "Гэта і гандлёвы дом, гэта сельская гаспадарка. Мы гатовы вам прадаставіць усе ўмовы і нашы тэхналогіі. Людзі нашы дапамогуць тут. Калі вы хочаце, калі ласка, вось землі ў вобласці канкрэтнай - Віцебскай, Магілёўскай - вырабляйце і забірайце да сябе. Мы з Аманам дамовіліся так працаваць. Думаю, калі мы з Аманам дамовіліся, то з Узбекістанам тым больш", - пералічыў Кіраўнік дзяржавы.

"Таксама мы будзем вельмі зацікаўлены ў пастаўках і перапрацоўцы вашай шэрсці на нашых прадпрыемствах. Размова ідзе, па-мойму, аб баваўняным камбінаце ў Баранавічах і не толькі. Вы можаце паглядзець тое, што вас зацікавіць. Як я сказаў, $2 млрд тавараабароту (дасягненне гэтага ўзроўню ў перспектыве некалькіх гадоў. - Заўвага) - гэта не праблема", - дадаў Аляксандр Лукашэнка.

"Вы - нашы людзі, мы ўмеем размаўляць на адной мове, перакладчыкі не патрэбны. Таму мы гатовы вам і тэхналогіі адпаведныя прыўнесці, ва Узбекістан, і абучыць вашых людзей. Калі вам па якіх-небудзь напрамках патрэбна будзе - сельская гаспадарка, машынабудаванне, атамная энергетыка. Дзе толькі можам, мы гатовы падставіць сваё плячо, - запэўніў Прэзідэнт. - Мы гатовы з вамі працаваць глыбока, сур'ёзна і надоўга".

"Ведаем ваш інтарэс да нашых спецыялістаў у плане будаўніцтва атамнай станцыі. Мы такія кампетэнцыі асвоілі дзякуючы расіянам. Мы з расіянамі працуем ва ўсіх кропках свету, дзе яны будуюць гэтыя атамныя энергаблокі. Калі вас задавальняе, прыязджайце ў любы час, калі вам патрэбна. Сядуць (прадстаўнікі ўзбекскага боку. - Заўвага) са спецыялістамі, пагавораць - міністр дасць каманду. Мы будзем садзейнічаць будаўніцтву вашай атамнай электрастанцыі. Будзем старацца, каб нашы спецыялісты аказалі вам пасільную дапамогу. Вы самі ўбачыце, у чым мы можам быць для вас цікавыя", - сказаў Прэзідэнт.

Ён растлумачыў, што з боку Беларусі гэта не дабрачыннасць і гэта таксама выгадна, улічваючы маштабы рынку Узбекістана: "Слухайце, мільёны людзей. Такая вялікая краіна, якая мае патрэбу ў тым, што мы сёння маем. Прытым я не хачу сказаць, што мы такія вялікія. Мы ж разам з вамі гэта стваралі. Вы здабывалі сыравіну адпаведную, бавоўну. А мы тут стваралі перапрацоўку для гэтай бавоўны, для шэрсці. Тут выраблялі і на выгадным рынку ў Еўропе і туды далей прадавалі, атрымлівалі валюту для агульнай вялікай краіны".

"Таму вы можаце разлічваць на нас. Мы вельмі хацелі б паглыбляць наша супрацоўніцтва і пашыраць. Ну што такое $2 млрд для нашых краін? Амаль нічога. Таму мы гэты шлях гатовы прайсці настолькі хутка, наколькі да гэтага будзе здольная ваша краіна", - падкрэсліў Прэзідэнт.

Ён таксама адзначыў дынамічнае развіццё Узбекістана, які "цягне да сябе з усяго свету кампетэнцыі і вопыт". Аляксандр Лукашэнка згадаў, што і ў ходзе свайго візіту ва Узбекістан меў магчымасць азнаёміцца са створанымі месцамі абучэння людзей, што ў хуткім часе павінна даць добры эфект. "Мы гатовы ў гэтым плане ўдзельнічаць, нават далей ісці", - запэўніў Аляксандр Лукашэнка.

"Шмат узбекаў жыве ў нас. І хочуць жыць і працаваць. Гэта нашы людзі. Мы з вялікім задавальненнем, асабліва сямейных людзей, запрашаем да сябе. У нас, на жаль, не такі рост, як у вас, народанасельніцтва. Таму мы заўсёды рады бачыць вельмі працавітых узбекскіх людзей, калі яны вырашаць сюды прыехаць", - сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў плане прыёму мігрантаў у Беларусі ёсць строгі парадак: "Напэўна, гэта нават лепш для тых, хто прыязджае. Яны дакладна разумеюць, што мы бяром людзей на канкрэтную работу. Мы ім прадастаўляем усе магчымасці, паслугі для іх дзяцей - яслі, сад, школа, адукацыя вышэйшая. На роўных з беларусамі, расіянамі, украінцамі і іншымі. Калі ласка, прыходзьце, канкурыруйце".

"Магчымасці ў нас вялікія. З задавальненнем людзі едуць, працуюць. Таму ў гэтых адносінах мы гатовы з нашымі братамі з Узбекістана працаваць, - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. - Мы ведаем, што вы ў гады Вялікай Айчыннай вайны нямала зрабілі для беларусаў. Многія з нашых людзей знаходзілі прыстанішча ва Узбекістане, да іх ставіліся па-чалавечы. У гэтым плане мы крыху ў даўгу перад вамі. Хоць гэта было ў рамках адной краіны".